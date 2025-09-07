Приготовьтесь к тому, что вас очаруют кристально чистые бирюзовые воды, залитые солнцем пляжи и яркая культура островов Агистри, Метопи, Пердики и Мони.
Окунитесь в мир потрясающих береговых линий, где каждая остановка открывает для вас новый райский уголок
Описание круизаПриготовьтесь к тому, что вас очаруют кристально чистые бирюзовые воды, залитые солнцем пляжи и яркая культура островов Агистри, Метопи и Эгина. Окунитесь в мир потрясающих береговых линий, где каждая остановка открывает для вас новый райский уголок. Окунитесь в мир незабываемых впечатлений от плавания, отдохните на нетронутых берегах и насладитесь вкусами настоящей греческой кухни. Насладитесь закатом, проплывая по живописной Афинской Ривьере. Морской круиз по включает в себя: Обед "шведский стол" из блюд средиземноморской кухни, неограниченное количество вина, безалкогольных напитков, фильтрованного кофе, диджея на борту, открытую палубу с шезлонгами и мягкими подушками, Два бара с широким выбором, магазин многоязычных гидов на борту и транспортные услуги. Важная информация: Местоположение теплохода находится в Марина Калифеас, можно заказать трансфер в обе стороны за дополнительную стоимость (24 евро на человека). Надо быть на месте в 9:00. Круиз заканчивается примерно в 7 вечером. Из-за погодных условий круиз может отмениться, в таком случае деньги возвращаются. ДЕНГЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСА ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ НА КОРАБЛ!
Точная дата и время согласуются с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Агистри
- Метопи и Эгина
Что включено
- Шведский стол
- Напитки
- Пиво
- Вино
- Лежанки
- DJ на борту
Что не входит в цену
- Трансфер
- Экскурсии
Место начала и завершения?
Марина Калифеас
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Местоположение теплохода находится в Марина Калифеас, можно заказать трансфер в обе стороны за дополнительную стоимость (24 евро на человека)
- Надо быть на месте в 9:00. Круиз заканчивается примерно в 7 вечером
- Из-за погодных условий круиз может отмениться, в таком случае деньги возвращаются. ДЕНГЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСА ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ НА КОРАБЛ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 сен 2025
К сожалению, поездка с Афины на три острова оказалась большим разочарованием. Было написано что пиво будут включен в стоимость, но этого не было. Также не было гида — нас просто
М
Мари
14 авг 2025
Одиссей - супер времяпрепровождение! очень приятное и полезное знакомство! Морской круиз – очень весело – не ходите в Вип, оставайтесь в эконом – танцы, шумное веселье, прыжки в воду и хорошая компания вам обеспечены!
