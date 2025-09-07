Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приготовьтесь к тому, что вас очаруют кристально чистые бирюзовые воды, залитые солнцем пляжи и яркая культура островов Агистри, Метопи, Пердики и Мони.



Описание круиза Приготовьтесь к тому, что вас очаруют кристально чистые бирюзовые воды, залитые солнцем пляжи и яркая культура островов Агистри, Метопи и Эгина. Окунитесь в мир потрясающих береговых линий, где каждая остановка открывает для вас новый райский уголок. Окунитесь в мир незабываемых впечатлений от плавания, отдохните на нетронутых берегах и насладитесь вкусами настоящей греческой кухни. Насладитесь закатом, проплывая по живописной Афинской Ривьере. Морской круиз по включает в себя: Обед "шведский стол" из блюд средиземноморской кухни, неограниченное количество вина, безалкогольных напитков, фильтрованного кофе, диджея на борту, открытую палубу с шезлонгами и мягкими подушками, Два бара с широким выбором, магазин многоязычных гидов на борту и транспортные услуги. Важная информация: Местоположение теплохода находится в Марина Калифеас, можно заказать трансфер в обе стороны за дополнительную стоимость (24 евро на человека). Надо быть на месте в 9:00. Круиз заканчивается примерно в 7 вечером. Из-за погодных условий круиз может отмениться, в таком случае деньги возвращаются. ДЕНГЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСА ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ НА КОРАБЛ!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Острова Агистри

Метопи и Эгина Что включено Шведский стол

Напитки

Пиво

Вино

Лежанки

DJ на борту Что не входит в цену Трансфер

Экскурсии Место начала и завершения? Марина Калифеас Когда и сколько длится? Когда: Точная дата и время согласуются с гидом Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Важная информация Местоположение теплохода находится в Марина Калифеас, можно заказать трансфер в обе стороны за дополнительную стоимость (24 евро на человека)

Надо быть на месте в 9:00. Круиз заканчивается примерно в 7 вечером

Из-за погодных условий круиз может отмениться, в таком случае деньги возвращаются. ДЕНГЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСА ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ НА КОРАБЛ Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.