Групповые экскурсии Афин

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Афинах на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
40 за человека
Малые Афины, исторический центр
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Историческое путешествие по Малым Афинам: от Акрополя до Панафинейского стадиона
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Понедельник, среда, пятница, воскресенье с 09:00 до 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за человека
Гастрономическая экскурсия в Афинах
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по кондитерским, винным лавкам и тавернам Афин
Откройте для себя гастрономические секреты Афин! Посетите кондитерские, попробуйте вино и насладитесь атмосферой таверн
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Афинский Акрополь
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Афинскому Акрополю: от Микен до наших дней
Откройте величие Афинского Акрополя: святилища, театры и храмы, ждущие вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
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    рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с Афинами - маршрут так построен, что все точки интереса в городе показаны и сразу в голове все встает на свои места - что и каким образом посетить дальше! Сразу перестаешь себя чувствовать слепым котёнком в новом городе, и это гораздо полезнее и нагляднее советов из интернета о том, что посмотреть. Чувствовалось, что Александр не экономит свои силы и старается вложить в экскурсию максимум интереса и эмоций! Рассказ был очень насыщенным, глубоким и высококультурным, но при этом невероятно живым и увлекательным, с юмором и массой интересных моментов! Плюс как бонус - множество лайфхаков о пребывании с Афинах. Большое спасибо Александру за то, что мы влюбились в Греческую столицу благодаря его таланту гида и потрясающе интересной экскурсии!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, мы первый раз в Афинах. Решили начать знакомство с городом с гидом и не ошиблись. Получился формат
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    приятной прогулки, будто с хорошим знакомым. Нам повезло дважды: с гидом, и с тем, что групповая экскурсия стала для нашей семьи индивидуальной! Получили много приятных впечатлений, интересной информации, без перегруза. Потом уже сами смогли выбрать свои маршруты для следующих дней. Большое спасибо! Было приятно познакомиться с Александром!

  • G
    Galina
    24 апреля 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Это была увлекательная двухчасовая прогулка по центру Афин с прекрасным экскурсоводом Александром. Я была впервые в Афинах и благодаря информации,
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    полученной во время экскурсии, я смогла спланировать свое пребывание в Афинах, а также ориентироваться в городе. Кстати, экскурсия начинается в 17, а это значит, что жара уже спала и ходить по городу гораздо приятнее, чем днем.

  • S
    Sergey
    11 сентября 2023
    Гастрономическая экскурсия в Афинах
    Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.
  • З
    Загороднюк
    17 июня 2023
    Гастрономическая экскурсия в Афинах
    Интересно, познавательно. Стелла- профессионал! Спасибо!
  • Е
    Елена
    7 августа 2022
    Малые Афины, исторический центр
    Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Групповые»

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  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 90. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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