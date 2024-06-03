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По популярности
Групповая
2 часа
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€40 за человека
Групповая
3.5 часа
Историческое путешествие по Малым Афинам: от Акрополя до Панафинейского стадиона
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Понедельник, среда, пятница, воскресенье с 09:00 до 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по кондитерским, винным лавкам и тавернам Афин
Откройте для себя гастрономические секреты Афин! Посетите кондитерские, попробуйте вино и насладитесь атмосферой таверн
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Афинскому Акрополю: от Микен до наших дней
Откройте величие Афинского Акрополя: святилища, театры и храмы, ждущие вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
- ННаталья13 мая 2024Очень понравилась экскурсия, мы первый раз в Афинах. Решили начать знакомство с городом с гидом и не ошиблись. Получился формат
- GGalina24 апреля 2024Это была увлекательная двухчасовая прогулка по центру Афин с прекрасным экскурсоводом Александром. Я была впервые в Афинах и благодаря информации,
- SSergey11 сентября 2023Стелла очень душевный человек и знающий гид, внимательный к вопросам и пожеланиям туриста. Экскурсия была была очень познавательной и подойдёт как знатокам Средиземноморский кухни, так и тем, кто только начинает с ней знакомиться.
- ЗЗагороднюк17 июня 2023Интересно, познавательно. Стелла- профессионал! Спасибо!
- ЕЕлена7 августа 2022Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Групповые»
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