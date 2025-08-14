Круиз
Морской Круиз
Начало: Марина Калифеас
«Круиз заканчивается примерно в 7 вечером»
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
€140 за человека
Круиз
Круиз по трём островам: Эгина-Порос и Гидра
Начало: Марина Флисву (marina flisvou)
«С помощью этого круиза у вас будет возможность посетить ближайшие к Афинам 3 острова Саронического залива»
Расписание: Каждый день в 8:00 утра
€160 за человека
Водная прогулка
Дегустация греческих вин на секретном пляже
Под афинским небом на секретном пляже попробуйте три редких греческих вина. Узнайте об истории виноделия и насладитесь традиционными закусками
Начало: У станции метро «Elliniko»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€267 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММари14 августа 2025Одиссей - супер времяпрепровождение! очень приятное и полезное знакомство! Морской круиз – очень весело – не ходите в Вип, оставайтесь в эконом – танцы, шумное веселье, прыжки в воду и хорошая компания вам обеспечены!
