1 чел. По популярности На теплоходе Круизы 11 часов 2 отзыва Круиз Морской Круиз Начало: Марина Калифеас «Круиз заканчивается примерно в 7 вечером» Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом €140 за человека Музыкальные теплоходы Круизы 11 часов Круиз Круиз по трём островам: Эгина-Порос и Гидра Начало: Марина Флисву (marina flisvou) «С помощью этого круиза у вас будет возможность посетить ближайшие к Афинам 3 острова Саронического залива» Расписание: Каждый день в 8:00 утра €160 за человека На машине 4 часа Водная прогулка Дегустация греческих вин на секретном пляже Под афинским небом на секретном пляже попробуйте три редких греческих вина. Узнайте об истории виноделия и насладитесь традиционными закусками Начало: У станции метро «Elliniko» €267 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Афин Последние отзывы на экскурсии М Мари Морской Круиз Одиссей - супер времяпрепровождение! очень приятное и полезное знакомство! Морской круиз – очень весело – не ходите в Вип, оставайтесь в эконом – танцы, шумное веселье, прыжки в воду и хорошая компания вам обеспечены!

