7 отзывов оставили туристы

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Озеро Вульягмени и набережная Афин

5
7 отзывов
Stella O.
Stella O. – Гид из Афин
Я покажу вам, что Афины это не только археологические раскопки и античные руины.

Мы отправимся на прогулку 👣 по современному району города и совершим променад по стильной набережной Афин, заглянем в морской порт и полюбуемся на панорамные виды города с моря 🌊.

Вы узнаете много интересных фактов о новых районах города, а также увидите радоновое озеро Вульягмени, а возможно, даже окунетесь в его лечебных водах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €75 за экскурсию

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Озеро Вульягмени и набережная Афин
Озеро Вульягмени и набережная Афин
На этой экскурсии 🧭 узнаете о новых районах и их истории 📖, увидите радоновое озеро Вульягмени и прогуляетесь 👣 по красивой набережной Афин.
Окруженное живописной горой озеро Вулягмени постоянно радует отдыхающих тёплой водой. Это термальное озеро, в котором на глубине 17-20 метров бьют тёплые источники, поэтому в любое время года вода имеет температуру + 22-27 градусов, содержит много серы и имеет лечебный эффект.
Экскурсия проводится по минимальной стоимости от 3 человек.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Озеро Вульягмени и набережная Афин
Озеро Вульягмени и набережная Афин
Озеро Вульягмени и набережная Афин
Озеро Вульягмени и набережная Афин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Stella O.
Stella O.
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7 отзывов оставили туристы

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