7 отзывов оставили туристы

На этой экскурсии 🧭 узнаете о новых районах и их истории 📖, увидите радоновое озеро Вульягмени и прогуляетесь 👣 по красивой набережной Афин.
Окруженное живописной горой озеро Вулягмени постоянно радует отдыхающих тёплой водой. Это термальное озеро, в котором на глубине 17-20 метров бьют тёплые источники, поэтому в любое время года вода имеет температуру + 22-27 градусов, содержит много серы и имеет лечебный эффект.
Экскурсия проводится по минимальной стоимости от 3 человек.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.