7 отзывов оставили туристы

Я покажу вам, что Афины это не только археологические раскопки и античные руины.
Мы отправимся на прогулку по современному району города и совершим променад по стильной набережной Афин, заглянем в морской
Мы отправимся на прогулку по современному району города и совершим променад по стильной набережной Афин, заглянем в морской
Описание экскурсииНа этой экскурсии узнаете о новых районах и их истории, увидите радоновое озеро Вульягмени и прогуляетесь по красивой набережной Афин. При желании можно остаться на купание в море. Окруженное живописной горой озеро Вулягмени постоянно радует отдыхающих тёплой водой. Это термальное озеро, в котором на глубине 17-20 метров бьют тёплые источники, поэтому в любое время года вода имеет температуру + 22-27 градусов, содержит много серы и имеет лечебный эффект. Экскурсия проводится по минимальной стоимости от 2 человек.
В 10:00 в любой день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В 10:00 в любой день
Экскурсия длится около 3 часов 50 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Я заказывала экскурсию со Стеллой к озеру Вульягмени и по набережной Афин. Экскурсия оказалась познавательной и насыщенной, Стелла нам рассказала о современной жизни в Афинах, о главных достопримечательностях в центре
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T
Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду.
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T
Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду.
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Т
Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду.
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Н
Замечательная прогулка, покатались на всех видах транспорта Афин, что было мне очень интересно, посмотрели на озеро Вульягмени, полюбовались Эгейским морем с набережной. Мне даже удалось в течение прогулки дважды поплавать в море на двух разных местных пляжах! Было классно!
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Н
Замечательная экскурсия. Стелла интересно даёт информацию. Рекомендую
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