7 отзывов оставили туристы

На этой экскурсии 🧭 узнаете о новых районах и их истории 📖, увидите радоновое озеро Вульягмени и прогуляетесь 👣 по красивой набережной Афин.

Окруженное живописной горой озеро Вулягмени постоянно радует отдыхающих тёплой водой. Это термальное озеро, в котором на глубине 17-20 метров бьют тёплые источники, поэтому в любое время года вода имеет температуру + 22-27 градусов, содержит много серы и имеет лечебный эффект.

Экскурсия проводится по минимальной стоимости от 3 человек.