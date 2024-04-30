7 отзывов оставили туристы

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М Марина читать дальше уменьшить Афин, мы полюбовались озером Вульягмени, поплавать нам не удалось, погода не располагала к этому, но побродили по берегу Эгейского моря, перекусили в прекрасной таверне недалеко от моря, Стелла нам порекомендовала вкусные блюда греческой кухни, которые не найти в других местах. Вцелом, мы провели чудесный день и узнали много нового о стране и ее людях. Я заказывала экскурсию со Стеллой к озеру Вульягмени и по набережной Афин. Экскурсия оказалась познавательной и насыщенной, Стелла нам рассказала о современной жизни в Афинах, о главных достопримечательностях в центре Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

T Tatiana Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

T Tatiana Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Замечательная прогулка, покатались на всех видах транспорта Афин, что было мне очень интересно, посмотрели на озеро Вульягмени, полюбовались Эгейским морем с набережной. Мне даже удалось в течение прогулки дважды поплавать в море на двух разных местных пляжах! Было классно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет