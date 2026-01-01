Парящие в небесах: руины города Дельфы и монастыри в Метеорах (индивидуально)
Пройти тропами паломников, посетить вросшие в скалы обители, вспомнить о 300 спартанцах
Начало: Ваше место проживания в Афинах, 8:00-10:00
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€1150 за всё до 3 чел.
Двухдневный тур из Афин: Дельфы - Метеоры - Фермопилы
Начало: Ваш отель
€1280 за всё до 3 чел.
Тайны, обряды и традиции Древней и современной Греции: тур-погружение в культуру и историю
Поучаствовать в карнавалах, осмотреть археологические памятники и заглянуть в этнографический музей
Начало: Афины, аэропорт, время по договорённости
27 фев в 10:00
€840 за человека
