Ретимно - жемчужина западного Крита

Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно

Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно.

Мы пройдемся по уютным улочкам Старого города, увидим порт и набережную, полюбуемся венецианскими палаццо, сегодня превратившимися в уютные живописные кафе и ресторанчики.

Я расскажу множество историй и легенд, окутывающих город.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита

Что вы увидите 🤩

  • Старый город
  • набережная
  • порт.
Что Вас ждет
Мы прогуляемся с Вами по узеньким улочкам Старого города, пройдемся по романтическому порту, построенному венецианцами, где до сих пор хранится атмосфера интриг и заговоров, любовных свиданий и дуэлей.
Во время прогулки Вы увидите набережную, украшением которой являются венецианские палаццо, сегодня превратившиеся в уютные живописные кафе и ресторанчики. Закрытые двери откроются перед Вами и Вы сможете узнать какие скрыты за ними тайны.
Благодаря экскурсии Вы узнаете об уникальности и самобытности города Ретимно, Вы убедитесь в том, что этот город по праву является «жемчужиной» западного Крита.
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый (16+)
€95
Детский (8-16)
€50

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Татьяна Г.
Татьяна Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Крите

Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
3.7
3
12ч
42
за 1 чел.
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита
среда, четверг и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
4
1
13ч
74
за 1 чел.
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов - живописных, умопомрачительных,...
пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
22.5
за 1 чел.
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Древний Ираклион на Крите - туристический центр острова
суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
5
1
13ч
74
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
В этой поездке мы посетим сразу две области острова - восточную (Ираклион) и западную (Ретимно)
четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
Западный Крит
65
за 1 чел.
Западный Крит
еженедельно по четвергам
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
5
1
34
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
Пляж Элафониси находится в 75 километрах от города Ханья, в самой западной части Крита
понедельник, среда и пятница (время зависит от расположения отеля)
Озеро Курнас, Курталиотское ущелье и монастырь Превели из района Ретимно
5
2
12ч
34
за 1 чел.
Озеро Курнас, Курталиотское ущелье и монастырь Превели из района Ретимно
Отличное путешествие на юг Крита, настоящее фотосафари со множеством остановок
пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
Очарование Западного Крита
12ч
38
за 1 чел.
Очарование Западного Крита
Каждый вторник и пятницу, ориентировочно 8 утра
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели из района Ретимно
28
за 1 чел.
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели из района Ретимно
Вас ждет путешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского...
среда (время выезда зависит от расположения отеля)
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Индивидуальная экскурсия
260
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Каждый день с 09:00
Обзорная экскурсия по Криту
65
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Криту
Мы разработали уникальную авторскую экскурсию, где за 1 день мини-группе мы увидим сразу две области...
еженедельно, каждый вторник
Винодельни Крита
Индивидуальный тур
260
за 1-3 чел.
Винодельни Крита
Винный тур на Крите - это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин,...
По желанию туристов в любой день по запросу. .

Татьяна Г. проводит ещё 4 экскурсии

В объятиях критских гор
125
за 1 чел.
В объятиях критских гор
Мы поднимемся в горы на высоту 600 м
по договоренности
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
145
за 1 чел.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Давайте отправимся на прогулку в горы! Я проведу Вас по частным владениям островитянина, мы увидим...
по договоренности
Город Ханья - южная Венеция Крита
4ч 30м
145
за 1 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи
по договоренности
Критская кухня как предмет национальной гордости
100
за 1 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости
Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту
по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Крите. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Крите
🇬🇷