Что Вас ждет

Мы прогуляемся с Вами по узеньким улочкам Старого города, пройдемся по романтическому порту, построенному венецианцами, где до сих пор хранится атмосфера интриг и заговоров, любовных свиданий и дуэлей.

Во время прогулки Вы увидите набережную, украшением которой являются венецианские палаццо, сегодня превратившиеся в уютные живописные кафе и ресторанчики. Закрытые двери откроются перед Вами и Вы сможете узнать какие скрыты за ними тайны.

Благодаря экскурсии Вы узнаете об уникальности и самобытности города Ретимно, Вы убедитесь в том, что этот город по праву является «жемчужиной» западного Крита.

Важно знать

Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: