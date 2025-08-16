Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ханье на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по городу-мечте Ханье
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
Завтра в 18:00
12 дек в 18:00
€120 за всё до 3 чел.
Секретная Ханья
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
от €420 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    16 августа 2025
    Секретная Ханья
    Чудесная экскурсия по Ханья! Очень советуем!!!
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    Секретная Ханья
    Я так рада, что доверилась выбору, который сделала.
    Татьяна действительно знает свое дело: историю в целом, историю острова в частности, она
    читать дальше

    внимательна не только к вопросам взрослых, но и к детям.

    И вообще, Татьяна еще и очень приятный, умный и интеллигентный человек.
    Это не не 5 из 5, это 10 из 5.

  • М
    Марина
    20 июля 2025
    Секретная Ханья
    Нашим гидом была Татьяна.
    Нам очень понравился её содержательный рассказ о Ханье. Рассказывала с любовью к городу, в котором живёт. Кроме
    читать дальше

    того, она очень внимательный и отзывчивый человек.
    Нам очень понравилось с ней общаться. Очень рекомендуем.
    Вообще, мы в течении года, пользовалтсь услугами Трипстер 3 раза и ни разу об этом не пожалели. Все экскурсоводы были очень знающими, отвечали на любые вопросы, даже не касающиеся темы. Со всеми тремя было очень приятно общаться. Надеемся и дальше путешествовать и пользоваться вашими услугами. Жаль, что раньше не слышала о вас. Спасибо вам большое

  • O
    Olga
    24 сентября 2024
    Секретная Ханья
    Как жаль, что можно поставить только 5 звёзд!
    Сказать, что нам понравилась экскурсия, это не сказать ничего.
    Мы просто влюбились в эти
    читать дальше

    узкие улочки, витиеватые лестницы, уютные дворики с живой растительностью, в каждый красочный домик, разваливающийся домик, деревянный балкончик, стены 10 века… можно продолжать бесконечно.
    Но вряд ли бы увидели и познали все так хорошо, если бы пошли гулять по городу самостоятельно.
    Мы бы пропустили столько интересного, не поняли бы что к чему и не почувствовали бы колорит города, любовь жителей города к своей истории и культуре.
    Ну, а пирожных и спанокопитах, сьеденных в кафе города, надо писать отдельно. Это уже другая история.
    Спасибо Татьяна за информативную и очень познавательную экскурсию!
    Очень хотим ещё раз приехать сюда и опять встретиться с вами на каком-то другом маршруте!

  • I
    Irina
    21 сентября 2024
    Секретная Ханья
    Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и минорет и колокольная башня. Огромное спасибо Татьяне за увлекательный и познавательный тур по Хании.
  • S
    Svetlana
    13 сентября 2024
    Секретная Ханья
    Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову, это отношение передалось и
    читать дальше

    нам. Экскурсия по городу Ханья была познавательная. Кроме того Татьяна очень творчески подходит к своему делу. Мы узнали много не просто интересных, а необычных фактов. Татьяна учитывала все наши (спонтанные) пожелания, на ходу перестраивалась и при этом не теряла нити повествования. На любые наши вопросы она знала ответ. Татьяна - ещё и необыкновенно тонкий и в то же время глубокий человек. Экскурсия с ней - это не просто высокий уровень подачи информации, но и живое, интенсивное общение. Татьяна - мастер своего дела во всех смыслах этого слова. Нам очень понравилась экскурсия по городу Ханья. И мы обязательно будем обращаться к Татьяне ещё. Спасибо большое!

    Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову
  • O
    Olga
    11 июня 2024
    Секретная Ханья
    Отличный гид и очень продуманный и интересный маршут. Было очень интересно и взрослым и детям (7 и 11 лет). Рекомендуем!
  • A
    Arie
    30 мая 2024
    Секретная Ханья
    Мы провели замечательное время на экскурсии в Ханье с гидом Татьяной! Она проявила невероятное знание истории и культуры этого прекрасного
    читать дальше

    места, делая нашу поездку по-настоящему захватывающей и информативной. Татьяна не только рассказала нам о достопримечательностях города, но и поделилась интересными фактами и советами о местной жизни. Ее энергия и страсть к туризму сделали нашу экскурсию незабываемой и запоминающейся. Благодаря Татьяне мы узнали о Ханье так много и оставились впечатлены ее профессионализмом. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, провести экскурсию с Татьяной!
    Arie

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Секретная Ханья
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, всё спланировано и даже трансфер из отеля и обратно.
  • В
    Василиса
    16 октября 2021
    Секретная Ханья
    Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу
  • K
    Katerina
    24 сентября 2021
    Секретная Ханья
    Нашу экскурсию вела Софья, так как Татьяна не смогла. Но Татьяна с нами связалась и спросила будет ли для нас
    читать дальше

    приемлемо, если экскурсию проведёт её ученица - Светлана.
    Софья нам провела замечательную экскурсию - очень интересно рассказывала, не торопила (мужья с фотоаппаратами), порекомендовала места где можно хорошо поесть. Провела по таким улочкам, что сами мы бы заплутали и не увидели всего очарования старого города. Мы просто влюбились в Ханью!
    Спасибо большое!

  • А
    Анна
    21 августа 2021
    Секретная Ханья
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Татьяне за ее старания и знания! Все было понятно и последовательно. Было интересно слушать и детям, и взрослым. Надеюсь, встретимся с Татьяной в следующий раз в Ретимно!
  • о
    ольга
    9 августа 2021
    Секретная Ханья
    Очень интересная экскурсия. Мы были с тремя детьми, Татьяна уделила время всем, отвевала на вопросы. Экскурсия была легкой и мы смогли за это небольшое время увидеть очень красивую Ханью ❤️
  • А
    Аделина
    7 августа 2021
    Секретная Ханья
    Спасибо Татьяне за то, что влюбила нас в Ханью и критскую культуру в целом!
    Это была отличная экскурсия, наполненная смыслом и любовью к городу! Спасибо!)))
  • В
    Вероника
    21 октября 2019
    Секретная Ханья
    Татьяна-невероятный, редкий экскурсовод! История Крита стала так близка
    и понятна, мы ее буквально прочувствовали! Татьяна все продумывает
    до мелочей, с учетом возраста
    читать дальше

    и индивидуальных особенностей
    и запросов. Даже наш 15-летний сын, который терпеть не мог экскурсий с
    гидом и музеев, слушал внимательно и с интересом. Спасибо Татьяне огромное!

  • А
    Анна
    8 сентября 2019
    Секретная Ханья
    Татьяна очень приятная женщина, отлично знает историю, хороший рассказчик. Предусмотрительно, т. к. мы попадали на очень жаркий период дня, водила
    читать дальше

    нас по теньку, чтобы не перегрелись,умудряясь при этом избегать стол повторения народа, что так же не маловажно. Мы заглянули в такие красивые маленькие переулочки и пиоулочки, каких самостоятельно никогда не найти. Увидели местную обитательницу льницу порта - черепаху каретту. . Полюбовались с интересных обзорныхточек на город. Татьяна идёт на встречу желаниям туристов и даёт нужные советы. С ней можно ходить весь день и не устать. Спасибо за прекрасно проведённое время, за исторические данные, красивые виды.

  • Л
    Лариса
    26 августа 2019
    Секретная Ханья
    Татьяна - отличный знаток темы, а ещё и человек, умеющий прислушиваться к запросам и пожеланиям клиентов. Думаю, её экскурсии подойдут людям, ищушим нестандартных туристических путей.
  • Б
    Бэлла
    8 августа 2019
    Секретная Ханья
    Татьяна, благодарю! С Вами мы увидели прекрасную, удивительную, многоликую, интересную, таинственную и гостеприимную Ханью. Очень приятное и запоминающееся приключение.

Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по городу-мечте Ханье
  2. Секретная Ханья
  3. Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии
Сколько стоит экскурсия по Ханье в декабре 2025
Сейчас в Ханье в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 420. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханье (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 42 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль