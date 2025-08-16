Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
Завтра в 18:00
12 дек в 18:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
от €420 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория16 августа 2025Чудесная экскурсия по Ханья! Очень советуем!!!
- ННаталья10 августа 2025Я так рада, что доверилась выбору, который сделала.
Татьяна действительно знает свое дело: историю в целом, историю острова в частности, она
- ММарина20 июля 2025Нашим гидом была Татьяна.
Нам очень понравился её содержательный рассказ о Ханье. Рассказывала с любовью к городу, в котором живёт. Кроме
- OOlga24 сентября 2024Как жаль, что можно поставить только 5 звёзд!
Сказать, что нам понравилась экскурсия, это не сказать ничего.
Мы просто влюбились в эти
- IIrina21 сентября 2024Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и минорет и колокольная башня. Огромное спасибо Татьяне за увлекательный и познавательный тур по Хании.
- SSvetlana13 сентября 2024Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову, это отношение передалось и
- OOlga11 июня 2024Отличный гид и очень продуманный и интересный маршут. Было очень интересно и взрослым и детям (7 и 11 лет). Рекомендуем!
- AArie30 мая 2024Мы провели замечательное время на экскурсии в Ханье с гидом Татьяной! Она проявила невероятное знание истории и культуры этого прекрасного
- ЮЮлия23 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, всё спланировано и даже трансфер из отеля и обратно.
- ВВасилиса16 октября 2021Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу
- KKaterina24 сентября 2021Нашу экскурсию вела Софья, так как Татьяна не смогла. Но Татьяна с нами связалась и спросила будет ли для нас
- ААнна21 августа 2021Экскурсия очень понравилась, спасибо Татьяне за ее старания и знания! Все было понятно и последовательно. Было интересно слушать и детям, и взрослым. Надеюсь, встретимся с Татьяной в следующий раз в Ретимно!
- оольга9 августа 2021Очень интересная экскурсия. Мы были с тремя детьми, Татьяна уделила время всем, отвевала на вопросы. Экскурсия была легкой и мы смогли за это небольшое время увидеть очень красивую Ханью ❤️
- ААделина7 августа 2021Спасибо Татьяне за то, что влюбила нас в Ханью и критскую культуру в целом!
Это была отличная экскурсия, наполненная смыслом и любовью к городу! Спасибо!)))
- ВВероника21 октября 2019Татьяна-невероятный, редкий экскурсовод! История Крита стала так близка
и понятна, мы ее буквально прочувствовали! Татьяна все продумывает
до мелочей, с учетом возраста
- ААнна8 сентября 2019Татьяна очень приятная женщина, отлично знает историю, хороший рассказчик. Предусмотрительно, т. к. мы попадали на очень жаркий период дня, водила
- ЛЛариса26 августа 2019Татьяна - отличный знаток темы, а ещё и человек, умеющий прислушиваться к запросам и пожеланиям клиентов. Думаю, её экскурсии подойдут людям, ищушим нестандартных туристических путей.
- ББэлла8 августа 2019Татьяна, благодарю! С Вами мы увидели прекрасную, удивительную, многоликую, интересную, таинственную и гостеприимную Ханью. Очень приятное и запоминающееся приключение.
