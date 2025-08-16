читать дальше

нам. Экскурсия по городу Ханья была познавательная. Кроме того Татьяна очень творчески подходит к своему делу. Мы узнали много не просто интересных, а необычных фактов. Татьяна учитывала все наши (спонтанные) пожелания, на ходу перестраивалась и при этом не теряла нити повествования. На любые наши вопросы она знала ответ. Татьяна - ещё и необыкновенно тонкий и в то же время глубокий человек. Экскурсия с ней - это не просто высокий уровень подачи информации, но и живое, интенсивное общение. Татьяна - мастер своего дела во всех смыслах этого слова. Нам очень понравилась экскурсия по городу Ханья. И мы обязательно будем обращаться к Татьяне ещё. Спасибо большое!