Ретимно - оз. Курнас - Ханья - Аргируполи.

Экскурсия Западный Крит познакомит вас с городами Ханья и Ретимно, озером Курнас — единственным пресноводным озером на Крите, а так же с деревушкой Аргируполи, которая знаменита своими водопадами и традиционными критскими тавернами.

Ханья — райский уголок Греции

В начале экскурсии мы направимся на запад Крита — город Ханья.

Поскольку город имеет богатое историческое прошлое и не раз завоёвывался различными народами, здесь можно встретить переплетение разных культур: греческой, византийской, османской, венецианской.

На сегодняшний день Ханья состоит из двух частей: старой и современной. Большая часть достопримечательностей сосредоточена в старой части, именуемой Старым городом. Сооружения, возведённые в различные эпохи, остались практически нетронутыми в военное время и в отличном состоянии дошли до наших дней. Старый город включает 5 кварталов, обустроенных уютными небольшими домиками, расположенными близко друг к другу. Особый колорит придают узкие улочки, которые создают атмосферу домашнего уюта.

Атрибутом города является венецианский порт. Здесь мирно покачиваются на волнах лодки рыбаков, виднеется маяк, слышны голоса птиц. Одной из достопримечательностей порта является мечеть Янычар. Сегодня она выступает в роли выставочного зала, где время от времени проводятся художественные выставки.

Ретимно — красивейший город Крита

Следующий пункт следования — город Ретимно. Здесь Вы найдёте для себя много интересного:

здания, построенные в эпоху Средневековья;

величественные соборы, сооружённые в венецианском стиле;

храмы и мечети;

красивые фонтаны;

живописные сельские пейзажи.

Одной из главных достопримечательностей города является крепость Фортецца, построенная в порту (XVI век). С неё открываются красивые виды на весь город. Она строилась в качестве оборонительного сооружения, поэтому сделана на совесть и отлично сохранилась по сей день.

Незабываемой памяткой архитектуры является венецианский маяк, на фоне которого получаются оригинальные фотографии.

На площади Платано привлекает внимание фонтан Римонди. На постаменте можно увидеть 3 головы львов. Фонтан был сооружён венецианцами.

Озеро Курнас

Также у нас будет уникальная возможность побывать на самом крупном пресноводном озере острова — Курнас. Раньше оно носило название Коресия (в честь древнегреческой богини, храм которой находится рядом). Озеро пленит Вас живописными горными пейзажами и чистой водой.

Озеро окутано многочисленными легендами. Согласно одной из них, девушка превратилась в озеро, когда её отец задумал неладное. Другая легенда гласит, что жители близлежащей деревни вели неправильный образ жизни. В наказание озеро поглотило всё поселение. Существует мнение, что у Курнас нет дна. На самом деле, его глубина достаточно внушительна — 25 метров.

А завершим нашу экскурсию весельем по-гречески — в аутентичной таверне, с вкуснейшими блюдами национальной кухни, ароматным критским вином в деревушке Аргируполи.

Аргируполи славится еще и своими водопадами, косметикой, изготавливаемой на основе масла авокадо, плантации которого произрастают здесь же.