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Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
За один день вы увидите археологический заповедник и монастырь с чудотворной иконой.

Искупаетесь в Ливийском море 🌊 на пляже, пещеры которого в 60-е годы облюбовали хиппи.

Попробуете 8 сортов критских вин, купите сувениры 🎁 и сделаете фотографии 📸 на фоне фонтана ⛲ с 25 львиными головами.

В конце экскурсии 🧭 вас ждет прогулка 👣 по городу-музею Ретимно.

А вся поездка пройдет на комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €74 за человека

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Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)
Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)

Что вы увидите

  • Долина Мессара
  • Монастырь успения Богородицы Каливиани
  • Пляж Матала
  • Деревня Спили
  • Ретимно
В этой поездке мы посетим сразу две области острова – восточную (Ираклион) и западную (Ретимно). Двигаясь от столицы ⭐️ на юг, мы пересечём остров 🏝️ в его самом широком районе. Наш путь ведёт в долину Мессара, самый плодородный край Крита. На благодатной почве долины местные жители выращивают виноград, делая из него шикарное вино 🍷. Мы совершим остановку на одной из виноделен этого района, где вы сможете попробовать 8 сортов местных вин.
Также в этот день мы посетим с экскурсией монастырь успения Богородицы Каливиани. «Каливес» в переводе с греческого означает «хижина». В последние десятилетия монастырь Панагия Каливиани является убежищем для детей сирот, а сам храм был построен в X-XI веках и хранит мощи святых мучеников.
Путешествие не останется без пляжей. У нас будет уникальная возможность побывать на Ливийском море 🌊 и мы отправимся на пляж 🏖️ Матала, который получил известность благодаря пещерам и… многочисленным хиппи, которые жили в них в 1970-ых годах. Дальнейшая обзорная экскурсия ⛳ по Криту продолжится переездом на запад Крита к городу Ретимно, а по пути мы заедем в традиционную горную деревушку Спили. Она известна своими водопадами, обрамлёнными венецианцами в шикарный фонтан ⛲ в форме львиных голов.
Оказавшись на севере-западе Крита, мы сделаем остановку в Ретимно. Он словно специально создан для его гостей, время здесь замирает, и вы растворяетесь в лучах заходящего солнца. Прекрасное окончание прекрасного дня!
Внимание!
Экскурсия проводится для групп 8-15 человек.
Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter по маршруту от отеля и обратно
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки.
Что не входит
  • Лежаки и зонтики на пляже — от 5 евро.
  • Дегустация вин, обед или ужин в Ретимно — от 5-10 евро.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)
Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)
Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)
Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)
Обзорная экскурсия по Криту (из Ираклиона)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
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