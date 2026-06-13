Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить день вы увидите археологический заповедник и монастырь с чудотворной иконой. Искупаетесь в Ливийском море на пляже, пещеры которого в 60-е годы облюбовали хиппи.



Попробуете 8 сортов критских вин, купите сувениры и сделаете фотографии на фоне фонтана с 25 львиными головами. В этой поездке мы посетим сразу две области острова — восточную (Ираклион) и западную (Ретимно). Двигаясь от столицы на юг, мы пересечём остров в его самом широком районе. За один 5 3 отзыва

Ираклион. ру Ваш гид на Крите Задать вопрос Групповая экскурсия €115 за человека 5 3 отзыва 🇷🇺 русский более 12 часов 1-8 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В этой поездке мы посетим сразу две области острова – восточную (Ираклион) и западную (Ретимно). Двигаясь от столицы на юг, мы пересечём остров в его самом широком районе. Наш путь ведёт в долину Мессара, самый плодородный край Крита. На благодатной почве долины местные жители выращивают виноград, делая из него шикарное вино. Мы совершим остановку на одной из виноделен этого района, где вы сможете попробовать 8 сортов местных вин. Также в этот день мы посетим с экскурсией монастырь успения Богородицы Каливиани. «Каливес» в переводе с греческого означает «хижина». В последние десятилетия монастырь Панагия Каливиани является убежищем для детей сирот, а сам храм был построен в X-XI веках и хранит мощи святых мучеников. Путешествие не останется без пляжей. У нас будет уникальная возможность побывать на Ливийском море и мы отправимся на пляж Матала, который получил известность благодаря пещерам и… многочисленным хиппи, которые жили в них в 1970-ых годах. Дальнейшая обзорная экскурсия по Криту продолжится переездом на запад Крита к городу Ретимно, а по пути мы заедем в традиционную горную деревушку Спили. Она известна своими водопадами, обрамлёнными венецианцами в шикарный фонтан в форме львиных голов. Оказавшись на севере-западе Крита, мы сделаем остановку в Ретимно. Он словно специально создан для его гостей, время здесь замирает, и вы растворяетесь в лучах заходящего солнца. Прекрасное окончание прекрасного дня! Внимание! Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.

четверг (время выезда зависит от расположения отеля) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Долина Мессара

Монастырь успения Богородицы Каливиани

Пляж Матала

Деревня Спили

Ретимно Что включено Трансфер по маршруту от отеля и обратно

Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение поездки. Что не входит в цену Лежаки и зонтики на пляже - от 5 евро.

Дегустация вин, обед или ужин в Ретимно - от 5-10 евро. Где начинаем и завершаем? Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора Когда и сколько длится? Когда: четверг (время выезда зависит от расположения отеля) Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.