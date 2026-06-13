В этой поездке мы посетим сразу две области острова — восточную (Ираклион) и западную (Ретимно). Двигаясь от столицы на юг, мы пересечём остров в его самом широком районе. За один
Описание экскурсииВ этой поездке мы посетим сразу две области острова – восточную (Ираклион) и западную (Ретимно). Двигаясь от столицы на юг, мы пересечём остров в его самом широком районе. Наш путь ведёт в долину Мессара, самый плодородный край Крита. На благодатной почве долины местные жители выращивают виноград, делая из него шикарное вино. Мы совершим остановку на одной из виноделен этого района, где вы сможете попробовать 8 сортов местных вин. Также в этот день мы посетим с экскурсией монастырь успения Богородицы Каливиани. «Каливес» в переводе с греческого означает «хижина». В последние десятилетия монастырь Панагия Каливиани является убежищем для детей сирот, а сам храм был построен в X-XI веках и хранит мощи святых мучеников. Путешествие не останется без пляжей. У нас будет уникальная возможность побывать на Ливийском море и мы отправимся на пляж Матала, который получил известность благодаря пещерам и… многочисленным хиппи, которые жили в них в 1970-ых годах. Дальнейшая обзорная экскурсия по Криту продолжится переездом на запад Крита к городу Ретимно, а по пути мы заедем в традиционную горную деревушку Спили. Она известна своими водопадами, обрамлёнными венецианцами в шикарный фонтан в форме львиных голов. Оказавшись на севере-западе Крита, мы сделаем остановку в Ретимно. Он словно специально создан для его гостей, время здесь замирает, и вы растворяетесь в лучах заходящего солнца. Прекрасное окончание прекрасного дня! Внимание! Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.
четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Мессара
- Монастырь успения Богородицы Каливиани
- Пляж Матала
- Деревня Спили
- Ретимно
Что включено
- Трансфер по маршруту от отеля и обратно
- Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение поездки.
Что не входит в цену
- Лежаки и зонтики на пляже - от 5 евро.
- Дегустация вин, обед или ужин в Ретимно - от 5-10 евро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Экскурсия в целом оставила очень хорошие впечатления. Маршрут был красивым, организация достойной, а увиденные места действительно стоили посещения.
Отдельно хочу отметить работу гида Александра. Это, без преувеличения, 6 баллов из 5.
Отдельно хочу отметить работу гида Александра. Это, без преувеличения, 6 баллов из 5.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Спасибо большое за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Спасибо большое за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Крита
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион»
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Крите
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 12:30
Завтра в 00:00
от €45 за всё до 3 чел.
Групповая
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: каждый день (время выезда зависит от расположения отеля)
€202 за человека
Групповая
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
12 авг в 07:00
€55 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
€72 за человека
€115 за человека