В этой поездке мы посетим сразу две области острова – восточную (Ираклион) и западную (Ретимно). Двигаясь от столицы ⭐️ на юг, мы пересечём остров 🏝️ в его самом широком районе. Наш путь ведёт в долину Мессара, самый плодородный край Крита. На благодатной почве долины местные жители выращивают виноград, делая из него шикарное вино 🍷. Мы совершим остановку на одной из виноделен этого района, где вы сможете попробовать 8 сортов местных вин.

Также в этот день мы посетим с экскурсией монастырь успения Богородицы Каливиани. «Каливес» в переводе с греческого означает «хижина». В последние десятилетия монастырь Панагия Каливиани является убежищем для детей сирот, а сам храм был построен в X-XI веках и хранит мощи святых мучеников.

Путешествие не останется без пляжей. У нас будет уникальная возможность побывать на Ливийском море 🌊 и мы отправимся на пляж 🏖️ Матала, который получил известность благодаря пещерам и… многочисленным хиппи, которые жили в них в 1970-ых годах. Дальнейшая обзорная экскурсия ⛳ по Криту продолжится переездом на запад Крита к городу Ретимно, а по пути мы заедем в традиционную горную деревушку Спили. Она известна своими водопадами, обрамлёнными венецианцами в шикарный фонтан ⛲ в форме львиных голов.

Оказавшись на севере-западе Крита, мы сделаем остановку в Ретимно. Он словно специально создан для его гостей, время здесь замирает, и вы растворяетесь в лучах заходящего солнца. Прекрасное окончание прекрасного дня!

Внимание!

Экскурсия проводится для групп 8-15 человек.

Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!