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Западный Крит (экскурсия в мини-группе)

4
1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита.

Сперва мы отправимся в изящные венецианский город 🏙️ Ханья.

А после поедем на озеро Курнас купаться и наблюдать за черепахами.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €74 за человека

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Западный Крит (экскурсия в мини-группе)
Западный Крит (экскурсия в мини-группе)

Что вы увидите

  • Курталиотский каньон
  • монастырь Превели
  • Крепость Фортецца
  • Пляж Плакиас
Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов — живописных, умопомрачительных, захватывающих взгляд и остающихся в памяти. Именно это заставляет гостей острова Крит возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы хранить воспоминания и дополнять их новыми яркими красками из года в год. В этом путешествии мы с вами соберём все жемчужины Западной части острова!
Наш маршрут будет проходить вдоль северного побережья Крита. В чудесном месте, буквально утопающем в оливковых рощах, виноградниках и кипарисах, мы посетим один из известнейших и богатейших монастырей не только на острове 🏝️ Крит, но и, пожалуй, во всей Греции. Это монастырь Святой Троицы Агиа Триада, что находится на полуострове Акротири. Строительство монастыря началось в 1611 году выходцами из состоятельной критско-венецианской семьи и с архитектурной точки зрения монастырь является одним из ярчайших примеров критского возрождения.
После мы отправимся на прогулку 👣 в очаровательный город 🏙️ с потрясающей архитектурой – город Ханья. Любителям блуждать по лабиринту запутанных улочек традиционных южно-европейских городов будет крайне интересно пройтись по центру второго по величине города. Когда-то Ханья была столицей ⭐️ Крита, а сейчас это совершенно точно самый красивый город острова. Он представляет собой удивительный симбиоз и хитросплетение различных периодов и архитектурных стилей — всё благодаря турецким и венецианским строениям, соседствующим друг с другом.
Не забывая об одной из важных целей нашего отдыха на Крите — купании — мы заедем и на единственное природное озеро Крита, озеро Курнас, а после отправимся на следующую прогулку. В середине дня нас ждёт деревня Аргируполи, которая была построена на развалинах древнего города Лаппа. Лаппа считается самой старой епархией Крита, основанной самим апостолом Титом. На вершине холма находится деревушка, а вниз по склонам сбегают множество источников, превращающихся в небольшие водопады.
К вечеру почти все жемчужины собраны, но прелесть Крита заключается в том, что ваше ожерелье можно пополнять бесконечно!
Внимание!
Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter по маршруту от отеля и обратно
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки.
Что не входит
  • Входной билет в монастырь — 2, 5 евро
  • Входной билет в пещеру — 3 евро.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Западный Крит (экскурсия в мини-группе)
Западный Крит (экскурсия в мини-группе)
Западный Крит (экскурсия в мини-группе)
Западный Крит (экскурсия в мини-группе)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
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