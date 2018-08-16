Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов — живописных, умопомрачительных, захватывающих взгляд и остающихся в памяти.



Именно это заставляет гостей острова Крит возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы хранить воспоминания и дополнять их новыми яркими красками из года в год. В этом путешествии мы с вами соберём все жемчужины Западной части острова! 4 1 оценка

Ираклион. ру Ваш гид на Крите Задать вопрос Групповая экскурсия €115 за человека 4 1 отзыв 🇷🇺 русский более 12 часов 1-15 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов — живописных, умопомрачительных, захватывающих взгляд и остающихся в памяти. Именно это заставляет гостей острова Крит возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы хранить воспоминания и дополнять их новыми яркими красками из года в год. В этом путешествии мы с вами соберём все жемчужины Западной части острова! Наш маршрут будет проходить вдоль северного побережья Крита. В чудесном месте, буквально утопающем в оливковых рощах, виноградниках и кипарисах, мы посетим один из известнейших и богатейших монастырей не только на острове Крит, но и, пожалуй, во всей Греции. Это монастырь Святой Троицы Агиа Триада, что находится на полуострове Акротири. Строительство монастыря началось в 1611 году выходцами из состоятельной критско-венецианской семьи и с архитектурной точки зрения монастырь является одним из ярчайших примеров критского возрождения. После мы отправимся на прогулку в очаровательный город с потрясающей архитектурой – город Ханья. Любителям блуждать по лабиринту запутанных улочек традиционных южно-европейских городов будет крайне интересно пройтись по центру второго по величине города. Когда-то Ханья была столицей Крита, а сейчас это совершенно точно самый красивый город острова. Он представляет собой удивительный симбиоз и хитросплетение различных периодов и архитектурных стилей — всё благодаря турецким и венецианским строениям, соседствующим друг с другом. Не забывая об одной из важных целей нашего отдыха на Крите — купании — мы заедем и на единственное природное озеро Крита, озеро Курнас, а после отправимся на следующую прогулку. В середине дня нас ждёт деревня Аргируполи, которая была построена на развалинах древнего города Лаппа. Лаппа считается самой старой епархией Крита, основанной самим апостолом Титом. На вершине холма находится деревушка, а вниз по склонам сбегают множество источников, превращающихся в небольшие водопады. К вечеру почти все жемчужины собраны, но прелесть Крита заключается в том, что ваше ожерелье можно пополнять бесконечно! Внимание! Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.

пятница (время выезда зависит от расположения отеля) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастырь Святой Троицы Агиа Триада

Город Ханья

Озеро Курнас

Деревня Аргируполи (если позволит программа)

Пещера Мелидони Что включено Трансфер по маршруту от отеля и обратно

Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки. Что не входит в цену Входной билет в монастырь - 2, 5 евро

Входной билет в пещеру - 3 евро

Обед в тавернах - от 10 евро. Где начинаем и завершаем? Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора Когда и сколько длится? Когда: пятница (время выезда зависит от расположения отеля) Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.