Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

Посмотрим пресноводное озеро Курнас, которое не имеет дна. На озере покатаемся на катамаранах, посмотрим черепах, обитающих в нем. Посетим деревню водопадов Аргируполи, где можно покушать вкуснейшего критского барашка по рецепту Антикристо и отправимся на юг острова в главный монастырь Крита, который называется Превели, где хранится частичка креста, на котором был распят Иисус. Там же можно искупаться в ливийском море 🌊 на шикарном пляже с белым песочком.
Что входит
Гид на автомобиле (он же водитель)
экскурсия на 6-8 часов
Что не входит
Обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.