Экскурсия в Самарийское ущелье отлично подойдёт для тех, кто действительно любит природу и долгие пешие прогулки на свежем воздухе. Пусть вас не пугают 16 километров по тропе по дну самого длинного ущелья Европы! Если вы сильны и духом, и телом, если взяли питьевой воды, фотоаппарат и одели удобную обувь, то в этом путешествии вы обязательно получите незабываемые впечатления и отличные фотографии!

С утра пораньше вас ждёт переезд в западную часть острова. Это самая «зелёная» и гористая область Крита. Оставив автобус в горах ⛰️ вы пройдёте ущелья Самарья сверху вниз — всё движение будет по направлению к морскому побережью и посёлку Агия Румели. На берегу у вас будет время искупаться, а дальше — небольшое морское путешествие от Агия Румели к посёлку Сфакия. Именно оттуда наш автобус заберёт вас и доставит к отелям.

Программа:

5:30 - 7:00Выезд из отеля

9:00Остановка, подготовка к спуску в ущелье

10:00Начало прохождения Самарийского ущелья

16:00 - 17:00Сбор группы с гидом на выходе из ущелья в посёлке Агия Румели

17:30Посадка на корабль, отправление в посёлок Сфакия

18:30Прибытие корабля в посёлок Сфакия и посадка на автобус

19:00"Санитарная" остановка

21:30 - 22:30Возвращение в отель

Длительность

до 4-х часовОт отеля до входа в ущелье Самарья

до 6 часовНа прохождение ущелья

1 часНа корабле 🛳️ от посёлка Агия Румели до поселка Сфакия

до 4-х часовНа автобусе 🚌 до отелей

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!