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Экскурсия в Самарийское ущелье (из Ираклиона и Лассити)

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Вы отправитесь на экскурсию ⛳ в Самарийское ущелье, которая отлично подойдёт для любителей природы и долгих пеших прогулок на свежем воздухе.

Пусть вас не пугают 16 километров пешком по дну самого длинного ущелья Европы.

Прогулка 👣 пройдёт в спокойном темпе и подойдёт для всех.

Главное – не забудьте взять с собой воды.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

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Экскурсия в Самарийское ущелье (из Ираклиона и Лассити)
Экскурсия в Самарийское ущелье (из Ираклиона и Лассити)

Что вы увидите

  • Ущелье Самарья
  • Церковь Осиас-Марьяс
  • Сидеропортес
  • Пляж Агия Румели
Экскурсия в Самарийское ущелье отлично подойдёт для тех, кто действительно любит природу и долгие пешие прогулки на свежем воздухе. Пусть вас не пугают 16 километров по тропе по дну самого длинного ущелья Европы! Если вы сильны и духом, и телом, если взяли питьевой воды, фотоаппарат и одели удобную обувь, то в этом путешествии вы обязательно получите незабываемые впечатления и отличные фотографии!
С утра пораньше вас ждёт переезд в западную часть острова. Это самая «зелёная» и гористая область Крита. Оставив автобус в горах ⛰️ вы пройдёте ущелья Самарья сверху вниз — всё движение будет по направлению к морскому побережью и посёлку Агия Румели. На берегу у вас будет время искупаться, а дальше — небольшое морское путешествие от Агия Румели к посёлку Сфакия. Именно оттуда наш автобус заберёт вас и доставит к отелям.

Программа:

    5:30 - 7:00Выезд из отеля
    9:00Остановка, подготовка к спуску в ущелье
    10:00Начало прохождения Самарийского ущелья
    16:00 - 17:00Сбор группы с гидом на выходе из ущелья в посёлке Агия Румели
    17:30Посадка на корабль, отправление в посёлок Сфакия
    18:30Прибытие корабля в посёлок Сфакия и посадка на автобус
    19:00"Санитарная" остановка
    21:30 - 22:30Возвращение в отель
    Длительность
    до 4-х часовОт отеля до входа в ущелье Самарья
    до 6 часовНа прохождение ущелья
    1 часНа корабле 🛳️ от посёлка Агия Румели до поселка Сфакия
    до 4-х часовНа автобусе 🚌 до отелей
    Внимание!
    Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Вход в ущелье
    • Билет на корабль
    Начало
    🚩 от отеля или по адресу по согласованию
    Место завершения
    🏁 у отеля или по адресу по согласованию
    Экскурсия в Самарийское ущелье (из Ираклиона и Лассити)
    Экскурсия в Самарийское ущелье (из Ираклиона и Лассити)
    Экскурсия в Самарийское ущелье (из Ираклиона и Лассити)
    Экскурсия в Самарийское ущелье (из Ираклиона и Лассити)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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