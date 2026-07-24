Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Миконосу
Пройти по солнечным улочкам, узнать много интересного об острове и получить яркие кадры
Начало: В районе старого порта
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Миконос за 4 часа: обзорная экскурсия по острову
Пройтись по лабиринтам городских улиц, понаблюдать за самолётами и полюбоваться лазурными бухтами
Начало: В Старом порту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калимэра, Миконос
Изучить столицу острова, где собрались все главные места, очароваться видами и узнать греков
Начало: В Старом Порту Хоры
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие по Миконосу
Попробовать сладости и уникальные овощи на греческом острове
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Миконосе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €27 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Александр провел для нашей семьи фотопрогулку по Миконосу, показал красивые локации, рассказал об истории и современной жизни городка, сделал невероятную
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Александр очень профессиональный фотограф, с юмором и с интересной подачей материала по Миконосу. С ним было весело гулять даже детям. Было всё очень интересно и на юморе. А фотографии просто бесподобные
+6
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А
От всей души рекомендую Анастасию. Время на экскурсии пролетело быстро. Успели сделать красивые фотографии, услышали много интересного. Что захотели - купили.
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А
Все отлично! Спасибо!
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Ю
прекрасная экскурсия! многое успели посмотреть, хотя время было ограничено. Александр интересно и понятно рассказывает, развернуто отвечает на вопросы. большое спасибо!
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В
Машина была совсем чистая, водитель приехал вовремя и очень аккуратно управлял автомобилем.
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д
Подойдет всем кто приезжает в первые!
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В
Всё хорошо. Нам очень понравилось. Спасибо. Удачи.
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Ю
Это было круто! Прибыв на остров у нас не было никаких ожиданий, мы самостоятельно прошлись по лабиринтам улиц и ждали
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Это была прекрасная экскурсия! Спасибо огромное Анастасии за радушный прием, терпение и отзывчивость! Компанию из 9 человек сложно вести, и
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Всего 69 отзывов в Миконосе
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Ответы на вопросы от путешественников по Миконосу
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