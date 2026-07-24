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нашего гида. После встречи началось веселье и интересности, Александр адаптировал под нас программу, локации, рассказ и вечер прошёл очень душевно, интересно, познавательно и весело. Фотографии мы пока ждём, но от процесса кайфанули и я и мой молодой человек, который совершенно не любит фотографироваться, но в конце вечера забрал Александра и пошел позировать на закате. Считаю, что лучше рецензии не найти, если мужчина сам просит его сфотать, значит он получает удовольствие от процесса, а это многого стоит. В общем, теперь Миконос у нас ассоциируется с дружеским теплом, радостью, интересом и красотой, которую смог показать нам Александр.