Все экскурсии в Миконосе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Миконосе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Миконосе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-6 чел.
Калимэра, Миконос!
Изучить столицу острова, где собрались все главные места, очароваться видами и узнать греков
Последние отзывы «Экскурсии Миконоса»
- ВВиталий24 июля 2021Замечательная Экскурсия!
- ИИрина11 июля 2021Приятная прогулка, которая позволяет составить впечатление об острове. А Миконос, конечно, отличается от других островов Греции.
- ВВладислав18 сентября 2019Спасибо, Анастасии! Прекрасная экскурсия, красивые и атмосферные места, останое надо видеть своими глазами! Гид отличный, очень благодарны!