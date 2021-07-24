Экскурсии Миконоса

Все экскурсии в Миконосе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Миконосе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Миконосе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Калимэра, Миконос!
Индивидуальная экскурсия
5
5
130
за 1-6 чел.
Калимэра, Миконос!
Изучить столицу острова, где собрались все главные места, очароваться видами и узнать греков

Последние отзывы «Экскурсии Миконоса»

  • Отзыв на: Калимэра, Миконос!
    В
    Виталий
    24 июля 2021
    5
    Замечательная Экскурсия!
  • Отзыв на: Калимэра, Миконос!
    И
    Ирина
    11 июля 2021
    5
    Приятная прогулка, которая позволяет составить впечатление об острове. А Миконос, конечно, отличается от других островов Греции.
  • Отзыв на: Калимэра, Миконос!
    В
    Владислав
    18 сентября 2019
    5
    Спасибо, Анастасии! Прекрасная экскурсия, красивые и атмосферные места, останое надо видеть своими глазами! Гид отличный, очень благодарны!
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