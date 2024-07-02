Миконос — остров контрастов. Здесь можно попробовать всё — от простого греческого салата до уникального изысканного десерта. Я приглашаю вас в гастропоездку, во время которой вы оцените местные сладости, овощи и рыбу. Кстати, здесь продаётся овощ, которого нет больше нигде в мире!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Культура страны во многом познаётся через кухню. Миконос уникален сочетанием аутентичных блюд, изготовленных по рецептам островитян, и современных шедевров международной кулинарии.

Я покажу вам скрытые от глаз туристов булочные, кафе и таверны. Проведу в кондитерскую, где вы полакомитесь оригинальными греческими печеньями и кофе.

Вы побываете на локальном рынке, где фермеры продают овощи с раннего утра. Здесь вы сможете купить выращенный на Миконосе овощ, который больше нигде не растёт! А неподалёку есть рыбный рынок со свежайшими морепродуктами.

Организационные детали