Миконос — остров контрастов. Здесь можно попробовать всё — от простого греческого салата до уникального изысканного десерта. Я приглашаю вас в гастропоездку, во время которой вы оцените местные сладости, овощи и рыбу. Кстати, здесь продаётся овощ, которого нет больше нигде в мире!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Культура страны во многом познаётся через кухню. Миконос уникален сочетанием аутентичных блюд, изготовленных по рецептам островитян, и современных шедевров международной кулинарии.

Я покажу вам скрытые от глаз туристов булочные, кафе и таверны. Проведу в кондитерскую, где вы полакомитесь оригинальными греческими печеньями и кофе.

Вы побываете на локальном рынке, где фермеры продают овощи с раннего утра. Здесь вы сможете купить выращенный на Миконосе овощ, который больше нигде не растёт! А неподалёку есть рыбный рынок со свежайшими морепродуктами.

Организационные детали