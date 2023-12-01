Попробовать сладости и уникальные овощи на греческом острове
Миконос — остров контрастов. Здесь можно попробовать всё — от простого греческого салата до уникального изысканного десерта. Я приглашаю вас в гастропоездку, во время которой вы оцените местные сладости, овощи и рыбу. Кстати, здесь продаётся овощ, которого нет больше нигде в мире!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Культура страны во многом познаётся через кухню. Миконос уникален сочетанием аутентичных блюд, изготовленных по рецептам островитян, и современных шедевров международной кулинарии.
Я покажу вам скрытые от глаз туристов булочные, кафе и таверны. Проведу в кондитерскую, где вы полакомитесь оригинальными греческими печеньями и кофе.
Вы побываете на локальном рынке, где фермеры продают овощи с раннего утра. Здесь вы сможете купить выращенный на Миконосе овощ, который больше нигде не растёт! А неподалёку есть рыбный рынок со свежайшими морепродуктами.
Организационные детали
- В стоимость включено: чашка кофе и одна традиционная сладость (для каждого путешественника), сопровождение гида
- Дополнительные обязательные расходы: аренда автомобиля — 100 евро
- Дополнительные расходы по желанию: дегустации и личные покупки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Миконосе
Провела экскурсии для 264 туристов
Меня зовут Анастасия, я живу в Греции с 2006 года, на острове Миконос — с 2011. С удовольствием изучаю историю острова, начиная с античных времён и заканчивая современностью. Провожу экскурсии в лёгкой форме и, помимо информации об острове, рассказываю о Греции, греках, традициях и менталитете. До встречи!
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