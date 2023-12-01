Гастротур по Миконосу

Попробовать сладости и уникальные овощи на греческом острове

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Ответы на вопросы
Миконос — остров контрастов. Здесь можно попробовать всё — от простого греческого салата до уникального изысканного десерта. Я приглашаю вас в гастропоездку, во время которой вы оцените местные сладости, овощи и рыбу. Кстати, здесь продаётся овощ, которого нет больше нигде в мире!
Гастротур по Миконосу
Гастротур по Миконосу
Гастротур по Миконосу
Гастротур по Миконосу
Гастротур по Миконосу
Гастротур по Миконосу
Гастротур по Миконосу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Культура страны во многом познаётся через кухню. Миконос уникален сочетанием аутентичных блюд, изготовленных по рецептам островитян, и современных шедевров международной кулинарии.

Я покажу вам скрытые от глаз туристов булочные, кафе и таверны. Проведу в кондитерскую, где вы полакомитесь оригинальными греческими печеньями и кофе.

Вы побываете на локальном рынке, где фермеры продают овощи с раннего утра. Здесь вы сможете купить выращенный на Миконосе овощ, который больше нигде не растёт! А неподалёку есть рыбный рынок со свежайшими морепродуктами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: чашка кофе и одна традиционная сладость (для каждого путешественника), сопровождение гида
  • Дополнительные обязательные расходы: аренда автомобиля — 100 евро
  • Дополнительные расходы по желанию: дегустации и личные покупки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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