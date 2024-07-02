Миконос — остров контрастов. Здесь можно попробовать всё — от простого греческого салата до уникального изысканного десерта. Я приглашаю вас в гастропоездку, во время которой вы оцените местные сладости, овощи и рыбу. Кстати, здесь продаётся овощ, которого нет больше нигде в мире!
Описание экскурсии
Культура страны во многом познаётся через кухню. Миконос уникален сочетанием аутентичных блюд, изготовленных по рецептам островитян, и современных шедевров международной кулинарии.
Я покажу вам скрытые от глаз туристов булочные, кафе и таверны. Проведу в кондитерскую, где вы полакомитесь оригинальными греческими печеньями и кофе.
Вы побываете на локальном рынке, где фермеры продают овощи с раннего утра. Здесь вы сможете купить выращенный на Миконосе овощ, который больше нигде не растёт! А неподалёку есть рыбный рынок со свежайшими морепродуктами.
Организационные детали
- В стоимость включено: чашка кофе и одна традиционная сладость (для каждого путешественника), сопровождение гида
- Дополнительные обязательные расходы: аренда автомобиля — 100 евро
- Дополнительные расходы по желанию: дегустации и личные покупки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Миконосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 8 часов
Провели экскурсии для 674 туристов
Бутиковое турагентство на Миконосе, создающее индивидуальные, продуманные и по-настоящему эксклюзивные путешествия по Греции. Основной фокус — Миконос и Санторини. Также организуем индивидуальные премиальные экскурсии на Крите, Родосе, Паросе, в Афинах и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отлично
+2
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Это была прекрасная экскурсия! Спасибо огромное Анастасии за радушный прием, терпение и отзывчивость! Компанию из 9 человек сложно вести, и сложно организовать, Но у нас все получилось)
Увидели максимально красочные и значимые места Миконоса да еще и искупались в море, несмотря на бушующее море. СПАСИБО!!!
Увидели максимально красочные и значимые места Миконоса да еще и искупались в море, несмотря на бушующее море. СПАСИБО!!!
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Все прекрасно
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