Пройтись по лабиринтам городских улиц, понаблюдать за самолётами и полюбоваться лазурными бухтами
Она состоит из двух частей: первые 2 часа мы посвятим поездке в две живописные бухты и монастырь Богородицы, а вторые — прогулке по лабиринтам Хоры, столицы острова.
Вы узнаете мистические истории про эти места и поймёте, почему сюда так любят приезжать селебрити со всего мира.
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Описание
Что вас ожидает
По Миконосу — на автомобиле
Мы встретимся в Старом порту и отправимся в деревушку Ано Мера, по пути останавливаясь на смотровых площадках, откуда открываются завораживающие морские панорамы и виды на Хору. Посетим монастырь, где хранится икона Турлиани, оберегающая Миконос. Расскажу вам её мистическую историю. Обязательно заедем на взлётно-посадочную полосу. Покажу вам место, где самолёты взлетают и приземляются почти на расстоянии вытянутой руки!
С холма полюбуемся пляжем Супер Парадайз и, если захотите, спустимся в эту бухту. Затем отправимся к Хоре, но сделаем ещё одну остановку в живописном месте. Вы увидите лазурную бухту с пришвартованными кораблями и пофотографируетесь. По дороге вас ждут увлекательные рассказы о Миконосе: его истории, современном возрождении и отличиях от других греческих островов. А ещё я дам полезные советы по отдыху и с радостью расскажу о характере и традициях греков.
Пешком по Хоре
Именно здесь сосредоточены самые открыточные уголки острова. Хора — это сеть узких улиц, белоснежных и цветущих, но запутанных. Изучая эти лабиринты, путешественники с непривычки теряют время, гуляя вокруг одного и того же места. Со мной вы избежите этого, пройдёте по продуманному маршруту и увидите все знаменитые достопримечательности. Мы исследуем уютный центр, найдём церковь Парапортиани, полюбуемся Мельницами — символом Миконоса — и насладимся греческим кофе в квартале Маленькая Венеция.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается автомобиль на 2 часа — €100 и трансфер к месту встречи (если понадобится)
- Экскурсия проходит на современном комфортабельном автомобиле Mercedes Vito или Peugeot Traveller. По запросу предоставлю бустер для детей.
- В машине для вас всегда есть охлаждённая вода. Но я всё равно рекомендую взять бутылочку с собой — на пешую прогулку.
- Программу экскурсии можно изменить по вашим предпочтениям
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Старом порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.