Эта экскурсия поможет вам составить максимально полное представление о Миконосе. Она состоит из двух частей: первые 2 часа мы посвятим поездке в две живописные бухты и монастырь Богородицы, а вторые — прогулке по лабиринтам Хоры, столицы острова. Вы узнаете мистические истории про эти места и поймёте, почему сюда так любят приезжать селебрити со всего мира.

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Описание

Что вас ожидает

По Миконосу — на автомобиле

Мы встретимся в Старом порту и отправимся в деревушку Ано Мера, по пути останавливаясь на смотровых площадках, откуда открываются завораживающие морские панорамы и виды на Хору. Посетим монастырь, где хранится икона Турлиани, оберегающая Миконос. Расскажу вам её мистическую историю. Обязательно заедем на взлётно-посадочную полосу. Покажу вам место, где самолёты взлетают и приземляются почти на расстоянии вытянутой руки!

С холма полюбуемся пляжем Супер Парадайз и, если захотите, спустимся в эту бухту. Затем отправимся к Хоре, но сделаем ещё одну остановку в живописном месте. Вы увидите лазурную бухту с пришвартованными кораблями и пофотографируетесь. По дороге вас ждут увлекательные рассказы о Миконосе: его истории, современном возрождении и отличиях от других греческих островов. А ещё я дам полезные советы по отдыху и с радостью расскажу о характере и традициях греков.

Пешком по Хоре

Именно здесь сосредоточены самые открыточные уголки острова. Хора — это сеть узких улиц, белоснежных и цветущих, но запутанных. Изучая эти лабиринты, путешественники с непривычки теряют время, гуляя вокруг одного и того же места. Со мной вы избежите этого, пройдёте по продуманному маршруту и увидите все знаменитые достопримечательности. Мы исследуем уютный центр, найдём церковь Парапортиани, полюбуемся Мельницами — символом Миконоса — и насладимся греческим кофе в квартале Маленькая Венеция.

Организационные детали