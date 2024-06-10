Рецепт моей экскурсии прост: лёгкая прогулка, дружеское общение, тёплая атмосфера и профессиональные снимки. Смешать, настоять на солнце и морском бризе и неспешно смаковать! Я подам вам Миконос на блюдечке.
Расскажу об острове и местных обычаях, покажу атмосферные локации и оставлю для вас эту встречу в приятных фотовоспоминаниях.
Расскажу об острове и местных обычаях, покажу атмосферные локации и оставлю для вас эту встречу в приятных фотовоспоминаниях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Хору — главный город и традиционную деревню Миконоса.
- Узкие улочки со множеством лабиринтов.
- Церковь Панагии Парапортиани.
- Маленькую Венецию, мельницы и секреты острова.
Я расскажу:
- Как на острове начался туризм и как он развивался.
- Почему Миконос стал таким популярным среди «золотой молодёжи».
- Какие музыканты и другие звёзды отдыхают здесь.
- Кто ещё любит посещать этот остров.
- Какими эксклюзивными брендами могут похвастаться эти места.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и фотосессия.
- Через неделю после экскурсии вы получите около 100 профессиональных фотографий. Я вышлю вам ссылку на них.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе старого порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Миконосе
Приветствую! Я живу на Миконосе с 2009 года. Каждый уголок этого волшебного острова для меня как моя ладонь! Я знаю захватывающие локации для фотосессий и много увлекательных фактов об этомЗадать вопрос
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