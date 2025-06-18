3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я часто слышу, что путешественники заблудились в лабиринтах Миконоса и пропустили самое интересное. Со мной вы увидите чудесный остров, каким его ждешь: полюбуетесь лучшими видами на знаменитые мельницы, отдохнете в Маленькой Венеции, погуляете по цветущим улочкам с открытки. И все это — в дружеском формате с рассказами о прошлом и настоящем Миконоса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое главное и красивое на острове

Прогулку начнем со Старого порта, где пришвартованы разноцветные лодочки. Если мы встретимся утром, то заглянем на колоритный рынок, где фермеры раскладывают фрукты-овощи. Оттуда дойдем до церкви Парапортиани, самой фотографируемой в Средиземноморье. Она вдохновляла Гауди — вы поймете архитектора, взглянув на это место!

Вы с первого взгляда влюбитесь в Маленькую Венецию, квартал домиков над водой, где сегодня расположено множество баров и ресторанов. На балкончике одного из них мы выпьем по чашке кофе и поговорим о любви греков к этому напитку.

Вдоль кромки моря дойдем до мельниц — бренда Миконоса. А следом я проведу вас через лабиринты улочек Хоры, с идиллическими белыми домами в цветах. При желании пройдем по улице с сувенирами, а закончим экскурсию на набережной.

Миконос вчера и сегодня

На фоне красивейших мест я расскажу об истоках Миконоса и раскрою секреты соседнего острова Делос. Вы вспомните Аполлона и Артемиду, узнаете об архипелаге Киклады, о новом развитии Миконоса и его отличиях от других греческих островов. А еще я с радостью поделюсь наблюдениями о жизни в Греции изнутри, о менталитете греков, их традициях и праздниках.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые отдыхают на нашем острове или останавливаются здесь во время круиза.

Организационные детали