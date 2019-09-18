3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Калимэра, Миконос!

Изучить столицу острова, где собрались все главные места, очароваться видами и узнать греков

Анастасия
Задать вопрос
Анастасия – ваш гид
Я часто слышу, что путешественники заблудились в лабиринтах Миконоса и пропустили самое интересное.

Со мной вы увидите чудесный остров, каким его ждешь: полюбуетесь лучшими видами на знаменитые мельницы, отдохнете в Маленькой Венеции, погуляете по цветущим улочкам с открытки.

И все это — в дружеском формате с рассказами о прошлом и настоящем Миконоса.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в Старом Порту Хоры
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!

Что вас ожидает

Самое главное и красивое на острове
Прогулку начнем со Старого порта, где пришвартованы разноцветные лодочки. Если мы встретимся утром, то заглянем на колоритный рынок, где фермеры раскладывают фрукты-овощи. Оттуда дойдем до церкви Парапортиани, самой фотографируемой в Средиземноморье. Она вдохновляла Гауди — вы поймете архитектора, взглянув на это место!

Вы с первого взгляда влюбитесь в Маленькую Венецию, квартал домиков над водой, где сегодня расположено множество баров и ресторанов. На балкончике одного из них мы выпьем по чашке кофе и поговорим о любви греков к этому напитку.

Вдоль кромки моря дойдем до мельниц — бренда Миконоса. А следом я проведу вас через лабиринты улочек Хоры, с идиллическими белыми домами в цветах. При желании пройдем по улице с сувенирами, а закончим экскурсию на набережной.

Миконос вчера и сегодня
На фоне красивейших мест я расскажу об истоках Миконоса и раскрою секреты соседнего острова Делос. Вы вспомните Аполлона и Артемиду, узнаете об архипелаге Киклады, о новом развитии Миконоса и его отличиях от других греческих островов. А еще я с радостью поделюсь наблюдениями о жизни в Греции изнутри, о менталитете греков, их традициях и праздниках.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые отдыхают на нашем острове или останавливаются здесь во время круиза.

Организационные детали

  • Угощения и кофе по желанию и оплачиваются дополнительно.
  • Программа гибкая — я всегда спрашиваю об интересах путешественников и готова внести изменения в маршрут.
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!
Калимэра, Миконос!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Старом Порту Хоры.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, я живу в Греции 12 лет, из них 6 лет на острове Миконос. С удовольствием изучаю историю острова, начиная с античных времён и заканчивая современностью. Провожу экскурсии в лёгкой форме и помимо информации об острове рассказываю о Греции, греках, традициях и менталитете. До встречи!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 сентября 2019
Спасибо, Анастасии! Прекрасная экскурсия, красивые и атмосферные места, останое надо видеть своими глазами! Гид отличный, очень благодарны!
4 сентября 2019
Прекрасная экскурсия-прогулка с милой девушкой Анастасией! Экскурсия проходит в непринужденной форме-беседе! Анастасия прекрасно справилась со своей задачей гида и очень тонко почувствовала настроение нашей компании, помогла в организации дальнейшего отдыха, ведь Миконос - это прежде всего праздник. Мы посетили все места, которые посоветовала Анастасия, остались очень довольны.
13 августа 2019
Анастасия умница ! Очень внимательная , заботливая и отзывчивый экскурсовод ! Замечательная экскурсия по городе ! Больше всего понравилась экскурсия в ЭКО ферму !!!!! Очень интересно ! Вкусно по домашнему ! Такое впечатление ,что ты приехала в гости к родным !!! Очень рекомендую ! И большая БЛАГОДАРНОСТЬ !!!!!!!!!всем очень рекомендую !!!!!

Выбирайте и другие экскурсии на Миконосе

ВсеИндивидуальныеОбзорные