3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Изучить столицу острова, где собрались все главные места, очароваться видами и узнать греков
Я часто слышу, что путешественники заблудились в лабиринтах Миконоса и пропустили самое интересное.
Со мной вы увидите чудесный остров, каким его ждешь: полюбуетесь лучшими видами на знаменитые мельницы, отдохнете в Маленькой Венеции, погуляете по цветущим улочкам с открытки. И все это — в дружеском формате с рассказами о прошлом и настоящем Миконоса.
Прогулку начнем со Старого порта, где пришвартованы разноцветные лодочки. Если мы встретимся утром, то заглянем на колоритный рынок, где фермеры раскладывают фрукты-овощи. Оттуда дойдем до церкви Парапортиани, самой фотографируемой в Средиземноморье. Она вдохновляла Гауди — вы поймете архитектора, взглянув на это место!
Вы с первого взгляда влюбитесь в Маленькую Венецию, квартал домиков над водой, где сегодня расположено множество баров и ресторанов. На балкончике одного из них мы выпьем по чашке кофе и поговорим о любви греков к этому напитку.
Вдоль кромки моря дойдем до мельниц — бренда Миконоса. А следом я проведу вас через лабиринты улочек Хоры, с идиллическими белыми домами в цветах. При желании пройдем по улице с сувенирами, а закончим экскурсию на набережной.
Миконос вчера и сегодня
На фоне красивейших мест я расскажу об истоках Миконоса и раскрою секреты соседнего острова Делос. Вы вспомните Аполлона и Артемиду, узнаете об архипелаге Киклады, о новом развитии Миконоса и его отличиях от других греческих островов. А еще я с радостью поделюсь наблюдениями о жизни в Греции изнутри, о менталитете греков, их традициях и праздниках.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые отдыхают на нашем острове или останавливаются здесь во время круиза.
Организационные детали
Угощения и кофе по желанию и оплачиваются дополнительно
Программа гибкая — я всегда спрашиваю об интересах путешественников и готова внести изменения в маршрут
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом Порту Хоры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Миконосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 8 часов
Провели экскурсии для 674 туристов
Бутиковое турагентство на Миконосе, создающее индивидуальные, продуманные и по-настоящему эксклюзивные путешествия по Греции.
Основной фокус — Миконос и Санторини. Также организуем индивидуальные премиальные экскурсии на Крите, Родосе, Паросе, в Афинах и читать дальшеуменьшить
Салониках.
Наши гиды и специалисты — жители страны, глубоко погружённые в её культуру, историю и атмосферу. Открываем гостям аутентичную, стильную и по-настоящему живую Грецию.
Работаем исключительно персонально: каждый маршрут создаётся под ваш стиль отдыха и пожелания. Никаких шаблонов и коммерческих остановок. Экспертность, внимание к деталям и персональный подход — основа каждого путешествия, которое создаём.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и так же попробовали замечательный кофе и пообедали в интересном кафе по рекомендации нашего гида.
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А
Анастасия
Большое спасибо Анастасии- с удовольствием погуляли по острову, узнали много интересного и попали туда, куда сами бы точно даже не подумали пойти:) очень рады знакомству)
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А
Алена
Все отлично! Спасибо!
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В
Вероника
Огромное спасибо Насте. Два часа занимательных фактов про Грецию и остров. Возможно, нам повезло, возможно это заслуга Анастасии, возможно, раннее время начала экскурсии, но мы разминулись с толпой людей, что позволило погулять по пустым улочкам и наделать массу фоток. Далее получили инструкции о месте и времени заката. Настя, спасибо 😊
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Э
Эльдар
Все было просто чудесно Спасибо!!!
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Е
Елена
Большое спасибо Анастасии за чудесную прогулку по Миконосу. Были рады знакомству. Особая благодарнасть за быстрый отзыв на наше обращение.