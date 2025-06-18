3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Калимэра, Миконос

Изучить столицу острова, где собрались все главные места, очароваться видами и узнать греков
Я часто слышу, что путешественники заблудились в лабиринтах Миконоса и пропустили самое интересное.

Со мной вы увидите чудесный остров, каким его ждешь: полюбуетесь лучшими видами на знаменитые мельницы, отдохнете в Маленькой Венеции, погуляете по цветущим улочкам с открытки. И все это — в дружеском формате с рассказами о прошлом и настоящем Миконоса.
4.7
31 отзыв
Калимэра, Миконос
Калимэра, Миконос
Калимэра, Миконос

Описание экскурсии

Самое главное и красивое на острове

Прогулку начнем со Старого порта, где пришвартованы разноцветные лодочки. Если мы встретимся утром, то заглянем на колоритный рынок, где фермеры раскладывают фрукты-овощи. Оттуда дойдем до церкви Парапортиани, самой фотографируемой в Средиземноморье. Она вдохновляла Гауди — вы поймете архитектора, взглянув на это место!

Вы с первого взгляда влюбитесь в Маленькую Венецию, квартал домиков над водой, где сегодня расположено множество баров и ресторанов. На балкончике одного из них мы выпьем по чашке кофе и поговорим о любви греков к этому напитку.

Вдоль кромки моря дойдем до мельниц — бренда Миконоса. А следом я проведу вас через лабиринты улочек Хоры, с идиллическими белыми домами в цветах. При желании пройдем по улице с сувенирами, а закончим экскурсию на набережной.

Миконос вчера и сегодня

На фоне красивейших мест я расскажу об истоках Миконоса и раскрою секреты соседнего острова Делос. Вы вспомните Аполлона и Артемиду, узнаете об архипелаге Киклады, о новом развитии Миконоса и его отличиях от других греческих островов. А еще я с радостью поделюсь наблюдениями о жизни в Греции изнутри, о менталитете греков, их традициях и праздниках.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые отдыхают на нашем острове или останавливаются здесь во время круиза.

Организационные детали

  • Угощения и кофе по желанию и оплачиваются дополнительно
  • Программа гибкая — я всегда спрашиваю об интересах путешественников и готова внести изменения в маршрут
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом Порту Хоры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Миконосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 8 часов
Провели экскурсии для 674 туристов
Бутиковое турагентство на Миконосе, создающее индивидуальные, продуманные и по-настоящему эксклюзивные путешествия по Греции. Основной фокус — Миконос и Санторини. Также организуем индивидуальные премиальные экскурсии на Крите, Родосе, Паросе, в Афинах и
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Салониках. Наши гиды и специалисты — жители страны, глубоко погружённые в её культуру, историю и атмосферу. Открываем гостям аутентичную, стильную и по-настоящему живую Грецию. Работаем исключительно персонально: каждый маршрут создаётся под ваш стиль отдыха и пожелания. Никаких шаблонов и коммерческих остановок. Экспертность, внимание к деталям и персональный подход — основа каждого путешествия, которое создаём.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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3
2
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2
Татьяна
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и так же попробовали замечательный кофе и пообедали в интересном кафе по рекомендации нашего гида.
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и
Очень познавательная экскурсия. Анастасия очень хорошо преподнесла материал. Мы с удовольствием провели время на острове, и
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А
Большое спасибо Анастасии- с удовольствием погуляли по острову, узнали много интересного и попали туда, куда сами бы точно даже не подумали пойти:) очень рады знакомству)
Большое спасибо Анастасии- с удовольствием погуляли по острову, узнали много интересного и попали туда, куда сами
Большое спасибо Анастасии- с удовольствием погуляли по острову, узнали много интересного и попали туда, куда сами
Большое спасибо Анастасии- с удовольствием погуляли по острову, узнали много интересного и попали туда, куда сами
Большое спасибо Анастасии- с удовольствием погуляли по острову, узнали много интересного и попали туда, куда сами
Большое спасибо Анастасии- с удовольствием погуляли по острову, узнали много интересного и попали туда, куда сами
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А
Все отлично! Спасибо!
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В
Огромное спасибо Насте. Два часа занимательных фактов про Грецию и остров. Возможно, нам повезло, возможно это заслуга Анастасии, возможно, раннее время начала экскурсии, но мы разминулись с толпой людей, что позволило погулять по пустым улочкам и наделать массу фоток. Далее получили инструкции о месте и времени заката. Настя, спасибо 😊
Огромное спасибо Насте. Два часа занимательных фактов про Грецию и остров. Возможно, нам повезло, возможно это
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Э
Все было просто чудесно Спасибо!!!
Все было просто чудесно Спасибо!!!
Все было просто чудесно Спасибо!!!
Все было просто чудесно Спасибо!!!
Все было просто чудесно Спасибо!!!
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Е
Большое спасибо Анастасии за чудесную прогулку по Миконосу. Были рады знакомству. Особая благодарнасть за быстрый отзыв на наше обращение.
Большое спасибо Анастасии за чудесную прогулку по Миконосу. Были рады знакомству. Особая благодарнасть за быстрый отзыв на наше обращение.
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