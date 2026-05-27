Родосский Дракон: квест-экскурсия в рыцарском городе для взрослых и детей от 6 лет

Узнать историю рыцарей и подготовиться к сражению с Драконом
Вы свернули не на ту улицу и встретили Великого Магистра, который сообщает, что дальше идти нельзя. Проход закрыт, ибо на Родосе орудует Дракон.

У вас есть несколько часов, чтобы понять устройство рыцарского ордена, примерить обмундирование и выяснить, как спасти местных жителей.
Описание квеста

Путь к логову Дракона проходит через:

  • дворец Великого Магистра
  • улицу Рыцарей
  • укрепления и фонтаны
  • старинные ворота
  • церкви и многое другое

На квесте вы узнаете:

  • какие чудеса произошли на острове Родос и что напоминает о них сегодня
  • какой рыцарский орден самый древний и какой сохранился до наших дней
  • как выглядело обмундирование средневекового рыцаря-госпитальера
  • как построить и укрепить город так, чтобы ему ничто не угрожало
  • кем мог быть тот самый Дракон, описанный в исторических хрониках Родоса

А ещё вы создадите собственный рыцарский герб!

Организационные детали

Я адаптирую материал в зависимости от возраста участников. Взрослым — много информации из современных и средневековых источников, задания на силу и логику. Детям — тактильный материал, загадки и игры.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе Родоса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 48 туристов
Я лицензированный гид в Греции. Впервые попала сюда в 2011 году. История и характер греков покорили меня, и я осталась здесь жить. Особое место в моём сердце занимают острова. Помимо
Родоса, я расскажу вам о соседних крошечных островах, ярких и самобытных. Мои экскурсии всегда очень душевные. На них вы почувствуете, что я приглашаю вас в свой тёплый дом. Помимо истории, я много знаю об экономике и современной жизни Греции. Уверена, мы отлично проведём время!

