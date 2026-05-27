Родосский Дракон: квест-экскурсия в рыцарском городе для взрослых и детей от 6 лет

Вы свернули не на ту улицу и встретили Великого Магистра, который сообщает, что дальше идти нельзя. Проход закрыт, ибо на Родосе орудует Дракон.
У вас есть несколько часов, чтобы понять устройство рыцарского ордена, примерить обмундирование и выяснить, как спасти местных жителей.
Описание квеста
Путь к логову Дракона проходит через:
- дворец Великого Магистра
- улицу Рыцарей
- укрепления и фонтаны
- старинные ворота
- церкви и многое другое
На квесте вы узнаете:
- какие чудеса произошли на острове Родос и что напоминает о них сегодня
- какой рыцарский орден самый древний и какой сохранился до наших дней
- как выглядело обмундирование средневекового рыцаря-госпитальера
- как построить и укрепить город так, чтобы ему ничто не угрожало
- кем мог быть тот самый Дракон, описанный в исторических хрониках Родоса
А ещё вы создадите собственный рыцарский герб!
Организационные детали
Я адаптирую материал в зависимости от возраста участников. Взрослым — много информации из современных и средневековых источников, задания на силу и логику. Детям — тактильный материал, загадки и игры.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе Родоса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Родосе
Провела экскурсии для 48 туристов
Я лицензированный гид в Греции. Впервые попала сюда в 2011 году. История и характер греков покорили меня, и я осталась здесь жить. Особое место в моём сердце занимают острова. Помимо
