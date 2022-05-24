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Историко-развлекательная экскурсия на остров Санторини

Мы посетим музей доисторического периода, где более подробно поговорим о вулкане Санторини и о существовавших здесь цивилизациях, мы насладимся красотой фресок Акротири и поговорим об искусстве минойской культуры. Не менее интересным будет узнать о том, как жители погибшего города смогли спасти свои жизни, что произошло после извержения вулкана XVII века до н. э. и что стало с цивилизацией Минотавра.

Знаменитая деревенька Иа, знакомая своими бело-голубыми домиками и храмами с куполами цвета неба станет поводом сделать колоритные и бесконечно романтичные фотографии, после чего выпить кофе в одной из уютных кафетерий, а затем по желанию посетить музей музыкальных инструментов, совершив прогулку длинной в 5000 лет. Достойным внимания может стать посещение одной из виноделен, где мы познакомимся с историей производства вина Санторини, сможем его попробовать, а также увидеть уникальную виноградную лозу, имеющую форму бублика.

Необычный аромат местных вин, их высокое качество и разнообразие продукта не оставляют равнодушными даже знатоков и ценителей нектара Диониса. Вечерний Санторини известен своим неповторимым закатом Солнца, который можно наблюдать за ужиной в одном из ресторанчиков деревеньки Ия с видом на кальдеру. Экскурсия на остров Санторини оставит в вашей памяти самые яркие впечатления, а также пополнит ваш фотоальбом самыми впечатляющими фотографиями, наполненными романтизмом, сочностью красок и яркостью света, что и являет собой воплощение истинной Греции.

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