Санторини - колыбель минойской Атлантиды

Геология острова и его история. Древний город Акротири, погибший под пеплом

Геология острова и его история. Древний город Акротири, погибший под пеплом и лавой вулкана и мифическая Атлантида. Многоэтажные дома города. Фира и доисторический музей с фресками XVII века до н. э. из города Акротири. Быт человека эпохи Миинотавра. Извержение вулкана и гибель Атлантиды. Деревенька Ия и вид на Кальдеру. Автомобильная прогулка по острову с остановкой на винодельне. Осмотр музея винодельни и дегустация местных вин.
Санторини - колыбель минойской Атлантиды
Санторини - колыбель минойской Атлантиды
Санторини - колыбель минойской Атлантиды
Санторини - колыбель минойской Атлантиды
Санторини - колыбель минойской Атлантиды
Санторини - колыбель минойской Атлантиды

Что вас ожидает:

Историко-развлекательная экскурсия на остров Санторини
Мы посетим музей доисторического периода, где более подробно поговорим о вулкане Санторини и о существовавших здесь цивилизациях, мы насладимся красотой фресок Акротири и поговорим об искусстве минойской культуры. Не менее интересным будет узнать о том, как жители погибшего города смогли спасти свои жизни, что произошло после извержения вулкана XVII века до н. э. и что стало с цивилизацией Минотавра.
Знаменитая деревенька Иа, знакомая своими бело-голубыми домиками и храмами с куполами цвета неба станет поводом сделать колоритные и бесконечно романтичные фотографии, после чего выпить кофе в одной из уютных кафетерий, а затем по желанию посетить музей музыкальных инструментов, совершив прогулку длинной в 5000 лет. Достойным внимания может стать посещение одной из виноделен, где мы познакомимся с историей производства вина Санторини, сможем его попробовать, а также увидеть уникальную виноградную лозу, имеющую форму бублика.
Необычный аромат местных вин, их высокое качество и разнообразие продукта не оставляют равнодушными даже знатоков и ценителей нектара Диониса. Вечерний Санторини известен своим неповторимым закатом Солнца, который можно наблюдать за ужиной в одном из ресторанчиков деревеньки Ия с видом на кальдеру. Экскурсия на остров Санторини оставит в вашей памяти самые яркие впечатления, а также пополнит ваш фотоальбом самыми впечатляющими фотографиями, наполненными романтизмом, сочностью красок и яркостью света, что и являет собой воплощение истинной Греции.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Перелёт гида Родос — Санторини
  • Транспортные расходы (автомобиль + топливо)
  • При необходимости проживание гида на острове
  • Входные билеты в Акротири, Доисторический музей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Возьмите с собой воду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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