Родос глазами местного жителя

Большое автомобильное путешествие по известным и неизведанным уголкам острова

Родос запомнится вам средневековыми крепостями, уютными деревушками, чудесными церквями, живописными бухтами и ущельями.

За один день я постараюсь показать вам любимый остров со всех сторон: легко и занимательно расскажу о его прошлом и настоящем, покажу сказочно красивые смотровые площадки и знаковые исторические достопримечательности.
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя
Родос глазами местного жителя

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды

Мы посетим лучшие пляжи Родоса, романтичную бухту Энтони Куинн и место, где соединяются Средиземное и Эгейское моря. Остановимся у подножия горы Атавирос и обсудим, почему ущелье Алфимена называют «вратами ада». Посмотрим с обзорной площадки на знаменитый монастырь Цамбика и акрополь древнего города Линдос. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о природе, традициях и культуре острова.

Деревня Эмбона, церкви, крепости и святые источники

Родос покорит вас не только фантастическими пейзажами, но и богатой историей. Вы осмотрите старинные церкви Святого Нектария и Святого Пантелеймона, оцените средневековые крепости Монолит и Критиния, посетите заброшенный итальянский поселок Элеуса и увидите дачу Муссолини. Побываете на семи источниках, которые, по преданию, освятил сам апостол Павел, и заглянете в аутентичную гончарную мастерскую. А познакомиться с местными гастрономическими специалитетами нам поможет «деревня виноделов» Эмбона.

Организационные детали

По желанию мы можем заехать в рыбный ресторан у моря или в мясную таверну в горах. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Яков
Яков
Рад приветствовать вас, уважаемые гости Греции. Меня зовут Яков. В туризме я работаю уже более 20 лет. По моему мнению, Родос — это самый красивый и богатый с исторической точки зрения остров во всем Средиземноморье. С радостью покажу вам его заповедные места, поделюсь местными легендами и поверьями.
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