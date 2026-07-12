За один день я постараюсь показать вам любимый остров со всех сторон: легко и занимательно расскажу о его прошлом и настоящем, покажу сказочно красивые смотровые площадки и знаковые исторические достопримечательности.
Мы посетим лучшие пляжи Родоса, романтичную бухту Энтони Куинн и место, где соединяются Средиземное и Эгейское моря. Остановимся у подножия горы Атавирос и обсудим, почему ущелье Алфимена называют «вратами ада». Посмотрим с обзорной площадки на знаменитый монастырь Цамбика и акрополь древнего города Линдос. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о природе, традициях и культуре острова.
Деревня Эмбона, церкви, крепости и святые источники
Родос покорит вас не только фантастическими пейзажами, но и богатой историей. Вы осмотрите старинные церкви Святого Нектария и Святого Пантелеймона, оцените средневековые крепости Монолит и Критиния, посетите заброшенный итальянский поселок Элеуса и увидите дачу Муссолини. Побываете на семи источниках, которые, по преданию, освятил сам апостол Павел, и заглянете в аутентичную гончарную мастерскую. А познакомиться с местными гастрономическими специалитетами нам поможет «деревня виноделов» Эмбона.
Организационные детали
По желанию мы можем заехать в рыбный ресторан у моря или в мясную таверну в горах. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 164 туристов
Рад приветствовать вас, уважаемые гости Греции. Меня зовут Яков. В туризме я работаю уже более 20 лет. По моему мнению, Родос — это самый красивый и богатый с исторической точки зрения остров во всем Средиземноморье. С радостью покажу вам его заповедные места, поделюсь местными легендами и поверьями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Marina
Спасибо Якову за возможность ощутить колорит острова Родос. Яков-позитивный, коммуникабельный, приятный в общении человек. Ознакомил с достопримечательностями острова(на сколько позволяло время экскурсии). Поучаствовали в дегустации местной продукции и насладились вкуснейшими блюдами в греческой таверне. Всё было супер, неутомительно. Рекомендуем.
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О
Ольга
Очень лёгкая и познавательная экскурсия. На автомобиле посетили живописные уголки Родоса. По дороге узнали историю Родоса и самой Греции. Было приятно пообщаться и с местными жителями (мастерами ручной работы). Вкусно ели, вкусно пили и успели купить подарки близким. Рекомендуем! 👍
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Н
НАТАЛЬЯ
получили огромное удовольствие. от красот острова до сих пор кружится голова. экскурсия просто замечательная,познавательная,очень рекомендуем
Яков
Ответ организатора:
Наталья, благодарю! Мне очень приятно, что вы получили удовольствие от поездки. Спасибо за рекомендацию, заходите к нам еще!
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И
Ирина
От всей души хотим поблагодарить Сергея за проведённую экскурсию по Родосу и Якова за её организацию. Был очень насыщенный, интересный маршрут. Это позволило нам увидеть и насладиться достопримечательностями острова. Хочется сказать об читать дальшеуменьшить
экскурсоводе Сергее как о знающем и любящем Родос. Мы увидели разнообразные и уникальные места острова. Он был очень внимателен и дружелюбен к нам (туристам). С ним мы чувствовали себя в полной безопасности на дороге в комфортабельном автомобиле. Время пролетело очень быстро. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
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Valentin
Отличная экскурсия! Роуд трип по острову по интересным местам. Маршруты проходят по живописным местам, серпатин, горы, видовые точки. Вкуснейший ресторан с самым свежим и вкусным мясом на мангале. Рассказ живой не академический, а с уклоном на мифы и легенды с интересными фактами. Рекомендасьон!
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L
Lena
Очень интересный, познавательный и разнообразный тур. От шикарных пейзажов Родоса с остановками в винной деревне, заброшеннной даче Муссолини, освещенных источников и до посещения греческой мясной таверни. Якоб, опытный гид и заботливо подходит к тому чтобы каждому участнику тура было комфортно и интересно. Я рекомендую этот тур.
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