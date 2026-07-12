Родос запомнится вам средневековыми крепостями, уютными деревушками, чудесными церквями, живописными бухтами и ущельями. За один день я постараюсь показать вам любимый остров со всех сторон: легко и занимательно расскажу о его прошлом и настоящем, покажу сказочно красивые смотровые площадки и знаковые исторические достопримечательности.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Захватывающие дух виды

Мы посетим лучшие пляжи Родоса, романтичную бухту Энтони Куинн и место, где соединяются Средиземное и Эгейское моря. Остановимся у подножия горы Атавирос и обсудим, почему ущелье Алфимена называют «вратами ада». Посмотрим с обзорной площадки на знаменитый монастырь Цамбика и акрополь древнего города Линдос. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о природе, традициях и культуре острова.

Деревня Эмбона, церкви, крепости и святые источники

Родос покорит вас не только фантастическими пейзажами, но и богатой историей. Вы осмотрите старинные церкви Святого Нектария и Святого Пантелеймона, оцените средневековые крепости Монолит и Критиния, посетите заброшенный итальянский поселок Элеуса и увидите дачу Муссолини. Побываете на семи источниках, которые, по преданию, освятил сам апостол Павел, и заглянете в аутентичную гончарную мастерскую. А познакомиться с местными гастрономическими специалитетами нам поможет «деревня виноделов» Эмбона.

Организационные детали

По желанию мы можем заехать в рыбный ресторан у моря или в мясную таверну в горах. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.