Средневековый Родос: аудиоэкскурсия по Старому городу

Погулять в своём темпе по музею под открытым небом и изучить его главные достопримечательности
Древняя Греция, 2 века под властью рыцарского ордена, период османских завоеваний… Древний порт и столица одноимённого острова, Родос сохранил наследие многих культур и эпох. Вы погуляете по старинным улочкам.

И с помощью приложения на смартфоне погрузитесь в насыщенное прошлое города, познакомитесь с историей знаменитой крепости и осмотрите святыни разных религий.
Средневековый Родос: аудиоэкскурсия по Старому городу
Средневековый Родос: аудиоэкскурсия по Старому городу
Средневековый Родос: аудиоэкскурсия по Старому городу
Ближайшие даты:
15
мар16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание аудиогида

  • Вы узнаете, что такое каменный мешок и для кого он был опасен
  • Пройдёте вдоль несколько линий обороны Родосской крепости, познакомитесь с историей одной из самых мощных цитаделей Европы и перенесётесь во времена правления рыцарского ордена
  • Отыщете место, где стоял Колосс Родосский, одно из античных чудес света
  • Прогуляетесь по улице Рыцарей и увидите величественные морские ворота Св. Екатерины
  • По пути рассмотрите церкви, мечеть Сулеймана — памятник османской эпохи на Родосе, а также старейшую синагогу в Греции Кахаль Шалом
  • Посетите средневековый квартал красных фонарей, увидите казино и Национальный театр на центральной Ратушной площади
  • И при желании подниметесь на Часовую башню с панорамными видами на средневековый город

Организационные детали

Дополнительные расходы: подъём на Часовую башню — €5 за человека.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Д’Амбуаз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Родоса

Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
На машине
8 часов
-
20%
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220€275 за всё до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
На машине
На микроавтобусе
10 часов
226 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
Начало: Группа собирается из ваших отелей проживания. Начи...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Родос - столица рыцарей
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Родос - столица рыцарей
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:30
€160 за всё до 4 чел.