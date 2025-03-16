Древняя Греция, 2 века под властью рыцарского ордена, период османских завоеваний… Древний порт и столица одноимённого острова, Родос сохранил наследие многих культур и эпох. Вы погуляете по старинным улочкам.
И с помощью приложения на смартфоне погрузитесь в насыщенное прошлое города, познакомитесь с историей знаменитой крепости и осмотрите святыни разных религий.
И с помощью приложения на смартфоне погрузитесь в насыщенное прошлое города, познакомитесь с историей знаменитой крепости и осмотрите святыни разных религий.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
- Вы узнаете, что такое каменный мешок и для кого он был опасен
- Пройдёте вдоль несколько линий обороны Родосской крепости, познакомитесь с историей одной из самых мощных цитаделей Европы и перенесётесь во времена правления рыцарского ордена
- Отыщете место, где стоял Колосс Родосский, одно из античных чудес света
- Прогуляетесь по улице Рыцарей и увидите величественные морские ворота Св. Екатерины
- По пути рассмотрите церкви, мечеть Сулеймана — памятник османской эпохи на Родосе, а также старейшую синагогу в Греции Кахаль Шалом
- Посетите средневековый квартал красных фонарей, увидите казино и Национальный театр на центральной Ратушной площади
- И при желании подниметесь на Часовую башню с панорамными видами на средневековый город
Организационные детали
Дополнительные расходы: подъём на Часовую башню — €5 за человека.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Д’Амбуаз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Родосе
Провёл экскурсии для 11265 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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