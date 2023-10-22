1 чел.
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Мини-группа
10 часов
Путешествие в Аридею и Эдессу: термальные источники и природные красоты
Погрузитесь в мир природных красот и целебных вод Аридеи, а также насладитесь величественными водопадами Эдессы. Идеальный отдых для тела и души
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По пятницам в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€60 за человека
Мини-группа
12 часов
Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников
Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€100 за человека
Групповая
6 часов
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по византийским храмам Салоник. Узнайте об истории города, его религиозных памятниках и архитектуре. Пешеходный тур по Салоникам
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: по понедельникам
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 октября 2023Красивые места, прекрасное обслуживание, косфортный транспорт
- ТТатьяна7 октября 2023Я брала индивидуальную экскурсию к водопадам Эдессы и на темические источники Аридеи. Впечатления потрясающие, сервис супер, природа великолепная, Анастасиос - мой гид - грамотный, увлеченный!!!! Всем советую!!!
- HHanna2 октября 2023Очень понравилось. Хорошая организация, чудесный сопровождающий. Места, которые мы посетили, были просто замечательными. Большое спасибо!
- ААнатолий18 октября 2022Большое спасибо Наташе за интересный рассказ и отличную организацию экскурсии!
- ННаталья4 января 2022Прекрасная экскурсия, очень познавательная и содержательная. Спасибо гиду Евгению!
- ООксана28 октября 2021Отличная экскурсия. Незабываемые впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
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