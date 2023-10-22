Групповые экскурсии Салоников

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Салониках на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Путешествие в Аридею и Эдессу: термальные источники и природные красоты
Погрузитесь в мир природных красот и целебных вод Аридеи, а также насладитесь величественными водопадами Эдессы. Идеальный отдых для тела и души
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По пятницам в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
60 за человека
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников
Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
100 за человека
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Групповая
6 часов
2 отзыва
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по византийским храмам Салоник. Узнайте об истории города, его религиозных памятниках и архитектуре. Пешеходный тур по Салоникам
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: по понедельникам
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
  2. Мини-групповая экскурсия в Метеоры
  3. Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 100. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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