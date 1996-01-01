Пелла
Археологический парк на месте одного из самых значимых городов Македонского царства, в котором родился Александр Македонский. У вас будет возможность пройтись по древним улицам и ознакомиться с уникальными памятниками архитектуры и искусства древнего мира.
Верия
Ещё один город с многовековой историей, расположенный в живописном ущелье, привлекает посетителей неповторимым колоритом, обусловленным переплетением культур и своей многонациональной общиной. Расположенная на тракте «Виа Эгнатия», Верия на протяжении многих веков являлась торговым, культурным и религиозным центром Македонии, а позднее Римской и Византийских Империй.
Вергина (древний Эгес)
Первая столица Македонского царства. Сегодня, археологические раскопки этого поселения и расположенные здесь царские гробницы (включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО) по праву считаются одними из самых примечательных исторических объектов Северной Греции.
Интересные факты:
- Пелла — город, в котором родился Александр Македонский;
- Пелла на момент основания была портовым городом; геологические изменения привели к тому, что сегодня она находится в 25 км от побережья;
- Верия была третьим по значимости городом древней Македонии;
- Из-за большого количества храмов Верию называли «малым Иерусалимом»;
- Вергина включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года;
- В Вергине расположена гробница Филиппа Второго — отца Александра Македонского.
Программа
08:00 Выезд из г. Салоники.
09:00 – 11:00 Пелла (археологический парк и музей).
12:00 Верия, прогулка по городу.
13:00 Традиционная таверна (остановка на обед).
14:30 Вергина.
16:30 Выезд в Салоники.
18:00 (примерно) Возвращение в Салоники.
Важная информация:
- Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 230 км;
- Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь; не забудьте взять с собой головные уборы;
- Во вторник экскурсия не может быть проведена, археологические парки закрыты;
- Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор); погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.