История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина

Экскурсия в Пеллу, Верию и Вергину окунёт вас в античность, познакомит с тремя основными городами...

Экскурсия в Пеллу, Верию и Вергину окунёт вас в античность, познакомит с тремя основными городами Древней Македонии и поведает историю царского рода, к которому относился Великий Александр Македонский.
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина

Что вы увидите 🤩

  • Салоники
  • Пелла – археологический парк
  • Пелла – Музей
  • Верия
  • Вергина – музей и гробницы
Пелла
Археологический парк на месте одного из самых значимых городов Македонского царства, в котором родился Александр Македонский. У вас будет возможность пройтись по древним улицам и ознакомиться с уникальными памятниками архитектуры и искусства древнего мира.
Верия
Ещё один город с многовековой историей, расположенный в живописном ущелье, привлекает посетителей неповторимым колоритом, обусловленным переплетением культур и своей многонациональной общиной. Расположенная на тракте «Виа Эгнатия», Верия на протяжении многих веков являлась торговым, культурным и религиозным центром Македонии, а позднее Римской и Византийских Империй.
Вергина (древний Эгес)
Первая столица Македонского царства. Сегодня, археологические раскопки этого поселения и расположенные здесь царские гробницы (включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО) по праву считаются одними из самых примечательных исторических объектов Северной Греции.

Интересные факты:

  • Пелла — город, в котором родился Александр Македонский;
  • Пелла на момент основания была портовым городом; геологические изменения привели к тому, что сегодня она находится в 25 км от побережья;
  • Верия была третьим по значимости городом древней Македонии;
  • Из-за большого количества храмов Верию называли «малым Иерусалимом»;
  • Вергина включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года;
  • В Вергине расположена гробница Филиппа Второго — отца Александра Македонского.
Программа
08:00 Выезд из г. Салоники.
09:00 – 11:00 Пелла (археологический парк и музей).
12:00 Верия, прогулка по городу.
13:00 Традиционная таверна (остановка на обед).
14:30 Вергина.
16:30 Выезд в Салоники.
18:00 (примерно) Возвращение в Салоники.

Важная информация:

  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 230 км;
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь; не забудьте взять с собой головные уборы;
  • Во вторник экскурсия не может быть проведена, археологические парки закрыты;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор); погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
€550

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте Mercedes Vito Tourer (2021)
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музеи и археологические парки.
Место начала и завершения
По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Важная информация
  • Важная информация:
  • общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) – примерно 230 км
  • для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь не забудьте взять с собой головные уборы
  • во вторник экскурсия не может быть проведена, археологические парки закрыты
  • программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор) погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно (кроме вторников) в 08:00

Mellon_Travel
Mellon_Travel
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