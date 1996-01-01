Пелла

Археологический парк на месте одного из самых значимых городов Македонского царства, в котором родился Александр Македонский. У вас будет возможность пройтись по древним улицам и ознакомиться с уникальными памятниками архитектуры и искусства древнего мира.

Верия

Ещё один город с многовековой историей, расположенный в живописном ущелье, привлекает посетителей неповторимым колоритом, обусловленным переплетением культур и своей многонациональной общиной. Расположенная на тракте «Виа Эгнатия», Верия на протяжении многих веков являлась торговым, культурным и религиозным центром Македонии, а позднее Римской и Византийских Империй.

Вергина (древний Эгес)

Первая столица Македонского царства. Сегодня, археологические раскопки этого поселения и расположенные здесь царские гробницы (включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО) по праву считаются одними из самых примечательных исторических объектов Северной Греции.

Интересные факты:

Пелла — город, в котором родился Александр Македонский;

Пелла на момент основания была портовым городом; геологические изменения привели к тому, что сегодня она находится в 25 км от побережья;

Верия была третьим по значимости городом древней Македонии;

Из-за большого количества храмов Верию называли «малым Иерусалимом»;

Вергина включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года;

В Вергине расположена гробница Филиппа Второго — отца Александра Македонского.

Программа

08:00 Выезд из г. Салоники.

09:00 – 11:00 Пелла (археологический парк и музей).

12:00 Верия, прогулка по городу.

13:00 Традиционная таверна (остановка на обед).

14:30 Вергина.

16:30 Выезд в Салоники.

18:00 (примерно) Возвращение в Салоники.

Важная информация: