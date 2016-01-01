Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала

Наша экскурсия позволит вам познакомиться с историческим, культурным и природным разнообразием...

Наша экскурсия позволит вам познакомиться с историческим, культурным и природным разнообразием северо-восточной Греции.

Пещера Алистрати, геологическая история которой простирается на глубину трех миллионов лет, представляет собой километр невероятно красивого маршрута между сталактитами и сталагмитами на глубине шестидесяти метров.

Сегодня Алистрати считается одной из самых больших пещер такого типа не только в Греции, но и в Европе.
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала

Что вы увидите 🤩

  • Салоники
  • Ущелье Ангитис
  • Пещера Алистрати
  • Кавала
  • Филиппы
Об экскурсии
Наша экскурсия позволит вам познакомиться с историческим, культурным и природным разнообразием северо-восточной Греции.
Пещера Алистрати, геологическая история которой простирается на глубину трех миллионов лет, представляет собой километр невероятно красивого маршрута между сталактитами и сталагмитами на глубине шестидесяти метров. Сегодня Алистрати считается одной из самых больших пещер такого типа не только в Греции, но и в Европе.
После знакомства с нерукотворным памятником природы вас ждёт посещение древнего города Филиппы, основанного в IV веке до н. э. и носящего имя великого Македонского Царя Филиппа Второго. Археологические раскопки с уникальными памятниками эллинистического, римского и раннехристианского периодов с 2016 года включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
А в завершении маршрута вас ждёт экскурсия по самому самобытному и непохожему на другие городу Греции — Кавале, в архитектуре которого ярко прослеживается османское наследие. Расположенный амфитеатром на берегу моря город своими природными и архитектурными контрастами ежегодно привлекает большое количество посетителей. Живописный старый Неаполис, извилистые мощёные улочки, османский акведук и имарет Мехмета Али, соседствующие с византийскими храмами, не оставят вас равнодушными.

Интересные факты:

  • В пещере Алистрати встречаются сталактиты высотой до 35 метров;
  • Пещера Алистрати вторая по величине в Греции и одна из самых больших в Европе;
  • В пещере Алистрати были найдены окаменелости микроорганизмов, возраст которых составляет 2 млн. лет;
  • В 50-м году н. э. в Филиппах была основана первая христианская церковь в Европе; здесь же Апостол Павел окрестил первую европейскую жительницу — Лидию;
  • С 2016 года Филиппы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • К началу XX века Кавала являлась крупнейшим в Европе производителем и поставщиком табачной продукции; сегодня в городе расположен уникальный музей табака;
  • Акведук Кавалы был построен в 1520-1530 годах при Ибрагим — паше; его длина составляла 270 метров, а высота — до 25 метров.
Программа
08:00 Выезд из г. Салоники.
10:00 – 11:30 Пещера Алистрати.
12:30 – 13:30 Филиппы.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 – 17:30 Кавала (экскурсия и свободное время).
17:45 – Выезд в Салоники.
19:45 (примерно) Возвращение в Салоники.

Важная информация:

  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 370 км;
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь; не забудьте взять с собой головные уборы;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости;
  • В пещере Алистрати повышенная влажность (95 — 105 %) и прохладно (15-17 градусов по Цельсию), в независимости от времени года советуем взять с собой соответствующую верхнюю одежду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
€480

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте Mercedes Vito Tourer (2021)
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музеи и археологические парки.
Место начала и завершения
По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 8:00

Mellon_Travel
Mellon_Travel
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