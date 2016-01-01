Об экскурсии

Наша экскурсия позволит вам познакомиться с историческим, культурным и природным разнообразием северо-восточной Греции.

Пещера Алистрати, геологическая история которой простирается на глубину трех миллионов лет, представляет собой километр невероятно красивого маршрута между сталактитами и сталагмитами на глубине шестидесяти метров. Сегодня Алистрати считается одной из самых больших пещер такого типа не только в Греции, но и в Европе.

После знакомства с нерукотворным памятником природы вас ждёт посещение древнего города Филиппы, основанного в IV веке до н. э. и носящего имя великого Македонского Царя Филиппа Второго. Археологические раскопки с уникальными памятниками эллинистического, римского и раннехристианского периодов с 2016 года включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

А в завершении маршрута вас ждёт экскурсия по самому самобытному и непохожему на другие городу Греции — Кавале, в архитектуре которого ярко прослеживается османское наследие. Расположенный амфитеатром на берегу моря город своими природными и архитектурными контрастами ежегодно привлекает большое количество посетителей. Живописный старый Неаполис, извилистые мощёные улочки, османский акведук и имарет Мехмета Али, соседствующие с византийскими храмами, не оставят вас равнодушными.

Интересные факты:

В пещере Алистрати встречаются сталактиты высотой до 35 метров;

Пещера Алистрати вторая по величине в Греции и одна из самых больших в Европе;

В пещере Алистрати были найдены окаменелости микроорганизмов, возраст которых составляет 2 млн. лет;

В 50-м году н. э. в Филиппах была основана первая христианская церковь в Европе; здесь же Апостол Павел окрестил первую европейскую жительницу — Лидию;

С 2016 года Филиппы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

К началу XX века Кавала являлась крупнейшим в Европе производителем и поставщиком табачной продукции; сегодня в городе расположен уникальный музей табака;

Акведук Кавалы был построен в 1520-1530 годах при Ибрагим — паше; его длина составляла 270 метров, а высота — до 25 метров.

Программа

08:00 Выезд из г. Салоники.

10:00 – 11:30 Пещера Алистрати.

12:30 – 13:30 Филиппы.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 – 17:30 Кавала (экскурсия и свободное время).

17:45 – Выезд в Салоники.

19:45 (примерно) Возвращение в Салоники.

Важная информация: