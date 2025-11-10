На этой экскурсии мы посетим одну из самых значимых пещер Европы — пещеру Петралона, известную своими сталактитами и сталагмитами, а также музеем, посвящённым эволюции жизни на Земле.
Пещера является археологическим объектом
Описание экскурсииНаше путешествие начнётся с посещения пещеры Петралона, одной из самых значимых природных достопримечательностей Европы. Пещера знаменита своими сталактитами и сталагмитами, а также тем, что на её территории были найдены останки древних людей. Здесь был открыт важнейший след в истории эволюции, и благодаря музею, расположенному неподалёку, у вас будет возможность изучить артефакты и узнать о процессе развития жизни на Земле. Этот музей поможет понять, как происходила эволюция и как ранние люди начали осваивать территорию. Далее мы отправимся в древнюю Стагиру, родину великого философа Аристотеля. Этот город имеет богатую историю и был важным культурным центром в Древней Греции. Мы посетим парк Аристотеля, где сможете узнать о жизни и учениях великого мыслителя, а также насладиться живописными видами Халкидики. В парке установлены статуи и памятники, напоминающие о важности этого региона для философии и науки. После экскурсии по Стагире мы отправимся в традиционную горную деревню Арнеа, где у нас будет время отобедать. Это место славится своей аутентичной атмосферой и прекрасными видами на горы Халкидики. В деревне вы сможете попробовать местные блюда и насладиться уютной атмосферой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Петралона
- Древняя Стагира
- Деревня Арнеа
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты в пещеру
- Обед и расходы личного характера.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
