Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие начинается с древнего города Филиппы, где сохранились руины театра и храма. Затем экскурсия продолжается в Лидии, известной крещением первой европейской христианки. Завершение тура в Кавале, где открываются потрясающие виды на город и море. Обед в традиционном ресторанчике на побережье станет отличным завершением дня. Это идеальный тур для любителей истории и природы 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Уникальные исторические места

🌊 Живописные виды на море

🍽️ Обед в традиционном ресторанчике

⛪ Значимость для христианства

🏖️ Курортная атмосфера Кавалы

Илья Ваш гид в Салониках Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-7 человек 40% Скидка на заказ 498 выгода €199.20 €298.80 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть Филиппы

Лидия

Кавала

Описание экскурсии Этот однодневный тур — идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о греческой истории, религиозных традициях и насладиться живописными видами побережья. Филиппы: погружение в античность Экскурсия начинается с посещения древнего города Филиппы, который был основан в IV веке до н. э. и стал важным центром в эпоху Римской империи. Здесь сохранились руины театра, храма, форума и городских стен. Мы расскажем вам о величии этого города и его исторической значимости, а также о событиях, которые повлияли на развитие Древнего мира. Лидия: место крещения первой европейской христианки Далее мы направимся в Лидию, где апостол Павел крестил первую европейскую христианку, Лидию. Этот момент является ключевым для истории христианства, и вы узнаете, как именно христианство начало распространяться по Европе. Кавала: исторический порт и живописные виды Завершением экскурсии станет посещение Кавалы — портового города с богатой историей. Здесь мы поднимемся на акрополь, откуда откроется потрясающий вид на город и его гавань. Кавала — это не только историческое место, но и живописный курорт с морской атмосферой, где можно насладиться тёплым бризом и морскими видами. Обед у моря После экскурсии вы сможете отдохнуть и насладиться обедом в одном из традиционных ресторанов на побережье, где вас ждут свежие морепродукты и другие греческие деликатесы.

По договоренности. В праздничные дни часы работы археологических служб могут изменяться. По вторникам эта экскурсия не проводится, закрыто археологическое место! Выбрать дату