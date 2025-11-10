Путешествие начинается с древнего города Филиппы, где сохранились руины театра и храма. Затем экскурсия продолжается в Лидии, известной крещением первой европейской христианки. Завершение тура в Кавале, где открываются потрясающие виды на город и море. Обед в традиционном ресторанчике на побережье станет отличным завершением дня. Это идеальный тур для любителей истории и природы
Описание экскурсииЭтот однодневный тур — идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о греческой истории, религиозных традициях и насладиться живописными видами побережья. Филиппы: погружение в античность Экскурсия начинается с посещения древнего города Филиппы, который был основан в IV веке до н. э. и стал важным центром в эпоху Римской империи. Здесь сохранились руины театра, храма, форума и городских стен. Мы расскажем вам о величии этого города и его исторической значимости, а также о событиях, которые повлияли на развитие Древнего мира. Лидия: место крещения первой европейской христианки Далее мы направимся в Лидию, где апостол Павел крестил первую европейскую христианку, Лидию. Этот момент является ключевым для истории христианства, и вы узнаете, как именно христианство начало распространяться по Европе. Кавала: исторический порт и живописные виды Завершением экскурсии станет посещение Кавалы — портового города с богатой историей. Здесь мы поднимемся на акрополь, откуда откроется потрясающий вид на город и его гавань. Кавала — это не только историческое место, но и живописный курорт с морской атмосферой, где можно насладиться тёплым бризом и морскими видами. Обед у моря После экскурсии вы сможете отдохнуть и насладиться обедом в одном из традиционных ресторанов на побережье, где вас ждут свежие морепродукты и другие греческие деликатесы.
По договоренности. В праздничные дни часы работы археологических служб могут изменяться. По вторникам эта экскурсия не проводится, закрыто археологическое место!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний город Филиппы с руинами театра и форума
- Историческое место Лидия
- Портовый город Кавала с акрополем и прекрасным видом на гавань и море
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты (в археологическую зону - 10 евро, в музей - 10 евро. Для граждан ЕС до 25 лет и людей с инвалидностью вход бесплатный. Не гражданам ЕС до 18 лет предоставляется бесплатный вход. Пенсионеры старше 65 лет могут воспользоваться скидкой 50%, но только в зимний период)
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. В праздничные дни часы работы археологических служб могут изменяться. По вторникам эта экскурсия не проводится, закрыто археологическое место!
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
