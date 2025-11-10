Путешествие в Пеллу и Эдесу предлагает уникальную возможность увидеть места, где родился Александр Великий. Археологический музей в Пелле хранит редкие экспонаты, раскрывающие тайны древней Македонии. В Эдесе туристов ждут впечатляющие водопады, создающие атмосферу спокойствия и гармонии. Прогулка по уютным улочкам и обед в местной таверне дополнят впечатления.
Это идеальное сочетание истории и природы, которое оставит неизгладимый след в памяти каждого путешественника
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Македонии
- 🌊 Впечатляющие водопады Эдесы
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍽️ Традиционная греческая кухня
- 🚶♂️ Прогулка по уютным улочкам
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Что можно увидеть
- Археологический музей Пеллы
- Дворец Филиппа II
- Водопады Эдесы
Описание экскурсииОтправьтесь в захватывающее путешествие по местам, где творилась история! Пелла – древняя столица Македонского царства, родина великого Александра. Здесь мы посетим археологический музей, узнаем о жизни древних македонцев и увидим руины величественного дворца Филиппа II. После погружения в историю нас ждет природное чудо Греции – город Эдеса с его знаменитыми водопадами. Здесь шум воды сливается с пением птиц, а свежий воздух наполняет энергией. Вы сможете прогуляться по уютным улочкам, сделать эффектные фотографии и насладиться традиционной греческой кухней в местной таверне. Эта экскурсия идеально сочетает историю и природу, древние артефакты и живописные пейзажи. Всего за один день вы увидите два уникальных места и получите незабываемые впечатления!
По договоренности. В праздничные дни часы работы археологических служб могут изменяться. В зимнее время по вторникам — технический день.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пелла (древний город, археологический музей, Агора)
- Эдеса (водопады, город, живописные панорамы)
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты (в археологическую зону - 10 евро, в музей - 10 евро). Для граждан ЕС до 25 лет и людей с инвалидностью вход бесплатный. Не гражданам ЕС до 18 лет предоставляется бесплатный вход. Пенсионеры старше 65 лет могут воспользоваться скидкой 50%, но только в зимний период
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. В праздничные дни часы работы археологических служб могут изменяться. В зимнее время по вторникам — технический день.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Салоников
