Об экскурсии

Программа начнётся с посещения археологических раскопок древнего Диона – Македонского города, в котором почитали Зевса, города, руины которого сегодня расположились на площади 1500 акров.

Олимп, пожалуй, одна из самых известных гор не только в Европе, но и во всем мире. Вы узнаете интересные факты о богах, обитавших здесь, и познакомитесь с уникальной историей этого природного заповедника, внесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее предусмотрен «фотостоп» у одной из самых колоритных крепостей — Платамонас, которая ещё до середины XX века играла важную роль в обороне местности.

После по плану посещение традиционного поселения Палеос Пантелеймонас, в котором сохранилась аутентичная македонская архитектура, особый уклад жизни и традиции. Здесь можно отдохнуть в одном из кафе, наслаждаясь видами на Термический залив и склоны Олимпийской гряды, и отведать блюда местной кухни, рецепты которых передаются местными жителями из поколения в поколение.

Интересные факты:

Дион — один из первых городов, при строительстве которого использовали гипподамову систему;

Дион — от греческого «Диас» — Зевс;

Олимп в 1985 году вошёл в список всемирного природного достояния ЮНЕСКО, а в 2014 весь природный комплекс внесли в список всемирного наследия (по смешанному принципу);

Олимпийские Боги — это третье поколение богов в греческой мифологии, они пришли к власти после 10-летней войны с титанами;

Cогласно греческой мифологии, современные люди — это пятое поколение людей на земле;

Платамонас — самая хорошо сохранившаяся средневековая крепость на территории северной Греции;

Аристотель Онассис планировал в своё время создать в крепости Платамонас игорный центр.

В деревне Палеос Пантелеймонас периодически проходят съёмки исторических фильмов.

Программа

08:00 Выезд из г. Салоники.

09:00 – 11:00 Дион (археологический парк и музей).

12:00 Олимп, смотровая площадка.

13:00 Платамонас (фотостоп).

14:00 Деревня Палеос Пантелеймонас (прогулка и время на обед).

16:00 Выезд в Салоники.

17:30 (примерно) Возвращение в Салоники.

Важная информация: