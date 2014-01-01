В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас

Эта экскурсия - удобная возможность познакомиться с мифами и легендами Древней Греции! Совершите...

Эта экскурсия – удобная возможность познакомиться с мифами и легендами Древней Греции! Совершите увлекательное путешествие во времена Олимпийских богов, бесстрашных героев и великих подвигов.
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас

Что вы увидите 🤩

  • Салоники
  • Дион: раскопки и музей
  • Гора Олимп – смотровая площадка
  • Крепость Платамонас
  • Деревня Палеос Пантелеймонас
Об экскурсии
Программа начнётся с посещения археологических раскопок древнего Диона – Македонского города, в котором почитали Зевса, города, руины которого сегодня расположились на площади 1500 акров.
Олимп, пожалуй, одна из самых известных гор не только в Европе, но и во всем мире. Вы узнаете интересные факты о богах, обитавших здесь, и познакомитесь с уникальной историей этого природного заповедника, внесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Далее предусмотрен «фотостоп» у одной из самых колоритных крепостей — Платамонас, которая ещё до середины XX века играла важную роль в обороне местности.
После по плану посещение традиционного поселения Палеос Пантелеймонас, в котором сохранилась аутентичная македонская архитектура, особый уклад жизни и традиции. Здесь можно отдохнуть в одном из кафе, наслаждаясь видами на Термический залив и склоны Олимпийской гряды, и отведать блюда местной кухни, рецепты которых передаются местными жителями из поколения в поколение.

Интересные факты:

  • Дион — один из первых городов, при строительстве которого использовали гипподамову систему;
  • Дион — от греческого «Диас» — Зевс;
  • Олимп в 1985 году вошёл в список всемирного природного достояния ЮНЕСКО, а в 2014 весь природный комплекс внесли в список всемирного наследия (по смешанному принципу);
  • Олимпийские Боги — это третье поколение богов в греческой мифологии, они пришли к власти после 10-летней войны с титанами;
  • Cогласно греческой мифологии, современные люди — это пятое поколение людей на земле;
  • Платамонас — самая хорошо сохранившаяся средневековая крепость на территории северной Греции;
  • Аристотель Онассис планировал в своё время создать в крепости Платамонас игорный центр.
  • В деревне Палеос Пантелеймонас периодически проходят съёмки исторических фильмов.
Программа
08:00 Выезд из г. Салоники.
09:00 – 11:00 Дион (археологический парк и музей).
12:00 Олимп, смотровая площадка.
13:00 Платамонас (фотостоп).
14:00 Деревня Палеос Пантелеймонас (прогулка и время на обед).
16:00 Выезд в Салоники.
17:30 (примерно) Возвращение в Салоники.

Важная информация:

  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 260 км;
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь и не забудьте взять с собой головные уборы;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
€495

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте Mercedes Vito Tourer
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музеи и археологические парки.
Место начала и завершения
По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:00

Mellon_Travel
Mellon_Travel
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