Я познакомлю вас с загадочным и удивительным миром, который существовал здесь 4000 лет назад.
В музее вы рассмотрите уникальные фрески и артефакты Бронзового века, узнаете, почему сегодня остров представляет собой кипящий котёл — кальдеру. И почему его считают погибшей Атлантидой. А затем мы пройдём по уютным улочкам Фиры и поговорим о роли женщины в древности.
Описание экскурсии
- Я расскажу, почему Санторини считают погибшей Атлантидой и какие общие черты находят у острова Платона и современного вулкана
- В доисторическом музее вы увидите представителей цивилизации атлантов и узнаете об их быте, религии, архитектуре и технологиях
- Выясните, какое место они занимали на мировой арене Бронзового века, при чём здесь Минотавр и почему в том обществе правила бал женщина
- Полюбуетесь потрясающими фресками, которым уже 4000 лет. А также рассмотрите домашнюю утварь, познакомитесь с бюрократией, торговлей и другими сторонами жизни Санторини эпохи Бронзового века
- На прогулке по столице острова Фире вас ждут виды на кальдеру, уютные улочки и атмосферные кафетерии
На нашем маршруте:
- католическая церковь Святого Иоанна Крестителя
- православный храм Посвящения Христа
- особняк семьи Гизис
- смотровые площадки Фиры
Организационные детали
Билет в музей оплачивается дополнительно — €10 на чел., дети до 18 лет — бесплатно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — ваш гид в Санторини
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 457 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и
от €250 за экскурсию