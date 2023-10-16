Символы Батуми с фасада и изнанки: знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей. Отсюда переместимся в Старый город с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и Пьяцца, после заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.

Почувствовать себя настоящим батумцем: вы не только прогуляетесь по знаковым местам Батуми, но и посмотрите на него глазами местных жителей: заглянете в старые дворики, чтобы пообщаться с коренными батумцами, понаблюдаете за шахматной партией на Батумском бульваре, узнаете, каким был городской быт раньше и каким стал сейчас. Гид проведет вас по любимым уголкам местных жителей, и, конечно, правильная прогулка по Батуми немыслима без рассказа о грузинской кухне и вине. Гид обязательно раскроет секреты, где попробовать вкуснейшие хачапури, отпадные хинкали и ароматный бесподобный шашлык.

После прогулки вы погрузитесь в повседневную и живую атмосферу города и легко почувствуете себя «своим».



Наша прогулка заканчивается на канатке, где вы сможете прокатиться, насладиться видами Батуми с высоты, а дальше остаться на ужин с обалденным видом на весь Батуми, под национальную шоу программу.