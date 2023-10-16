Что вас ожидает:
- Улица Руставели
- Турецкий квартал
- Площадь Европы
- Театральная площадь
- Площадь Пьяцца.
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Первое впечатление о Батуми сложить непросто: слишком тесно здесь переплелись блеск и простота, новое и старое, западное и восточное. На прогулке мы постараемся распутать этот клубок и рассмотреть настоящий Батуми — такой, каким его знают местные жители. Вы пройдете по роскошной улице Руставели и уютному турецкому кварталу, прикоснетесь к повседневной жизни молодых и почтенных батумцев, заглянете в старые дворики и отыщете лучшие хачапури по-аджарски. Оставим в стороне монотонные факты и даты — мы отправляемся туда, где живет душа Батуми!
Программа
Символы Батуми с фасада и изнанки: знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей. Отсюда переместимся в Старый город с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и Пьяцца, после заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Почувствовать себя настоящим батумцем: вы не только прогуляетесь по знаковым местам Батуми, но и посмотрите на него глазами местных жителей: заглянете в старые дворики, чтобы пообщаться с коренными батумцами, понаблюдаете за шахматной партией на Батумском бульваре, узнаете, каким был городской быт раньше и каким стал сейчас. Гид проведет вас по любимым уголкам местных жителей, и, конечно, правильная прогулка по Батуми немыслима без рассказа о грузинской кухне и вине. Гид обязательно раскроет секреты, где попробовать вкуснейшие хачапури, отпадные хинкали и ароматный бесподобный шашлык.
После прогулки вы погрузитесь в повседневную и живую атмосферу города и легко почувствуете себя «своим».
Наша прогулка заканчивается на канатке, где вы сможете прокатиться, насладиться видами Батуми с высоты, а дальше остаться на ужин с обалденным видом на весь Батуми, под национальную шоу программу.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Питание Входные билеты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.