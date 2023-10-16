Батуми глазами местных жителей

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей

Что вас ожидает:

  • Улица Руставели
  • Турецкий квартал
  • Площадь Европы
  • Театральная площадь
  • Площадь Пьяцца.
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Первое впечатление о Батуми сложить непросто: слишком тесно здесь переплелись блеск и простота, новое и старое, западное и восточное. На прогулке мы постараемся распутать этот клубок и рассмотреть настоящий Батуми — такой, каким его знают местные жители. Вы пройдете по роскошной улице Руставели и уютному турецкому кварталу, прикоснетесь к повседневной жизни молодых и почтенных батумцев, заглянете в старые дворики и отыщете лучшие хачапури по-аджарски. Оставим в стороне монотонные факты и даты — мы отправляемся туда, где живет душа Батуми!

Программа

Символы Батуми с фасада и изнанки: знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей. Отсюда переместимся в Старый город с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и Пьяцца, после заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.

Почувствовать себя настоящим батумцем: вы не только прогуляетесь по знаковым местам Батуми, но и посмотрите на него глазами местных жителей: заглянете в старые дворики, чтобы пообщаться с коренными батумцами, понаблюдаете за шахматной партией на Батумском бульваре, узнаете, каким был городской быт раньше и каким стал сейчас. Гид проведет вас по любимым уголкам местных жителей, и, конечно, правильная прогулка по Батуми немыслима без рассказа о грузинской кухне и вине. Гид обязательно раскроет секреты, где попробовать вкуснейшие хачапури, отпадные хинкали и ароматный бесподобный шашлык.

После прогулки вы погрузитесь в повседневную и живую атмосферу города и легко почувствуете себя «своим».

Наша прогулка заканчивается на канатке, где вы сможете прокатиться, насладиться видами Батуми с высоты, а дальше остаться на ужин с обалденным видом на весь Батуми, под национальную шоу программу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
История и архитектура

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