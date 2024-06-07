В Виктория Душа старого города Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!

Д Дмитрий Душа старого города Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!

А Александр Душа старого города читать дальше природы, истории становления и культурного наследия, богатой на народности и религиозные влияния страны, что отразилось на неповторимом архитектурном богатстве города. Для любителей кинематографии и литературы приводятся множественные истории связаные с Батуми. Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и

S Shiraz По окрестностям Батуми С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым

Ж Жаркын Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов читать дальше получили удовольствие от интересных фактов и рассказов Галины, еще раз благодарю порекомендовала где поесть, где взять сувениры и какое кино посмотреть познакомиться с Грузией ближе. Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы

О Ольга Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов Экскурсия очень понравилась. Город заиграл новыми красками. Галина - чудесный гид. Рекомендуем однозначно!

Н Надежда Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов Для первого впечатления о Батуми прекрасная экскурсия: ёмко и интересно Галина рассказала о самом главном, сориентировала по истории и географии города, обратила внимание на такие места и факты, которые сам не заметишь. Мы остались очень довольны, спасибо за познавателную прогулку.