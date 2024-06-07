Экскурсии Батуми об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Батуми, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 2 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Батуми глазами местных жителей
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Батуми глазами местных жителей
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
65 за экскурсию
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Все уголки Аджарского края
Индивидуальная
8.5 часов
Все уголки Аджарского края
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
208 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 июня 2024
    Душа старого города
    Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!
  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Душа старого города
    Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Душа старого города
    Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и
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    природы, истории становления и культурного наследия, богатой на народности и религиозные влияния страны, что отразилось на неповторимом архитектурном богатстве города. Для любителей кинематографии и литературы приводятся множественные истории связаные с Батуми.

  • S
    Shiraz
    12 марта 2024
    По окрестностям Батуми
    С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
  • Ж
    Жаркын
    6 января 2024
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
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    получили удовольствие от интересных фактов и рассказов Галины, еще раз благодарю порекомендовала где поесть, где взять сувениры и какое кино посмотреть познакомиться с Грузией ближе.

  • О
    Ольга
    5 октября 2023
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Экскурсия очень понравилась. Город заиграл новыми красками. Галина - чудесный гид. Рекомендуем однозначно!
  • Н
    Надежда
    21 сентября 2023
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Для первого впечатления о Батуми прекрасная экскурсия: ёмко и интересно Галина рассказала о самом главном, сориентировала по истории и географии города, обратила внимание на такие места и факты, которые сам не заметишь. Мы остались очень довольны, спасибо за познавателную прогулку.
  • А
    Алиса
    26 июня 2023
    Батуми глазами местных жителей
    Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «История и архитектура»

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  1. Душа старого города
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  4. Батуми глазами местных жителей
  5. «Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "История и архитектура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 208. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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