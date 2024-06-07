1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
€65 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8.5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€208 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 июня 2024Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!
- ДДмитрий22 мая 2024Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!
- ААлександр13 мая 2024Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и
- SShiraz12 марта 2024С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
- ЖЖаркын6 января 2024Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
- ООльга5 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Город заиграл новыми красками. Галина - чудесный гид. Рекомендуем однозначно!
- ННадежда21 сентября 2023Для первого впечатления о Батуми прекрасная экскурсия: ёмко и интересно Галина рассказала о самом главном, сориентировала по истории и географии города, обратила внимание на такие места и факты, которые сам не заметишь. Мы остались очень довольны, спасибо за познавателную прогулку.
- ААлиса26 июня 2023Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «История и архитектура»
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