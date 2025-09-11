На мастер-классе в Батуми каждый сможет создать уникальный кожаный аксессуар, будь то кошелёк, кардхолдер или мини-сумка.
Вдохновляющая атмосфера студии COSMO и профессиональные мастера помогут освоить традиционные техники работы с кожей. Все материалы предоставляются, а длительность занятия варьируется от 2 до 4 часов.
Это не просто обучение, а погружение в ремесленную культуру, позволяющее увезти с собой не только изделие, но и незабываемые впечатления
5 причин купить этот мастер-класс
- 👜 Создание уникального аксессуара
- 🎨 Обучение традиционным техникам
- 👨🏫 Поддержка опытных мастеров
- 📍 Атмосфера студии COSMO
- ⏰ Гибкая длительность занятия
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- COSMO
Описание мастер-класса
Творчество в сердце Батуми Присоединяйтесь к мастер-классу по кожевенному ремеслу и создайте собственный аксессуар — кошелёк, кардхолдер или мини-сумку. Всё проходит в просторной и вдохновляющей мастерской COSMO, где можно увидеть примеры уникальных изделий ручной работы. Обучение от профессионалов Опытные мастера научат вас резке, прошивке и отделке кожи по традиционным техникам. Предыдущий опыт не требуется — вас будут сопровождать и помогать на каждом этапе. Все инструменты и материалы из качественной кожи предоставляются. Уникальный сувенир своими руками Длительность занятия — от 2 до 4 часов в зависимости от выбранного аксессуара. Это не просто мастер-класс, а погружение в ремесленную культуру Батуми и возможность увести с собой вещь, которая станет памятным символом вашего путешествия или новым любимым аксессуаром. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
• Предыдущий опыт работы с кожей не требуется • Длительность занятия — от 2 до 4 часов в зависимости от сложности изделия • Мастер-класс проходит в студии COSMO в Батуми Не подходит для:
Детей младше 16 лет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по работе с кожей в Батуми (2-4 часа)
- Индивидуальное сопровождение опытных мастеров
- Использование всех необходимых инструментов и оборудования
- Предоставление высококачественных кожаных материалов
- Пошаговые инструкции по созданию собственного кошелька, кардхолдера или мини-сумки
- Готовое изделие ручной работы, которое вы заберёте с собой
Что не входит в цену
- Дополнительных сборов и расходов нет - всё необходимое для мастер-класса уже включено в стоимость
Место начала и завершения?
COSMO OPEN WORKSHOP, 16 Gogebashvili St, Batumi, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Важно знать перед поездкой:
- Предыдущий опыт работы с кожей не требуется
- Длительность занятия - от 2 до 4 часов в зависимости от сложности изделия
- Мастер-класс проходит в студии COSMO в Батуми
- Не подходит для:
- Детей младше 16 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sergei
11 сен 2025
В
Виктория
13 фев 2025
Отличный опыт! Сделала свой первый кошелёк — получилось прекрасно 😊
А
Анатолий
3 дек 2024
Очень интересно и творчески, теперь у меня есть уникальный аксессуар ручной работы 👜
З
Зоряна
28 сен 2024
Мастера дружелюбные и терпеливые, всё получилось даже лучше, чем ожидала
