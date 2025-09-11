Творчество в сердце Батуми Присоединяйтесь к мастер-классу по кожевенному ремеслу и создайте собственный аксессуар — кошелёк, кардхолдер или мини-сумку. Всё проходит в просторной и вдохновляющей мастерской COSMO, где можно увидеть примеры уникальных изделий ручной работы. Обучение от профессионалов Опытные мастера научат вас резке, прошивке и отделке кожи по традиционным техникам. Предыдущий опыт не требуется — вас будут сопровождать и помогать на каждом этапе. Все инструменты и материалы из качественной кожи предоставляются. Уникальный сувенир своими руками Длительность занятия — от 2 до 4 часов в зависимости от выбранного аксессуара. Это не просто мастер-класс, а погружение в ремесленную культуру Батуми и возможность увести с собой вещь, которая станет памятным символом вашего путешествия или новым любимым аксессуаром. Важная информация: Важно знать перед поездкой:

• Предыдущий опыт работы с кожей не требуется • Длительность занятия — от 2 до 4 часов в зависимости от сложности изделия • Мастер-класс проходит в студии COSMO в Батуми Не подходит для:

Детей младше 16 лет.