Винные бары Батуми

Разобраться в тонкостях грузинского виноделия в теории и на практике

После красивого заката (да и в дождливый день) в Батуми все дороги ведут в бар.

Предлагаю на одном не останавливаться! На экскурсии мы посетим 3-4 самых уютных и атмосферных заведения Батуми, поговорим о традициях грузинского виноделия и приобщимся к культуре пития винных напитков.
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Винные бары Батуми
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Факты, легенды и даже анекдоты о грузинском виноделии

Вы сможете задать все неудобные вопросы о вине и понять, что значат все эти красивые загадочные слова: автохтон, терруар, мацерация и т. д. А если эти слова вам уже знакомы — то узнать, в чем заключаются особенности и сильные стороны грузинского виноделия. Как устроен винный погреб «марани», как вино проходит долгий путь от цветка на лозе до вашего бокала, как вино вплетается в разные сферы человеческой жизни — от религии до медицины! Поговорим обо всем об этом.

От слов перейдем к делу.

На нашей винной карте:

  • Настоящий винный погреб
  • Бар с интересной коллекцией вин из маленьких грузинских виноделен
  • Бар, где можно попробовать вино в сочетании с разными сырами
  • И на выбор — бар с панорамным видом на город, пивной бар, бар с крепким алкоголем или коктейлями и настойками

Я дам рекомендации по выбору вин, и пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие. А еще поделюсь советами, как подбирать вино к еде, ориентироваться в полках винных магазинов и формулировать свои пожелания по вину.

Если у вас «не-винная» душа и вы и предпочитаете другие алкогольные напитки, то можно посвятить часть прогулки чаче, пиву и настойкам — тут тоже Грузия найдет, чем вас удивить!

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно: от 40 лари ($15) за человека за всю экскурсию. За гида дегустации оплачивать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Батумского морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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