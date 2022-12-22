Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Факты, легенды и даже анекдоты о грузинском виноделии
Вы сможете задать все неудобные вопросы о вине и понять, что значат все эти красивые загадочные слова: автохтон, терруар, мацерация и т. д. А если эти слова вам уже знакомы — то узнать, в чем заключаются особенности и сильные стороны грузинского виноделия. Как устроен винный погреб «марани», как вино проходит долгий путь от цветка на лозе до вашего бокала, как вино вплетается в разные сферы человеческой жизни — от религии до медицины! Поговорим обо всем об этом.
От слов перейдем к делу.
На нашей винной карте:
Настоящий винный погреб
Бар с интересной коллекцией вин из маленьких грузинских виноделен
Бар, где можно попробовать вино в сочетании с разными сырами
И на выбор — бар с панорамным видом на город, пивной бар, бар с крепким алкоголем или коктейлями и настойками
Я дам рекомендации по выбору вин, и пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие. А еще поделюсь советами, как подбирать вино к еде, ориентироваться в полках винных магазинов и формулировать свои пожелания по вину.
Если у вас «не-винная» душа и вы и предпочитаете другие алкогольные напитки, то можно посвятить часть прогулки чаче, пиву и настойкам — тут тоже Грузия найдет, чем вас удивить!
Организационные детали
Дегустации оплачиваются отдельно: от 40 лари ($15) за человека за всю экскурсию. За гида дегустации оплачивать не нужно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Батумского морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела 3894 экскурсии для 4347 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждый год. Каждый раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На своих экскурсиях я уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же Батуми и великолепные влажные субтропики! Как тут не поговорить об окружающей нас природе. А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) — я всегда улыбаюсь и постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)