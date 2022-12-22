После красивого заката (да и в дождливый день) в Батуми все дороги ведут в бар. Предлагаю на одном не останавливаться! На экскурсии мы посетим 3-4 самых уютных и атмосферных заведения Батуми, поговорим о традициях грузинского виноделия и приобщимся к культуре пития винных напитков.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Факты, легенды и даже анекдоты о грузинском виноделии

Вы сможете задать все неудобные вопросы о вине и понять, что значат все эти красивые загадочные слова: автохтон, терруар, мацерация и т. д. А если эти слова вам уже знакомы — то узнать, в чем заключаются особенности и сильные стороны грузинского виноделия. Как устроен винный погреб «марани», как вино проходит долгий путь от цветка на лозе до вашего бокала, как вино вплетается в разные сферы человеческой жизни — от религии до медицины! Поговорим обо всем об этом.

От слов перейдем к делу.

На нашей винной карте:

Настоящий винный погреб

Бар с интересной коллекцией вин из маленьких грузинских виноделен

Бар, где можно попробовать вино в сочетании с разными сырами

И на выбор — бар с панорамным видом на город, пивной бар, бар с крепким алкоголем или коктейлями и настойками

Я дам рекомендации по выбору вин, и пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие. А еще поделюсь советами, как подбирать вино к еде, ориентироваться в полках винных магазинов и формулировать свои пожелания по вину.

Если у вас «не-винная» душа и вы и предпочитаете другие алкогольные напитки, то можно посвятить часть прогулки чаче, пиву и настойкам — тут тоже Грузия найдет, чем вас удивить!

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно: от 40 лари ($15) за человека за всю экскурсию. За гида дегустации оплачивать не нужно.