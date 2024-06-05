1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €150 за всё до 8 чел.
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
51€44 за человека
скидка
5%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
42€40 за человека
Мини-группа
5 часов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€49 за человека
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилина5 июня 2024Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
- ННаталья27 мая 2024Это было завершающее мероприятие нашего 6-дневного путешествия по Аджарии. Все было идеально: необыкновенно вежливый интеллигентный гид Роберт, хозяева дома Гиа
- AAlexander14 мая 2024Если вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителями этой прекрасной страны, получить удовольствие от их гостеприимства, чувства юмора и радушия, закажите эту экскурсию и вы не пожалеете ни на секунду.
- ДДарья10 мая 2024Сергею, спасибо большое очень все понравилось) место инстаграмное и очень гостеприимное😍 люди душевные и еды столькоооо. . даже с собой завернули, в общем, очень понравилось 💕😇
- ААнастасия9 мая 2024Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
- ЕЕлизавета8 мая 2024Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж. Марта и её помощница
- nnatali8 мая 2024Мы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. Работа кипела, а главное все получилось вкусно и красиво! Надеюсь дома получится также
- AAnastasia27 апреля 2024Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз! Которому он был крайне
- ЕЕлена22 апреля 2024Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас научили делать хачапури. В
- ТТеона15 апреля 2024В назначенное время нас встретили у отеля, быстро довезли до винодельне, где проходит мастер-класс Мы познакомились с хозяйкой, в большом зале
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Мастер-классы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 150 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Мастер-классы», 84 ⭐ отзыва, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август