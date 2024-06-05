Интересные программы мастер-классы Батуми

Найдено 7 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Батуми, цены от €40, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 150 за всё до 8 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
5144 за человека
Грузинские блюда своими руками
🚗 На машине
скидка
5%
Групповая
2 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
4240 за человека
Батуми: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
45 отзывов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
49 за человека
Ювелирный мастер-класс в Батуми
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
55 за человека
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Ювелирный мастер-класс в Батуми
    Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
    Это было завершающее мероприятие нашего 6-дневного путешествия по Аджарии. Все было идеально: необыкновенно вежливый интеллигентный гид Роберт, хозяева дома Гиа
    читать дальше

    и его супруга - все спокойно, необычайно интересно, вкусно, полезно, с погружением в культуру, в правила гостеприимства и гастрономические особенности аджарской кухни. Вначале я переживала, так как мы поехали вдвоем с дочкой, а место проведения не в городе, где-то в 30 км от Батуми. Но все прошло просто на одном дыхании: безопасная машина, безопасный маршрут, интересная беседа по дороге, вкусная еда, пение птиц и звуки природы. Рекомендую - без этого мастер-класса путешествие было бы незавершенным! Спасибо Роберту за него!

  • A
    Alexander
    14 мая 2024
    Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
    Если вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителями этой прекрасной страны, получить удовольствие от их гостеприимства, чувства юмора и радушия, закажите эту экскурсию и вы не пожалеете ни на секунду.
    Если вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителямиЕсли вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителямиЕсли вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителями
  • Д
    Дарья
    10 мая 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Сергею, спасибо большое очень все понравилось) место инстаграмное и очень гостеприимное😍 люди душевные и еды столькоооо. . даже с собой завернули, в общем, очень понравилось 💕😇
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
  • Е
    Елизавета
    8 мая 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж. Марта и её помощница
    читать дальше

    нас встретили очень душевно, рассказали что мы будем делать, напомнили, что обязательно нужно делать фото, для того чтобы мы уехали с отличными воспоминаниями. Было просто великолепно, мы делали тесто на хинкали, лепили их, нам рассказали и показали как делать тесто и начинку для хачипури, а потом и как делать их. Между делом мы пили вино, слушали музыку и танцевали. Шикарно! Для кого важно скажу, что обстановка была очень классная, в ресторане очень тепло, а за пределами ресторана есть двор, куда можно выйти подышать/покурить/потрогать местную кошку. На 100% советуем, особенно к Марте

    Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её мужНас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж
  • n
    natali
    8 мая 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Мы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. Работа кипела, а главное все получилось вкусно и красиво! Надеюсь дома получится также
  • A
    Anastasia
    27 апреля 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз! Которому он был крайне
    читать дальше

    рад и нам обоим все очень понравилось 😍 Мы приготовили по итогу 18 хинкали и 2 хачапури по-аджарски, под руководством прекрасной Заиры (надеюсь правильно написала имя). Они получились нереально вкусными! 🤤 Вкуснее, чем во всех ресторанах мира грузинской кухни, где мы были. Шок 😮 Мы все были восхищены! Нас очень похвалили, было так приятно 🥹 Записали, также, видео с процессом. И записали рецепты, чтобы наши блюда грузинской кухни, приготовленные дома в Германии, стали еще вкуснее 🤌🏻 Нас еще угостили компотом и подарили в честь дня рождения кусочек тортика со свечкой 🎂, чтобы муж смог загадать желание. Предложили чай или кофе. И мы еще заказали грузинское вино за наш стол 🍷 Также, нам включили праздничную песню и еще спели в честь дня рождения. Какая милота! 💔 Это было превосходно! Было очень тепло, уютно и по-домашнему. Играла прикольная и разнообразная музыка, под которую мы много ностальгировали, танцевали и подпевали. По завершению мастер-класса мы все пообнимались 🫂 Было много любви в этом пространстве❣️ 4 часа — оптимальное время, чтобы все успеть 😌 Позже приехала еще другая группа (с которой мы оказывается уже были случайно знакомы заранее), и они создали дополнительное праздничное настроение 🎉 Правда, именно в этот день приехали какие-то незапланированные гости в ресторан, которых нужно было обслужить, в связи с этим были небольшие задержки, и еще с утра были сложности со светом в Батуми в этот день, но все получилось уладить, и мы прекрасно провели время и все успели. Максимально с комфортом, на сколько было возможно! И все получилось ровно так, как должно было быть. При этом, самым наилучшим образом для нас по итогу 🤲🏻 Если бы мы знали, что на территории проведения мастер-класса будет так хорошо, то даже дальше никуда справлять бы не поехали, а всех позвали ли бы к нам. В это уютное, красивое и антуражное место, с неимоверно приятными людьми и кухней ☺️🙏🏻 Рады, что обратились именно к Сергею! Благодарим за такую организацию и индивидуальный подход 🤌🏻 Обязательно вернемся снова и рады будем порекомендовать близким, знакомым, и подписчикам 😉 На мой взгляд, идеальное времяпровождения для любого возраста и пола!

    Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Батуми: кулинарный мастер-класс
    Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас научили делать хачапури. В
    читать дальше

    теплой и сердечной обстановке нас хозяйка Марина угощала вкуснейшими блюдами грузинской кухни,а хозяин Давид с тостами и шутками угощал вином и чачей! Это был наш лучший день в Батуми! Спасибо сайту, все было точно и честно!

    Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! НасМы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! НасМы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас
  • Т
    Теона
    15 апреля 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    В назначенное время нас встретили у отеля, быстро довезли до винодельне, где проходит мастер-класс Мы познакомились с хозяйкой, в большом зале
    читать дальше

    уже стоял стол с ингредиентами, нам рассказали про блюда и как мы будем их готовить. После мы приступили к самому приготовлению, на протяжении всего мастер класса нам показывали и рассказывали про каждый этап, так что было все понятно и интересно В конце нам накрыли стол с блюдами, которые мы приготовили - было вкусно)) Весь мастер-класс прошел очень легко и позитивно, большое спасибо А рецепт мы записали и обязательно будем готовить дома)

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
  2. Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
  3. Грузинские блюда своими руками
  4. Батуми: кулинарный мастер-класс
  5. Ювелирный мастер-класс в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Мастер-классы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 150 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Мастер-классы», 84 ⭐ отзыва, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам