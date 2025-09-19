10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+

Каждая локация этого маршрута — как открытка из другой страны.
Вы будете рассматривать артефакты, читать названия, разгадывать загадки, искать спрятанные детали архитектуры и собирать из кусочков других культур многомерный образ Батуми.
Никаких выдумок — имена, улицы и памятники познакомят вас с историей города и его собственным ни на что не похожим колоритом.
Вы будете рассматривать артефакты, читать названия, разгадывать загадки, искать спрятанные детали архитектуры и собирать из кусочков других культур многомерный образ Батуми.
Никаких выдумок — имена, улицы и памятники познакомят вас с историей города и его собственным ни на что не похожим колоритом.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание квеста
- Вы начнёте прогулку на уютной площади Пьяцца — с её итальянскими арками, башенками и мозаиками. Здесь легко поверить, что вы в европейском городке у моря
- Пройдёте по площади Европы, рассмотрите статую Медеи и здания в стиле модерн, где витает дух Старого Света
- Прогуляетесь по Приморскому бульвару — здесь пахнет морем, жареной кукурузой и отпуском. Это сердце Батуми — и в его ритме угадываются отголоски сразу нескольких культур
- На берегу вас ждёт скульптура «Али и Нино» — символ вечной любви и мост между Востоком и Западом
- Увидите башню Алфавита — фантазию на тему ДНК, букв и идентичности, в которой будто слышны звуки языков мира
Вы узнаете:
- Как Батуми стал перекрёстком культур, где соседствуют Греция и Турция, Италия и Армения, Эстония и США
- Почему в небольшом приморском городе можно встретить столько интернациональных деталей
- Какие символы и смыслы спрятаны в скульптурах и зданиях
- Как разные культуры влияют на городской ландшафт
А заодно вы немного потренируете логику, внимание и смекалку.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто любит узнавать город не только ушами, но и глазами, ногами и мозгами
- Тем, кому скучно просто слушать гида и хочется включаться в процесс, разгадывать и открывать
- Тем, кто в Батуми впервые — маршрут поможет охватить все главные локации
- Тем, кто уже был здесь — вы посмотрите на знакомые места под другим углом
- Парам, друзьям и семьям с детьми от 7 лет
Организационные детали
- Квест проходит через мобильное приложение в формате самостоятельной прогулки. После бронирования я пришлю вам данные своей российской или грузинской карточки, а после 100% оплаты — ссылку на скачивание, код доступа и подробную инструкцию
- Маршрут рассчитан на 2 часа, но вы можете проходить его в своём темпе, делая перерывы
- Вам понадобится телефон с доступом к интернету и включённой геолокацией — задания открываются по мере достижения точек
- Квест доступен в любое время суток, но особенно атмосферно будет до захода солнца
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пьяцца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Виталий. Я живу в Батуми третий год и провожу индивидуальные экскурсии, авторские прогулки и городские квесты. Для меня Батуми — не просто курорт, а многослойный город с яркимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
19 сен 2025
Очень рекоммендую брать экскурсию по городу с Виталием, не пожалеете! Договорились с ним на обычный формат, без квеста! Виталий - замечательный, интеллигентный и приятный гид с отличным и очень тонким,
А
Андрей
1 авг 2025
Очень интересно!
Живу 2 года в Старом городе в Батуми и узнал много нового. Рекомендую!
Живу 2 года в Старом городе в Батуми и узнал много нового. Рекомендую!
S
Sergey
12 июл 2025
Проходил квест один, без особых ожиданий — просто хотелось прогуляться по Батуми как-то нестандартно. В итоге оказалось довольно увлекательно: маршрут хорошо выстроен, охватывает основные достопримечательности, а задания дают повод присмотреться
Ж
Женя
17 июн 2025
Квест, на котором вы не узнаете известных фактов о Батуми, НО узнаете много новых интересных деталей и обратите внимание на незаметные с первого взгляда места! Нам очень понравилось, проходили с
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Квест
до 25 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Присоединяйтесь к увлекательной квест-игре в Батуми! Откройте для себя город через загадки и задания, наслаждаясь каждым этапом в свободном темпе
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€16 за человека
Квест
до 4 чел.
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.