Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми

Погулять по Владикавказу и 4 грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Хочется набраться новых впечатлений и увидеть много интересных и живописных мест? Или полежать под ласковым солнышком, слушая умиротворяющий шум волн? — Можно не выбирать! В нашем туре мы совместили увлекательные поездки с возможностью неспеша насладиться морем.

Вы побываете в Тбилиси и Сигнахи, Мцхете и Батуми, посмотрите на старинные храмы и крепости и познакомитесь с грузинскими традициями. А несколько дней проведёте, купаясь и загорая на пляже.

В стоимость уже включён перелёт из Санкт-Петербурга во Владикавказ и обратно, возможен вылет и из других городов.
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Ближайшие даты:
10
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Для въезда потребуется заграничный паспорт со сроком действия не менее полугода.
В стоимость авиабилетов включена ручная кладь весом не более 10 кг и габаритами 36×30×27см.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в Санкт-Петербурге и летим во Владикавказ. (Возможен вылет и из других городов). По прилёте разместимся в отеле. Отдых, свободное время.

Перелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдыхПерелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдыхПерелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдых
2 день

Переезд в Тбилиси, отдых

После завтрака отправляемся к грузинской границе. После её прохождения держим курс на Тбилиси. По прибытии разместимся в отеле, и вы познакомитесь с гидом. Отдых, свободное время.

Переезд в Тбилиси, отдыхПереезд в Тбилиси, отдыхПереезд в Тбилиси, отдыхПереезд в Тбилиси, отдых
3 день

Кахетия, монастырь Бодбе, Сигнахи и переезд в Батуми

Утром выезжаем в Кахетию — историческую область на востоке Грузии, знаменитую виноделием. Побываем у женского монастыря Бодбе, основанного на месте захоронения Святой Нино, который является одним из первых христианских строений на территории страны. У вас будет возможность поклониться могиле Св. Нино и загадать заветные желания.

Затем отправимся в соседний город Сигнахи. Его современный облик появился на месте старой разрушенной крепости, поэтому он словно заключён башнями и воротами в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены. Вы посмотрите на жилые дома 19-го века в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами и полюбуетесь бескрайней Алазанской долиной.

Вечером переедем в Батуми и разместимся в отеле.

Кахетия, монастырь Бодбе, Сигнахи и переезд в БатумиКахетия, монастырь Бодбе, Сигнахи и переезд в БатумиКахетия, монастырь Бодбе, Сигнахи и переезд в БатумиКахетия, монастырь Бодбе, Сигнахи и переезд в Батуми
4 день

Знакомство с Батуми

Сегодня после завтрака вас ждёт экскурсия по Батуми, столице Аджарии и главной точке притяжения туристов в современной Грузии на берегу Чёрного моря. Прогуляемся по узким улочкам исторического центра, где новые здания гармонично соседствуют с постройками 19-го века. Вы посмотрите на площадь Европы, увидите статую Медеи, держащую золотое руно. Пройдёмся по Театральной площади.

Затем — свободное время.

Знакомство с БатумиЗнакомство с БатумиЗнакомство с БатумиЗнакомство с Батуми
5 день

Пляжный отдых

Свободный день. Можно позагорать на берегу, искупаться в море, самостоятельно прогуляться по городу.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
6 день

Свободное время или дополнительные экскурсии

После завтрака вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсию в горную Аджарию (доплата — 30-35 € в зависимости от даты). Побываем у водопада Махунцети, посмотрим на арочный мост царицы Тамары и погуляем по территории самой старой крепости в Грузии — Гонио (входной билет — 2 $). Затем посетим Ботанический сад (входной билет ~5 $).

Свободное время или дополнительные экскурсииСвободное время или дополнительные экскурсииСвободное время или дополнительные экскурсии
7 день

Пляжный отдыж

Завтрак. Отдых на море.

Пляжный отдыжПляжный отдыжПляжный отдыж
8 день

Пляжный отдых

Завтрак. Отдых на море.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
9 день

Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городу

Сегодня вернёмся обратно в Тбилиси. После заселения в отель отправимся на экскурсию по столице Грузии. Пройдёмся по её уютным улочкам, посмотрим на старинные дома и храмы. Вы узнаете о местных традициях и о том, какую роль в истории города сыграли целебные серные источники. После — свободный вечер.

Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городуВозвращение в Тбилиси, экскурсия по городуВозвращение в Тбилиси, экскурсия по городуВозвращение в Тбилиси, экскурсия по городу
10 день

Знакомство с Мцхетой, возвращение во Владикавказ

Сегодня сначала отправимся в Мцхету, первую столицу страны и одно из древнейших городских поселений на территории Грузии. Во время экскурсии осмотрим храм Светицховели 11-го века, возведённый на месте древней каменной базилики, который служит духовным центром грузинской нации.

Затем поедем во Владикавказ, куда прибудем во второй половине дня и разместимся в отеле.

Знакомство с Мцхетой, возвращение во ВладикавказЗнакомство с Мцхетой, возвращение во ВладикавказЗнакомство с Мцхетой, возвращение во ВладикавказЗнакомство с Мцхетой, возвращение во Владикавказ
11 день

Перелёт в Санкт-Петербург

После завтрака — трансфер в аэропорт. Авиаперелёт Владикавказ — Санкт-Петербург.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург / Владикавказ (точное место и время - по договорённости)
Завершение: Санкт-Петербург / Владикавказ, время зависит от времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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