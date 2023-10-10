Погулять по Владикавказу и 4 грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море
Вы побываете в Тбилиси и Сигнахи, Мцхете и Батуми, посмотрите на старинные храмы и крепости и познакомитесь с грузинскими традициями. А несколько дней проведёте, купаясь и загорая на пляже.
В стоимость уже включён перелёт из Санкт-Петербурга во Владикавказ и обратно, возможен вылет и из других городов.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Для въезда потребуется заграничный паспорт со сроком действия не менее полугода.
В стоимость авиабилетов включена ручная кладь весом не более 10 кг и габаритами 36×30×27см.
Программа тура по дням
Перелёт во Владикавказ, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в Санкт-Петербурге и летим во Владикавказ. (Возможен вылет и из других городов). По прилёте разместимся в отеле. Отдых, свободное время.
Переезд в Тбилиси, отдых
После завтрака отправляемся к грузинской границе. После её прохождения держим курс на Тбилиси. По прибытии разместимся в отеле, и вы познакомитесь с гидом. Отдых, свободное время.
Кахетия, монастырь Бодбе, Сигнахи и переезд в Батуми
Утром выезжаем в Кахетию — историческую область на востоке Грузии, знаменитую виноделием. Побываем у женского монастыря Бодбе, основанного на месте захоронения Святой Нино, который является одним из первых христианских строений на территории страны. У вас будет возможность поклониться могиле Св. Нино и загадать заветные желания.
Затем отправимся в соседний город Сигнахи. Его современный облик появился на месте старой разрушенной крепости, поэтому он словно заключён башнями и воротами в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены. Вы посмотрите на жилые дома 19-го века в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами и полюбуетесь бескрайней Алазанской долиной.
Вечером переедем в Батуми и разместимся в отеле.
Знакомство с Батуми
Сегодня после завтрака вас ждёт экскурсия по Батуми, столице Аджарии и главной точке притяжения туристов в современной Грузии на берегу Чёрного моря. Прогуляемся по узким улочкам исторического центра, где новые здания гармонично соседствуют с постройками 19-го века. Вы посмотрите на площадь Европы, увидите статую Медеи, держащую золотое руно. Пройдёмся по Театральной площади.
Затем — свободное время.
Пляжный отдых
Свободный день. Можно позагорать на берегу, искупаться в море, самостоятельно прогуляться по городу.
Свободное время или дополнительные экскурсии
После завтрака вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсию в горную Аджарию (доплата — 30-35 € в зависимости от даты). Побываем у водопада Махунцети, посмотрим на арочный мост царицы Тамары и погуляем по территории самой старой крепости в Грузии — Гонио (входной билет — 2 $). Затем посетим Ботанический сад (входной билет ~5 $).
Пляжный отдыж
Завтрак. Отдых на море.
Пляжный отдых
Завтрак. Отдых на море.
Возвращение в Тбилиси, экскурсия по городу
Сегодня вернёмся обратно в Тбилиси. После заселения в отель отправимся на экскурсию по столице Грузии. Пройдёмся по её уютным улочкам, посмотрим на старинные дома и храмы. Вы узнаете о местных традициях и о том, какую роль в истории города сыграли целебные серные источники. После — свободный вечер.
Знакомство с Мцхетой, возвращение во Владикавказ
Сегодня сначала отправимся в Мцхету, первую столицу страны и одно из древнейших городских поселений на территории Грузии. Во время экскурсии осмотрим храм Светицховели 11-го века, возведённый на месте древней каменной базилики, который служит духовным центром грузинской нации.
Затем поедем во Владикавказ, куда прибудем во второй половине дня и разместимся в отеле.
Перелёт в Санкт-Петербург
После завтрака — трансфер в аэропорт. Авиаперелёт Владикавказ — Санкт-Петербург.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург / Владикавказ (точное место и время - по договорённости)Завершение: Санкт-Петербург / Владикавказ, время зависит от времени рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.