Утром выезжаем в Кахетию — историческую область на востоке Грузии, знаменитую виноделием. Побываем у женского монастыря Бодбе, основанного на месте захоронения Святой Нино, который является одним из первых христианских строений на территории страны. У вас будет возможность поклониться могиле Св. Нино и загадать заветные желания.

Затем отправимся в соседний город Сигнахи. Его современный облик появился на месте старой разрушенной крепости, поэтому он словно заключён башнями и воротами в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены. Вы посмотрите на жилые дома 19-го века в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами и полюбуетесь бескрайней Алазанской долиной.

Вечером переедем в Батуми и разместимся в отеле.