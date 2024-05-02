Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Зарядимся адреналином в парке аттракционов, испытаем восторг на шоу дельфинов и понаблюдаем за розовыми фламинго, попугаями и лемурами в зоопарке. Попробуем традиционные блюда и сможем отправиться на шопинг в Турцию.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$606
Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустация аджарских вин и чачи и аджарский хачапури с лимонадом. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Батуми
Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация
В 14:00 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в парке, посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных.
Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.
Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Парки Батуми
Сегодня посетим 4 парка — Шекветили, Музыкантов, Миниатюр и «Цицинатела». Будем прогуливаться по ухоженным тропинкам, разглядывая растения, завезённые со всего мира, и высматривая птиц. Нам повстречаются павлины, цапли, туканы и ара. Испытаем восторг, увидев розового фламинго и лемура. Вспомним про знакомый с детства стих, наблюдая за аистами. Насладимся прогулкой по эвкалиптовой роще, в которой находятся памятники музыкантам. Посмотрим на миниатюры известных локаций и достопримечательностей Грузии.
В конце дня окажемся в парке аттракционов, где и взрослые, и дети найдут, чем заняться. Здесь у нас будет 2 часа веселья и экстрима в грузинском «мини-Диснейленде».
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Обратите внимание, зимой парк «Цицинатела» не работает.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом.
Вкусы и виды горной Аджарии
Сегодня отправимся повыше в горы — к водопадам и панорамным видам. Вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Заедем в музей «Боргало», где рассмотрим модели жилых и сельскохозяйственных построек, узнаем о народном ремесле, аграрном хозяйстве, быте.
Желающие смогут за доплату прокатиться на 512-метровом зиплайне на высоте 118 метров.
Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.
День в вашем распоряжении
Свободный день или поездка в Турцию на шопинг.
Контрастный Батуми
Во второй половине дня отправимся в пешую экскурсию по уютным улочкам и кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Поднимемся по канатной дороге к вершине и насладимся видами с высоты.
Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов Батуми с видом на весь город и национальной шоу-программой (с оплатой на месте и по желанию).
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы, включая из/в аэропорт
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Завтраки со 2-го дня, 1 обед
- Дегустация аджарских вин и чачи
- Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждому
- Шоу дельфинов
- Посещение аквариума, зоопарка и музея (входные билеты)
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 645 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Батуми и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 999 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 695 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле - от 715 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 745 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 1029 долларов (1-местный номер)
- Однодневный шопинг-тур в Турцию в 6-й день (по желанию)
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в 4-й день (по желанию)
- Зиплайн
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты