Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Авторский тур в Батуми

Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще

Восторг, веселье, экстрим, неспешный отдых и жирненькие хачапури — всё в одном туре! Отправимся на романтичную прогулку по набережной, увидим статую-символ любви, прочувствуем контрасты Батуми, гуляя по турецкому кварталу, среди высоток и по аутентичным площадям города. Отдохнув на пляже, поднимемся повыше в горы к шумным водопадам и завораживающим ущельям.

Зарядимся адреналином в парке аттракционов, испытаем восторг на шоу дельфинов и понаблюдаем за розовыми фламинго, попугаями и лемурами в зоопарке. Попробуем традиционные блюда и сможем отправиться на шопинг в Турцию.
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Ближайшие даты:
2
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$606
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустация аджарских вин и чачи и аджарский хачапури с лимонадом. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Батуми

Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

Батуми
2 день

Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация

В 14:00 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в парке, посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных.

Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.

Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация
3 день

Парки Батуми

Сегодня посетим 4 парка — Шекветили, Музыкантов, Миниатюр и «Цицинатела». Будем прогуливаться по ухоженным тропинкам, разглядывая растения, завезённые со всего мира, и высматривая птиц. Нам повстречаются павлины, цапли, туканы и ара. Испытаем восторг, увидев розового фламинго и лемура. Вспомним про знакомый с детства стих, наблюдая за аистами. Насладимся прогулкой по эвкалиптовой роще, в которой находятся памятники музыкантам. Посмотрим на миниатюры известных локаций и достопримечательностей Грузии.

В конце дня окажемся в парке аттракционов, где и взрослые, и дети найдут, чем заняться. Здесь у нас будет 2 часа веселья и экстрима в грузинском «мини-Диснейленде».

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Обратите внимание, зимой парк «Цицинатела» не работает.

Парки БатумиПарки БатумиПарки БатумиПарки БатумиПарки Батуми
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Вкусы и виды горной Аджарии

Сегодня отправимся повыше в горы — к водопадам и панорамным видам. Вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Заедем в музей «Боргало», где рассмотрим модели жилых и сельскохозяйственных построек, узнаем о народном ремесле, аграрном хозяйстве, быте.

Желающие смогут за доплату прокатиться на 512-метровом зиплайне на высоте 118 метров.

Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.

Вкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной Аджарии
6 день

День в вашем распоряжении

Свободный день или поездка в Турцию на шопинг.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
7 день

Контрастный Батуми

Во второй половине дня отправимся в пешую экскурсию по уютным улочкам и кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Поднимемся по канатной дороге к вершине и насладимся видами с высоты.

Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов Батуми с видом на весь город и национальной шоу-программой (с оплатой на месте и по желанию).

Контрастный БатумиКонтрастный БатумиКонтрастный БатумиКонтрастный Батуми
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня, 1 обед
  • Дегустация аджарских вин и чачи
  • Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждому
  • Шоу дельфинов
  • Посещение аквариума, зоопарка и музея (входные билеты)
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 645 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Батуми и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 999 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 695 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - от 715 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 745 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 1029 долларов (1-местный номер)
  • Однодневный шопинг-тур в Турцию в 6-й день (по желанию)
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в 4-й день (по желанию)
  • Зиплайн
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыПрирода и пейзажиГорыПаркиРазвлеченияДельфиныЖивотные

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