Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Аэропорт Батуми, в течение дня
2 мая
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23 мая
739$666 за человека
Что посмотреть в Батуми на экскурсиях?
Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест
Местные экскурсоводы
Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид
Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть.
Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур.
Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу.
Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже.
спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️
Наргиз, Казахстан, Алматы.
V
Vasilisa
19 сентября 2022
Горная Сванетия
ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие в Сванетию был Давид. Когда едешь в длительную экскурсию (2 дня) критически важно чтобы с человеком было комфортно находится, общаться. В этом смысле Давид идеальный напарник для путешествий. Так же хотим отметить ту аккуратность и внимательность с которой Давид ведёт машину (кто знаком с Грузинской манерой езды и дорогами, по
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми
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