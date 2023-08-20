Авторские туры в Батуми

Туры по городам Грузии
1 чел.
По популярности
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Забраться на Сванскую башню, прокатиться по канатке Хацвали и промчаться по самой живописной дороге
Батуми, 8:00
20 авг
23 авг
16 999 за человека
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
Погулять у озера Узунгёль и увидеть одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мир
Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30
4 мая
8 мая
25 мая
$145 за человека
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
11 дней
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Погулять по Владикавказу и грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море
Санкт-Петербург/Владикавказ (точное место и время ...
8 июня
22 июня
6 июля
20 июля
57 856 за человека
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Аэропорт Батуми, в течение дня
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
673$606 за человека
В Аджарию на море и в горы
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Аджарию на море и в горы
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Батуми/Кутаиси, в течение дня
2 мая
3 мая
10 мая
17 мая
457$412 за человека
Батуми для всей семьи
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Батуми для всей семьи
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Батуми/Кутаиси, в течение дня
2 мая
3 мая
10 мая
17 мая
457$412 за человека
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Аэропорт Батуми, в течение дня
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
739$666 за человека

Что посмотреть в Батуми на экскурсиях?

Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест

Местные экскурсоводы

Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.
  • V
    Vasilisa
    19 сентября 2022
    Горная Сванетия
    ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие в Сванетию был Давид. Когда едешь в длительную экскурсию (2 дня) критически важно чтобы с человеком было комфортно находится, общаться. В этом смысле Давид идеальный напарник для путешествий. Так же хотим отметить ту аккуратность и внимательность с которой Давид ведёт машину (кто знаком с Грузинской манерой езды и дорогами, по

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми

Самые популярные туры в Батуми
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
  2. В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
  3. Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
  4. Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
  5. В Аджарию на море и в горы
Сколько стоит тур в Батуми в апреле 2024
Сейчас в Батуми можно забронировать 7 авторских туров от 145 ₽ до 57 856 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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