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Авторский тур
11 дней
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Погулять по Владикавказу и грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море
Начало: Санкт-Петербург/Владикавказ (точное место и время ...
«Вы побываете в Тбилиси, Мцхете и Батуми, посмотрите на старинные храмы и крепости, познакомитесь с грузинскими традициями»
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
57 856₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«В 14:00 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
673$606 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Батуми для всей семьи
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
«В 14:00-14:30 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Обзорные»
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