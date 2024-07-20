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1 чел. По популярности 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Авторский тур 11 дней Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми Погулять по Владикавказу и грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море Начало: Санкт-Петербург/Владикавказ (точное место и время ... «Вы побываете в Тбилиси, Мцхете и Батуми, посмотрите на старинные храмы и крепости, познакомитесь с грузинскими традициями» 57 856 ₽ за человека 🚌 На автобусе 10% скидка Авторский тур 8 дней Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня «В 14:00 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями» 673 $ 606 за человека 🚌 На автобусе 10% скидка Авторский тур 5 дней Батуми для всей семьи Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня «В 14:00-14:30 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями» 457 $ 412 за человека Все туры Батуми

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Обзорные»

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