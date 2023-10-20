Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Авторский тур в Батуми

Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже

5
1 отзыв
В одном путешествии будут и горы, и море, и чуточку экстрима! Увидим зелёную Аджарию с шикарными садами, где растут редкие растения. Доедем до Мартвильского каньона, среди скал которого проплывём на лодках. Прогуляемся по пещере Прометея и восхитимся видом на Чёрное море с крепости Петра. Попробуем аджарскую лодочку, грузинский лимонад и другие местные вкусности в ресторане. Насладимся лазерным шоу, искупаемся и узнаем историю любви Али и Нино. Специально выделено 2 свободных дня, чтобы каждый смог отдохнуть так, как хочет.
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
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июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$666
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем Ваше внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустация аджарских вин и чачи и аджарский хачапури с лимонадом. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Батуми

Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

БатумиБатуми
2 день

Контрастный Батуми

В первую половину дня рекомендуем искупаться в море, понежиться на пляже и прогуляться по набережной.

В 16:00 отправимся в пешую экскурсию по уютным улочкам и кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Попробуем аджарский хачапури с грузинским лимонадом. Прогуляемся по бамбуковой роще, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посмотрим на символ любви — гигантскую статую Али и Нино.

Продолжительность экскурсии — 5 часов.

Контрастный БатумиКонтрастный БатумиКонтрастный БатумиКонтрастный БатумиКонтрастный Батуми
3 день

Зелёный Батуми

Сегодня прогуляемся по ботаническому саду, где собраны образцы редких и красивых растений со всего мира. Вы почувствуете себя в садах Семирамиды, по подобию которых и был создан зелёный уголок в Батуми. Недалеко отсюда находится Зелёный мыс, куда мы тоже сходим полюбоваться панорамами и одним из самых красивых пляжей Аджарии. После чего отправимся к замку Петра, утопающему в зелени.

Вечером вернёмся в отель. Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.

Зелёный БатумиЗелёный БатумиЗелёный БатумиЗелёный БатумиЗелёный Батуми
4 день

Каньон и пещера

Сегодня отправимся повыше в горы — к каньону Мартвили и пещере Прометея. Мы проплывём на лодке среди отвесных скал, увидим подземную реку, водопад и окаменелости. Целый час будем гулять внутри пещеры, погружаясь в волшебную атмосферу под классическую музыку. Вечером вернёмся в Батуми.

Продолжительность экскурсии — 10 часов.

Каньон и пещераКаньон и пещераКаньон и пещераКаньон и пещераКаньон и пещера
5 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом, шопинг-тур в Турцию и многое другое.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Вкусы и виды горной Аджарии

Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Заедем в музей «Боргало», где рассмотрим модели жилых и сельскохозяйственных построек, узнаем о народном ремесле, аграрном хозяйстве, быте.

Желающие смогут за доплату прокатиться на 512-метровом зиплайне на высоте 118 метров.

Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.

Вкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной Аджарии
7 день

День в вашем распоряжении

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая из/в аэропорт
  • Проживание
  • Посещение всех локаций по программе
  • Завтраки, 1 обед
  • Дегустация аджарских вин и чачи
  • Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждом
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 714 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Батуми и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 1069 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 764 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - от 784 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 814 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 1099 долларов (1-местный номер)
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободные дни (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Н
20 окт 2023
Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть.
Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур.
Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу.
Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже.
спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️

Наргиз, Казахстан, Алматы.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыПрирода и пейзажиПляжиЦветы и сады

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