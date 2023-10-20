Обращаем Ваше внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустация аджарских вин и чачи и аджарский хачапури с лимонадом. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.