Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$666
Описание
Организационные детали
Обращаем Ваше внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустация аджарских вин и чачи и аджарский хачапури с лимонадом. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Батуми
Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Контрастный Батуми
В первую половину дня рекомендуем искупаться в море, понежиться на пляже и прогуляться по набережной.
В 16:00 отправимся в пешую экскурсию по уютным улочкам и кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Попробуем аджарский хачапури с грузинским лимонадом. Прогуляемся по бамбуковой роще, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посмотрим на символ любви — гигантскую статую Али и Нино.
Продолжительность экскурсии — 5 часов.
Зелёный Батуми
Сегодня прогуляемся по ботаническому саду, где собраны образцы редких и красивых растений со всего мира. Вы почувствуете себя в садах Семирамиды, по подобию которых и был создан зелёный уголок в Батуми. Недалеко отсюда находится Зелёный мыс, куда мы тоже сходим полюбоваться панорамами и одним из самых красивых пляжей Аджарии. После чего отправимся к замку Петра, утопающему в зелени.
Вечером вернёмся в отель. Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Каньон и пещера
Сегодня отправимся повыше в горы — к каньону Мартвили и пещере Прометея. Мы проплывём на лодке среди отвесных скал, увидим подземную реку, водопад и окаменелости. Целый час будем гулять внутри пещеры, погружаясь в волшебную атмосферу под классическую музыку. Вечером вернёмся в Батуми.
Продолжительность экскурсии — 10 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом, шопинг-тур в Турцию и многое другое.
Вкусы и виды горной Аджарии
Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Заедем в музей «Боргало», где рассмотрим модели жилых и сельскохозяйственных построек, узнаем о народном ремесле, аграрном хозяйстве, быте.
Желающие смогут за доплату прокатиться на 512-метровом зиплайне на высоте 118 метров.
Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.
День в вашем распоряжении
Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы, включая из/в аэропорт
- Проживание
- Посещение всех локаций по программе
- Завтраки, 1 обед
- Дегустация аджарских вин и чачи
- Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждом
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 714 долларов за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Батуми и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 1069 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 764 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле - от 784 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 814 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 1099 долларов (1-местный номер)
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободные дни (по желанию)
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур.
Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу.
Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже.
спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️
Наргиз, Казахстан, Алматы.