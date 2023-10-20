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Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«В первую половину дня рекомендуем искупаться в море, понежиться на пляже и прогуляться по набережной»
12 мар в 08:00
13 мар в 08:00
$629
$739 за человека
Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании
Понежиться на чёрном магнитном песке, увидеть горы Аджарии и осмотреть византийскую крепость Петра
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое в...
«В одном туре мы соединили увлекательные экскурсии и неспешный пляжный отдых»
10 мар в 10:00
17 мар в 10:00
€590 за человека
От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
Погрузиться в историю, влюбиться в гордые вершины, водопады и парки и отдохнуть на море
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
«Начнём с релакса на пляже, исследуем достопримечательности Батуми и погуляем по его паркам, набережным и уютным улочкам»
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
127 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пляжи»
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