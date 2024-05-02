В Аджарию на море и в горы
Авторский тур в Батуми

Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов

Морской город Батуми и горная часть Аджарии в одном путешествии — отдохнём на побережье и заберёмся повыше к ущельям и водопадам! Нас ждёт шоу фонтанов, вкусный хачапури с грузинским лимонадом, дегустация чачи, коньяка и вина и реликтовые леса национального парка «Мачахела».

Прогуляемся по улочкам Батуми, рассмотрим символ любви, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале.

В программе запланирован свободный день, чтобы вы выбрали развлечение на свой вкус — спокойный отдых на море, шопинг в соседней стране, фототур, катание на яхте или дополнительную экскурсию в горы и по городу.
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$412
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, дегустации вина, коньяка и чачи, хачапури с лимонадом во 2-й день. Каждый день вы сможете пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в райский уголок Аджарии

Встречаемся в Кутаиси и переезжаем в Батуми. Для прилетающих в аэропорт Батуми тоже будет организован групповой трансфер в отель.

Добро пожаловать в райский уголок АджарииДобро пожаловать в райский уголок АджарииДобро пожаловать в райский уголок АджарииДобро пожаловать в райский уголок Аджарии
2 день

Экскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтанов

В первую половину дня вы сможете самостоятельно прогуляться к морю и по улочкам Батуми. Встретимся в 16:00-17:00 (зависит от работы фонтанов) и начнём экскурсию с аджарского хачапури и местного лимонада. Далле отправимся гулять по уютным кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Заглянем в бамбуковую рощу, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посмотрим на символ любви — гигантскую статую Али и Нино.

Продолжительность экскурсии — 5 часов.

Экскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтанов
3 день

Вкусы и виды горной Аджарии

Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров.

Прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, коньяк и вино.

Продолжительность экскурсии — 7 часов.

Вкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной Аджарии
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, шопинг в Турции, полёт с парашютом и другие развлечения.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Пора прощаться

После завтрака организован групповой трансфер в аэропорт Батуми. За доплату возможен трансфер в Кутаиси и Владикавказ (бронируется заранее).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня
  • Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждому
  • Дегустация вина (4 сорта), коньяка и чачи (1 сорт)
  • Входные билеты
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 430 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Батуми/Кутаиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 673 доллара за человека за весь тур
  • Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 470 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - от 462 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 499 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 700 долларов (1-местный номер)
  • Дополнительные экскурсии на выбор в 4-й день (по желанию)
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
Завершение: Батуми/Кутаиси, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГорыВинные туры

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