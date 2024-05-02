Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Прогуляемся по улочкам Батуми, рассмотрим символ любви, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале.
В программе запланирован свободный день, чтобы вы выбрали развлечение на свой вкус — спокойный отдых на море, шопинг в соседней стране, фототур, катание на яхте или дополнительную экскурсию в горы и по городу.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$412
Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, дегустации вина, коньяка и чачи, хачапури с лимонадом во 2-й день. Каждый день вы сможете пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в райский уголок Аджарии
Встречаемся в Кутаиси и переезжаем в Батуми. Для прилетающих в аэропорт Батуми тоже будет организован групповой трансфер в отель.
Экскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтанов
В первую половину дня вы сможете самостоятельно прогуляться к морю и по улочкам Батуми. Встретимся в 16:00-17:00 (зависит от работы фонтанов) и начнём экскурсию с аджарского хачапури и местного лимонада. Далле отправимся гулять по уютным кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Заглянем в бамбуковую рощу, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посмотрим на символ любви — гигантскую статую Али и Нино.
Продолжительность экскурсии — 5 часов.
Вкусы и виды горной Аджарии
Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров.
Прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, коньяк и вино.
Продолжительность экскурсии — 7 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, шопинг в Турции, полёт с парашютом и другие развлечения.
Пора прощаться
После завтрака организован групповой трансфер в аэропорт Батуми. За доплату возможен трансфер в Кутаиси и Владикавказ (бронируется заранее).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Завтраки со 2-го дня
- Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждому
- Дегустация вина (4 сорта), коньяка и чачи (1 сорт)
- Входные билеты
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 430 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Батуми/Кутаиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - 673 доллара за человека за весь тур
- Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 470 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле - от 462 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 499 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 700 долларов (1-местный номер)
- Дополнительные экскурсии на выбор в 4-й день (по желанию)
- Возможно организовать путешествие в другие даты