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10%
Авторский тур
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
739$666 за человека
Авторский тур
2 дня
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Забраться на Сванскую башню, прокатиться по канатке Хацвали и промчаться по самой живописной дороге
Начало: Батуми, 8:00
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
16 999₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Погулять по Владикавказу и грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море
Начало: Санкт-Петербург/Владикавказ (точное место и время ...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
57 856₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
673$606 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Аджарию на море и в горы
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Батуми для всей семьи
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Активный отдых»
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