Гомис Мта — горная деревня, которая расположена на высоте 2 100 метров над уровнем моря. В селе отсутствуют блага цивилизации. Здесь нет электричества, туалет на улице, умывальник тоже на улице, водопровода и газа нет. Сотовая связь ловит в отдельных точках. По дороге нас ждут живописные ландшафты, реки, самобытные поселки. Вокруг только девственная природа, чистейший воздух, вершины гор и облака, до которых можно дотронуться рукой. Ваше сердце наполнится любовью, душа — спокойствием, а разум — светлыми мыслями. Вы отдохнете от суеты большого города, отвлечетесь от ежедневных забот и весело проведете время. Важно знать • после бронирования экскурсии с вами свяжется водитель, чтобы договориться о месте встречи;

поездку лучше планировать в ясную погоду, иначе вы ничего не увидите в горах из-за густого тумана;

• в путешествии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии входит:

• трансфер в обе стороны, Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы • пикник рассчитывается в зависимости от размера группы(по желанию).