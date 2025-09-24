Побывать в горной деревушке, которая «лежит» среди облаков, пожарить отменный шашлык, угоститься бокалом ароматного вина, забыть о суете и трудностях повседневности.
Описание экскурсии
Гомис Мта — горная деревня, которая расположена на высоте 2 100 метров над уровнем моря. В селе отсутствуют блага цивилизации. Здесь нет электричества, туалет на улице, умывальник тоже на улице, водопровода и газа нет. Сотовая связь ловит в отдельных точках. По дороге нас ждут живописные ландшафты, реки, самобытные поселки. Вокруг только девственная природа, чистейший воздух, вершины гор и облака, до которых можно дотронуться рукой. Ваше сердце наполнится любовью, душа — спокойствием, а разум — светлыми мыслями. Вы отдохнете от суеты большого города, отвлечетесь от ежедневных забот и весело проведете время. Важно знать • после бронирования экскурсии с вами свяжется водитель, чтобы договориться о месте встречи;
поездку лучше планировать в ясную погоду, иначе вы ничего не увидите в горах из-за густого тумана;
• в путешествии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии входит:
• трансфер в обе стороны, Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы • пикник рассчитывается в зависимости от размера группы(по желанию).
Батуми
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Основано на 10 отзывах
Это была лучшая из лучших экскурсий из Батуми! Большое спасибо Давиду и Гураму за прекрасную экскурсию и шикарный день!!! Супер-пикник, вкуснейший шашлык, арбуз, плюс общение, позитив, забота и неповторимые виды на горы и Гомис мта!!! Желаю вам процветания, достатка и хороших гостей!! Теперь уже дорогие друзья!!! Пусть у вас все будет хорошо!!! 🫶
Очень классная экскурсия. Организовано всё на пять с плюсом. Очень комфортно доехали до Гомис Мта, с "зелеными стоянками". Очень душевный гид Давид. Огромное вам спасибо за душевность, теплоту, гостеприимство и организацию этого приключения. Виды шикарные, дух захватывает. Вкуснейшие шашлыки! На обратном пути пели всей компанией песни.
Организаторы были очень душевные и отдельное спасибо Амиру! Не было проблем со связью, повезло с погодой и пикник на вершине удался, никто не остался голодным. Незабываемый опыт, считаю одно из самых красивых мест в Грузии!
Жаль, что с погодой не повезло и ничего толком не увидели. Организация экскурсии хорошая.
Восторг и услада! Прекрасно организованное путешествие, душевный гид Дивит, удобное транспортное средство, грузинское гостеприимство, прекраснейшие виды, снег, альпийские луга, и конечно же закат солнца! Захватите с собою плед, и наслаждайтесь! Я и моя семья очарованы! Рекомендую к обязательному посещению!
Спасибо большое нашему гиду Давиду за прекрасную экскурсию в Гомис Мта! Виды шикарные, море облаков, вкусный шашлык, прекрасное вино, чудесные тосты от Давида, сладкий арбуз, нежнейший сулугуни! Это самая лучшая экскурсия за все наше время пребывания в Грузии! Всем друзьям в Израиле буду рекомендовать ваш Спутник и гида Давида!
