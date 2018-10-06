Что вас ожидает

Атмосфера горных поселений

На протяжении экскурсии вы побываете в трёх аутентичных посёлках. Первая остановка — посёлок Мирвети, расположенный на территории национального парка Мачахела. Мы доберёмся сюда по необычному узкому подвесному мосту. Тропинки в посёлке Махунцети приведут вас к необыкновенному арочному мосту царицы Тамары. Я расскажу об особенностях его конструкции и истории — ни девять прошедших столетий, ни землетрясения не смогли разрушить мост. И наконец, вас ждёт высокогорный Мериси, сохранивший свой первозданный вид.

Развалины древней крепости

Среди природы мы обязательно обратимся к истории края, посетив крепость Гвара 5-6 веков. Её удобное стратегическое расположение позволяло охранять путь к Чёрному морю. Вы осмотрите сохранившиеся элементы крепости и полюбуетесь сказочными видами долины, а я расскажу вам об истории этой цитадели.

Три водопада

От окраины Мирвети через реликтовый самшитовый лес вьётся пешеходная тропинка — по ней вы придёте к водопаду Мирвети, полюбуетесь его водами в окружении буйной южной растительности и деревьев, покрытых мхом. В посёлке Махунцети вас встретит одноимённый 30-метровый водопад. Здесь, в бассейне, созданном в скалах самой природой, вы сможете искупаться в жаркий день, наслаждаясь игрой радуги в серебристых водах. А третий водопад вы увидите в окрестностях посёлка Мериси. В этом высокогорном месте не встретишь туристов — только грохот падающей воды и древние мшистые скалы.

Вкусы гостеприимной Аджарии

Я родился и вырос в Батуми, поэтому обязательно поделюсь с вами своей любовью к Аджарии: расскажу о традициях, легендах и местных вкусах. Здесь помидор имеет вкус помидора, свежая пряная зелень только сорвана с грядки, а на столе стоит мягкий домашний сыр. В конце экскурсии вы побываете у хозяина марани (винодельни), который покажет виноградники и погреб, где созревает вино. А затем вас ждёт настоящее грузинское застолье!

Организационные детали