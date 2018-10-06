Лучше гор только горы и вино

Горные пейзажи с водопадами, развалины древней крепости и настоящее грузинское застолье с вином

5
15 отзывов
Индивидуальная
Аджария — это не только ласковые лазурные воды Черного моря, но и живописные горы Кавказа.

В этом путешествии вы увидите их лучшие уголки — проедете вдоль клокочущей горной реки по узкому серпантину, зажатому между ущельем и скалами.

Заглянете в аутентичные поселения и увидите три водопада.

И везде вас будут сопровождать чистый горный воздух, ароматы леса и мягкие облака, укрывающие горные склоны.

А обед с вином станет чудесным завершением этого дня без суеты.
Лучше гор только горы и вино
Лучше гор только горы и вино
Лучше гор только горы и вино
Лучше гор только горы и вино
Лучше гор только горы и вино
Лучше гор только горы и вино
Лучше гор только горы и вино
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Что вас ожидает

Атмосфера горных поселений

На протяжении экскурсии вы побываете в трёх аутентичных посёлках. Первая остановка — посёлок Мирвети, расположенный на территории национального парка Мачахела. Мы доберёмся сюда по необычному узкому подвесному мосту. Тропинки в посёлке Махунцети приведут вас к необыкновенному арочному мосту царицы Тамары. Я расскажу об особенностях его конструкции и истории — ни девять прошедших столетий, ни землетрясения не смогли разрушить мост. И наконец, вас ждёт высокогорный Мериси, сохранивший свой первозданный вид.

Развалины древней крепости

Среди природы мы обязательно обратимся к истории края, посетив крепость Гвара 5-6 веков. Её удобное стратегическое расположение позволяло охранять путь к Чёрному морю. Вы осмотрите сохранившиеся элементы крепости и полюбуетесь сказочными видами долины, а я расскажу вам об истории этой цитадели.

Три водопада

От окраины Мирвети через реликтовый самшитовый лес вьётся пешеходная тропинка — по ней вы придёте к водопаду Мирвети, полюбуетесь его водами в окружении буйной южной растительности и деревьев, покрытых мхом. В посёлке Махунцети вас встретит одноимённый 30-метровый водопад. Здесь, в бассейне, созданном в скалах самой природой, вы сможете искупаться в жаркий день, наслаждаясь игрой радуги в серебристых водах. А третий водопад вы увидите в окрестностях посёлка Мериси. В этом высокогорном месте не встретишь туристов — только грохот падающей воды и древние мшистые скалы.

Вкусы гостеприимной Аджарии

Я родился и вырос в Батуми, поэтому обязательно поделюсь с вами своей любовью к Аджарии: расскажу о традициях, легендах и местных вкусах. Здесь помидор имеет вкус помидора, свежая пряная зелень только сорвана с грядки, а на столе стоит мягкий домашний сыр. В конце экскурсии вы побываете у хозяина марани (винодельни), который покажет виноградники и погреб, где созревает вино. А затем вас ждёт настоящее грузинское застолье!

Организационные детали

  • Транспортные расходы и вода включены в стоимость экскурсии.
  • Застолье оплачивается дополнительно (стоимость — 15 € с человека). Если вас трое и больше, застолье входит в стоимость экскурсии.
  • По желанию можно заменить застолье пикником у водопада. Детали уточняйте у гида.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
6 окт 2018
Хорошая экскурсия, живописные места, удивительная природа. Единственный минус - нам не повезло с погодой, лил проливной дождь. Вителлина впечатления остались добрые. Грузинское застолье - выше всяких похвал!))
А
13 сен 2018
человек знающий свою культуру.
А
8 сен 2018
Маршрут экскурсии пролегает по горным районам. Очень красивые места, Алексей очень хороший и интересный рассказчик и собеседник. Апогеем экскурсии будет застолье, которое заслуживает отдельного отзыва. На мой взгляд данная экскурсия будет интересна в первую очередь людям которые впервые в Грузии, а так же любителям горных пейзажей, вкусной домашней еды и вина.
А
26 авг 2018
Спасибо Алексею за великолепное время которое мы провели. Человек подходит к своему делу очень ответственно- начиная с удобной вместительной машины с водой для каждого пассажира, заканчивая очень большим багажом знаний. Маршрут проходит не про протоптанным и полным туристами местам, а по эксклюзивном варшруту, диким водопадам в горах и великолепным к застольем. Кто сомневается стоит ли экскурсия своих денег- да, без сомнений. Ездили четырьмя мужиками, время за беседой прошло незаметно. Ещё раз спасибо.
К
8 авг 2018
Очень понравилась экскурсия. Марии огромное спасибо
С
А
2 авг 2018
Отличная экскурсия и отличные впечатления от знакомства с Аджарией!!!
Были семьей с двумя детьми. Поводов для эмоций хватило каждому. Алексей -очень интересный и профессиональный собеседник. внимателен и чуток к запросам на программу, хорошо погружен в детали и исторические моменты.
Нам все понравилось.
Спасибо большое!
С
25 июля 2018
Великолепная экскурсия! Алексей замечательный гид, умеющий заинтересовать и прекрасно рассказать. Экскурсия очень понравилась! Время пролетело незаметно и не хотелось расставаться. Рекомендую всем! Это просто надо увидеть и прочувствовать. Узнали много нового и интересного. А когда поднялись на "секретную площадку" и увидели красоты Батуми, то вместо слов было только "Вах"! Алексей, спасибо за прекрасную экскурсию! Успехов и процветания!
Сергей и Татьяна, Москва.
Н
14 июля 2018
Чудесная экскурсия!
Мы увидели очень красивые живописные места- водопады, горы, долины. Узнали столько интересного о Грузии, о ее культуре, истории!
А грузинское застолье!
Огромная благодарность Алексею. Свою любовь к родной земле он с удивительной теплотой передает нам.
Если вы едете в Аджарию и хотите познакомиться с этим интереснейшим местом, обращайтесь к Алексею, не пожалеете!
Е
11 июля 2018
Хочется выразить огромную благодарность Алексею за организацию двух прекрасных экскурсий по Грузии и Аджарии. Алексею удалось учесть и воплотить все мои пожелания при планировании поездок. Даже несмотря на то, что в первый день мы не успели посетить все запланированные места, но никакого сожаления, - будет повод вернуться:) Отдельное спасибо за то, что не дал умереть от обжорства в первый же день, отговорив заказывать два горячих блюда на двоих:) За два дня в поездках было всё: изумительная природа Грузии - пещеры, каньон, водопады, потрясающая грузинская кухня с отличным вином и много-много разнообразной информации о стране, о который мы, на самом деле, мало, что знаем:)
О
10 июля 2018
Это самый лучший экскурсовод во Вселенной!!! Такой яркой, интереснейшей экскурсии мы никогда ранее не видели! Всё вовремя, очень-очень комфортно, легко, весело и познавательно:) Алексей душевно, доступно, интересно рассказывает и раскрывает красивейшие места этого райского уголка планеты:)! Безумно благодарны Алексею и хотим ещё!:) Очень жаль, что такой прекрасный день так быстро закончился:(Аджария - невероятно сказочная! И такие райские уголки может показать только этот человек;)
О
20 июня 2018
Мы довольны остались всем! Хочется сказать кратко, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!) Если впервые в Грузии тем более не пожалеете!
Алексею огромное спасибо! Увидимся обязательно еще! Друзьям уже успели посоветовать эту экскурсию. С уважением и благодарностью, Олег и Ольга
М
20 июня 2018
Экскурсия была увлекательной и веселой. Узнала много нового. Гид знает все и на любой каверзный вопрос всегда находил ответ. Было чувство что меня как доброго друга встретили и всё рассказали о любимом крае. После был вкуснейший ужин из блюд местной кухни. Рекомендую всем!
М
19 июня 2018
Прекрасная Экскурсия, живописные места, вкусная еда и вино, гид хороший рассказчик и не плохой Водитель. Это лучшая Экскурсия из последних 4-Х на которых я была за последние полгода. Интересно послушать о жизни местных жителях, истории и даже немного политике.
Очень нам повезло в конце на застолье, т. к. Было день рождение у местного жителя, и играли и пели музыканты. Объелись, выпили достаточно вина, прогулялись по местному ранчо.
Стоит наверно на выбор включать музыкантов в застолье, все-таки 140 лари не такие уж большие деньги для создания атмосферы.
В
1 июня 2018
Отличная экскурсия! невероятно красивые места и чудесное застолье с оооочень вкусными домашними блюдами! спасибо Алексею за этот день!
Е
29 мая 2018
Все было очень душевно!!! Алексей приятный и интересный собеседник, сама экскурсия в не принужденной и легкой форме. Забрал с отеля вовремя, всегда на связи, это тоже важно. Алексей даже сделал нам мини экскурсию по городу, много познавательного узнали о Грузии и в тоже время нет тяжести от избытка информации и дат. Горы просто великолепны, воздух обалденный, есть уголки сказочной красоты а последний водопад просто нет слов, там реально как в сказке, еще нет толпы туристов и природа в своей естественной красе. От застолья честно говоря отказалась, сейчас жалею. Всем советую удобную одежду, обувь, хорошее настроение и вперед на экскурсию в горы!!!

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