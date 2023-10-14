Увидеть живописные ущелья, водопады, каньоны и древние мосты за 1 день на экскурсии в мини-группе
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по верхней Аджарии! На комфортабельном автомобиле мы проедем от реки Чорохи до северной части Арсианского хребта.
Удивительное многообразие природных ландшафтов, крепости, монастыри, захватывающие виды на горы и ущелья, альпийские луга выше облаков, уникальная канатная дорога в село Таго — всё это ждёт вас на экскурсии.
Удивительное многообразие природных ландшафтов, крепости, монастыри, захватывающие виды на горы и ущелья, альпийские луга выше облаков, уникальная канатная дорога в село Таго — всё это ждёт вас на экскурсии.
Ближайшие даты:
14
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15
окт
окт
20
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я открою для вас один из самых живописных регионов Грузии — верхнюю Аджарию. Вы познакомитесь с историей и бытом местных жителей, насладитесь природой, подышите свежим горным воздухом, поднимитесь выше облаков и получите море незабываемых эмоций. Итак, в программе:
- Слияние двух рек Чорохи и Аджарисцкали;
- Водопад Махунцети и мост царицы Тамар;
- Монументальный акведук первой в Аджарии ГРЭС;
- Мощный и величественный водопад Мериси;
- Самый большой и самый древний мосты — Дандало и Фуртио;
- Живописные ущелья Тибети и Чирухицкали с высоты замка Тамары;
- Древний монастырь Схалта, построенный по приказу великой царицы;
- 300-летний деревянный мост Хабелашвилеби;
- Уникальная безопорная канатная дорога в село Таго на высоте 280 метров!
- Ужин в кафе национальной кухни на альпийском лугу на высоте 1100 м.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Gl
- Отдельно оплачивается ужин в кафе-шатре на альпийском лугу
- Рекомендую взять с собой лёгкую верхнюю одежду — на высоте воздух более прохладный, чем в городе
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Руставели или у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вит — ваш гид в Батуми
Я люблю путешествовать и открывать новые горизонты для себя, моих друзей и гостей Грузии. Не останавливаюсь на достигнутом, постоянно расширяю географию экскурсий, организовываю для вас интересные поездки, обновляю и дополняю маршруты, создаю нетипичные и экстраординарные программы — как пешие, так и на различных видах транспорта: внедорожниках, мото, катерах, лошадях и на всём, что помогает преодолеть расстояние.
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