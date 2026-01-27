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3. Вит - прекрасный водитель, с ним надежно, 4. программу выполнили полностью, даже несмотря на отсутствие в кузнице кузнеца - Вит провел экскурсию самостоятельно, а позже, несмотря на надвигающуюся темноту - довез нас по довольно опасному участку, чтобы показать "финалочку".



Что стоит учесть при бронировании:

1. Вит - не грузин, он много знает об этих местах, но "грузинского колорита" ожидать не стоит, просто имейте ввиду, если вам это важно, 2. Вит - спокойный рассказчик (это не хорошо и не плохо, но стоит иметь ввиду, если предпочитаете не спокойное повествование, элементы "тамады" и вау-эффекта), 3. на участке есть водопад, куда довольно сложно и страшно подниматься по шаткой металлической лестнице и перебираться через речку по камням - тоже стоит иметь ввиду (лично мне было очень срашно и неожиданно, но по факту не пожалела, что пошла).



В целом нам экскурсия понравилась именно своей насыщенностью - это действительно отличное предложение (даже, насколько помню, Вит предложил его расширить и углубить относительно стандартной программы, за что большое спасибо!).

Почему сняла звезду - прости, Вит! - мы просто как раз из тех, кому важен колорит и более живая подача. Технически все было отлично, но не хватило "искорки", чтобы зажигать:-)) Просто есть, с чем сравнить, избаловались:-))

Надеюсь, была полезна и для будущих туристов, и для того, чтобы зажечь тебя самого:-))



P.S. После водопада Махунцети по рекомендации Вита купили мёд - вот это была действительно отличная рекомендация: мёд обалденный! Спасибо!