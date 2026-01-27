Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает новые захватывающие виды на горы и ущелья Аджарии.
Эта экскурсия ведет вас от слияния рек Чорохи и Аджарисцкали, через водопады Махунцети и Мериси, к
Эта экскурсия ведет вас от слияния рек Чорохи и Аджарисцкали, через водопады Махунцети и Мериси, к
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Удивительные виды на горы и ущелья
- 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
- 🏰 Посещение древних крепостей и монастырей
- 🌿 Чистый горный воздух и природа
- 🍽 Ужин в кафе национальной кухни на высоте
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а условия для путешествия наиболее комфортные.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Водопад Махунцети
- Мост царицы Тамар
- Акведук первой ГРЭС
- Водопад Мериси
- Мосты Дандало и Фуртио
- Ущелья Тибети и Чирухицкали
- Замок Тамары
- Монастырь Схалта
- Мост Хабелашвилеби
- Канатная дорога в село Таго
Описание экскурсии
Я открою для вас один из самых живописных регионов Грузии — верхнюю Аджарию. Вы познакомитесь с историей и бытом местных жителей, насладитесь природой, подышите свежим горным воздухом, поднимитесь выше облаков и получите море незабываемых эмоций. Итак, в программе:
- Слияние двух рек Чорохи и Аджарисцкали;
- Водопад Махунцети и мост царицы Тамар;
- Монументальный акведук первой в Аджарии ГРЭС;
- Мощный и величественный водопад Мериси;
- Самый большой и самый древний мосты — Дандало и Фуртио;
- Живописные ущелья Тибети и Чирухицкали с высоты замка Тамары;
- Древний монастырь Схалта, построенный по приказу великой царицы;
- 300-летний деревянный мост Хабелашвилеби;
- Уникальная безопорная канатная дорога в село Таго на высоте 280 метров!
- Ужин в кафе национальной кухни на альпийском лугу на высоте 1100 м.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Gl
- Отдельно оплачивается ужин в кафе-шатре на альпийском лугу
- Рекомендую взять с собой лёгкую верхнюю одежду — на высоте воздух более прохладный, чем в городе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вит — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
Я люблю путешествовать и открывать новые горизонты для себя, моих друзей и гостей Грузии. Не останавливаюсь на достигнутом, постоянно расширяю географию экскурсий, организовываю для вас интересные поездки, обновляю и дополняю маршруты, создаю нетипичные и экстраординарные программы — как пешие, так и на различных видах транспорта: внедорожниках, мото, катерах, лошадях и на всём, что помогает преодолеть расстояние.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Что понравилось:
1. отличный маршрут, очень насыщенный и интересный, полный разнообразных впечатлений, - это главное!
2. доступная цена,
Что понравилось:
1. отличный маршрут, очень насыщенный и интересный, полный разнообразных впечатлений, - это главное!
2. доступная цена,
+1
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Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным дорогам среди крошечных поселений и невероятно красивых видов. Гид проложил маршрут о Батуми до
+2
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Т
Экскурсия понравилась))) Все совпало - гид/водитель Вит, погода, локации - на отлично! Только положительные эмоции, прекрасное настроение и желание продолжения! С нетерпением ждём новых экскурсий/впечатлений и только с Витом. Вит, до новых встреч, жди нас в сентябре)))
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Е
Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
Это была одна из самых насыщенных и душевных экскурсий за всё наше путешествие!
Экскурсия была индивидуальной: нас — 2 взрослых и ребёнок 6 лет —
Это была одна из самых насыщенных и душевных экскурсий за всё наше путешествие!
Экскурсия была индивидуальной: нас — 2 взрослых и ребёнок 6 лет —
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О
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
Если вы мечтаете увидеть настоящую Грузию – не туристические толпушки, а те самые места, от которых захватывает
Если вы мечтаете увидеть настоящую Грузию – не туристические толпушки, а те самые места, от которых захватывает
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Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури. Атмосфера поездки была спокойной и дружелюбной. Горная Аджария осенью просто прекрасна. Однозначно рекомендуем увидеть.
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