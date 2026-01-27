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Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает новые захватывающие виды на горы и ущелья Аджарии.

Эта экскурсия ведет вас от слияния рек Чорохи и Аджарисцкали, через водопады Махунцети и Мериси, к
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древним мостам и монастырям, заканчивая уникальной канатной дорогой в село Таго.

Вас ожидает не только познавательное, но и вдохновляющее приключение по верхней Аджарии, полное красоты и традиций.

Подышите свежим горным воздухом, насладитесь природой и культурным наследием региона, а ужин на альпийском лугу добавит впечатлений к вашему путешествию

4.8
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Удивительные виды на горы и ущелья
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 🏰 Посещение древних крепостей и монастырей
  • 🌿 Чистый горный воздух и природа
  • 🍽 Ужин в кафе национальной кухни на высоте

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а условия для путешествия наиболее комфортные.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго

Что можно увидеть

  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
  • Водопад Махунцети
  • Мост царицы Тамар
  • Акведук первой ГРЭС
  • Водопад Мериси
  • Мосты Дандало и Фуртио
  • Ущелья Тибети и Чирухицкали
  • Замок Тамары
  • Монастырь Схалта
  • Мост Хабелашвилеби
  • Канатная дорога в село Таго

Описание экскурсии

Я открою для вас один из самых живописных регионов Грузии — верхнюю Аджарию. Вы познакомитесь с историей и бытом местных жителей, насладитесь природой, подышите свежим горным воздухом, поднимитесь выше облаков и получите море незабываемых эмоций. Итак, в программе:

  • Слияние двух рек Чорохи и Аджарисцкали;
  • Водопад Махунцети и мост царицы Тамар;
  • Монументальный акведук первой в Аджарии ГРЭС;
  • Мощный и величественный водопад Мериси;
  • Самый большой и самый древний мосты — Дандало и Фуртио;
  • Живописные ущелья Тибети и Чирухицкали с высоты замка Тамары;
  • Древний монастырь Схалта, построенный по приказу великой царицы;
  • 300-летний деревянный мост Хабелашвилеби;
  • Уникальная безопорная канатная дорога в село Таго на высоте 280 метров!
  • Ужин в кафе национальной кухни на альпийском лугу на высоте 1100 м.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Gl
  • Отдельно оплачивается ужин в кафе-шатре на альпийском лугу
  • Рекомендую взять с собой лёгкую верхнюю одежду — на высоте воздух более прохладный, чем в городе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вит
Вит — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
Я люблю путешествовать и открывать новые горизонты для себя, моих друзей и гостей Грузии. Не останавливаюсь на достигнутом, постоянно расширяю географию экскурсий, организовываю для вас интересные поездки, обновляю и дополняю маршруты, создаю нетипичные и экстраординарные программы — как пешие, так и на различных видах транспорта: внедорожниках, мото, катерах, лошадях и на всём, что помогает преодолеть расстояние.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Что понравилось:
1. отличный маршрут, очень насыщенный и интересный, полный разнообразных впечатлений, - это главное!
2. доступная цена,
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3. Вит - прекрасный водитель, с ним надежно, 4. программу выполнили полностью, даже несмотря на отсутствие в кузнице кузнеца - Вит провел экскурсию самостоятельно, а позже, несмотря на надвигающуюся темноту - довез нас по довольно опасному участку, чтобы показать "финалочку".

Что стоит учесть при бронировании:
1. Вит - не грузин, он много знает об этих местах, но "грузинского колорита" ожидать не стоит, просто имейте ввиду, если вам это важно, 2. Вит - спокойный рассказчик (это не хорошо и не плохо, но стоит иметь ввиду, если предпочитаете не спокойное повествование, элементы "тамады" и вау-эффекта), 3. на участке есть водопад, куда довольно сложно и страшно подниматься по шаткой металлической лестнице и перебираться через речку по камням - тоже стоит иметь ввиду (лично мне было очень срашно и неожиданно, но по факту не пожалела, что пошла).

В целом нам экскурсия понравилась именно своей насыщенностью - это действительно отличное предложение (даже, насколько помню, Вит предложил его расширить и углубить относительно стандартной программы, за что большое спасибо!).
Почему сняла звезду - прости, Вит! - мы просто как раз из тех, кому важен колорит и более живая подача. Технически все было отлично, но не хватило "искорки", чтобы зажигать:-)) Просто есть, с чем сравнить, избаловались:-))
Надеюсь, была полезна и для будущих туристов, и для того, чтобы зажечь тебя самого:-))

P.S. После водопада Махунцети по рекомендации Вита купили мёд - вот это была действительно отличная рекомендация: мёд обалденный! Спасибо!

Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.+1
Несколько с опозданием, но оставлю отзыв о нашей поездке. Думаю, будет полезен. Старалась быть объективной.
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Дарья
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным дорогам среди крошечных поселений и невероятно красивых видов. Гид проложил маршрут о Батуми до
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Зеленого озера в горах (2000 метров над уровнем моря) и это было путешествие из лета через осень в настояющую зиму. Очень интересно, комфортно и приятно, не смоневайтесь в выборе гида, Вит очень хороший и доьрожелательный человек, к тому же на дорогах ведет себя аккуратно и даже на сложных трассах я чувствовала себя безопасно

Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным+2
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
Из всех дней, что я провела в Грузии это был самый лучший. Захватывающая поездка по горным
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Т
Экскурсия понравилась))) Все совпало - гид/водитель Вит, погода, локации - на отлично! Только положительные эмоции, прекрасное настроение и желание продолжения! С нетерпением ждём новых экскурсий/впечатлений и только с Витом. Вит, до новых встреч, жди нас в сентябре)))
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Е
Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
Это была одна из самых насыщенных и душевных экскурсий за всё наше путешествие!
Экскурсия была индивидуальной: нас — 2 взрослых и ребёнок 6 лет —
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забрали прямо от отеля. Всё было очень удобно и по-настоящему комфортно: просторная машина, приятная музыка, и главное — гид Вит.
Вит — невероятно внимательный и знающий. Он показывал нетуристические локации, без толп и суеты, рассказывал внятно и с душой, всегда заботился о безопасности (особенно это важно, когда в группе есть ребёнок).
Мы посетили горный город Гори с остатками древней греческой крепости, проехались среди высокогорных лесов, ущелий и бурных рек, увидели слияние рек Чорохи и Аджарисцкали — невероятное зрелище. Воздух — как будто очищает изнутри.
Водопады — это отдельная история. Настоящая сказка! Да, с ребёнком было немного волнительно подниматься по тропам, но вид и энергия природы того стоили.
Очень впечатлил Национальный парк Мачахела, а границу с Турцией, проходящую прямо в горах, мы увидели своими глазами!
Обед в горах — не просто еда, а целое представление: настоящая аджарская кухня, домашний хачапури, грузинские песни и танцы, потрясающий вид на горы.
На закате поднялись на смотровую площадку с крестом — с этого места открывается волшебный панорамный вид на Батуми, облака окутывали горы, и всё это выглядело как сцена из фильма.

Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
Отзыв об экскурсии «Путешествие по Горной Аджарии»
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О
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥

Если вы мечтаете увидеть настоящую Грузию – не туристические толпушки, а те самые места, от которых захватывает
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дух и хочется кричать и плакать от красоты, – то Вит- ваш человек!

🚗 Серпантины выше облаков, 🌊 скрытые водопады, 🌉 заброшенные мосты с легендами, 🏔 деревни, где время остановилось – всё это мы увидели только благодаря Виту! Он не просто гид, а ходячая энциклопедия Грузии: знает каждый камушек, каждую историю, каждый поворот дороги, о котором не прочитаешь в путеводителях.
📜 История? Расскажет так, будто сам жил в XII веке.
🗣 Язык? Объяснит все нюансы грузинских тостов и научит ругаться, как местный (если попросите 😆).
🍷 Особенности? Покажет, где самое вкусное церковное вино, куда стоит заехать за настоящим аджарским хачапури, и как правильно есть хинкали, чтобы не облиться (спойлер: у нас не получилось).
💯 Индивидуальный подход? Да он для нас целый маршрут с нуля придумал! Никаких толп, только уникальные места, куда обычные туристы не доезжают. А ещё он терпеливо ждал, пока мы сделаем миллион фото, и сам подсказывал лучшие ракурсы.
🙏 Огромное спасибо за этот незабываемый опыт! Если хотите не просто "галочку" в списке стран, а настоящее путешествие с душой – только к Вите! Обязательно вернёмся за новыми приключениями!

🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
🔥 Лучший гид по Грузии – Вит – настоящий волшебник гор и истории! 🔥
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Садовская
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури. Атмосфера поездки была спокойной и дружелюбной. Горная Аджария осенью просто прекрасна. Однозначно рекомендуем увидеть.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, и его жена, которые и все рассказали, и накормили домашним хачапури.
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