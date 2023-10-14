Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго

Увидеть живописные ущелья, водопады, каньоны и древние мосты за 1 день на экскурсии в мини-группе

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Приглашаем вас в насыщенное путешествие по верхней Аджарии! На комфортабельном автомобиле мы проедем от реки Чорохи до северной части Арсианского хребта.

Удивительное многообразие природных ландшафтов, крепости, монастыри, захватывающие виды на горы и ущелья, альпийские луга выше облаков, уникальная канатная дорога в село Таго — всё это ждёт вас на экскурсии.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Ближайшие даты:
14
окт
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окт
20
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я открою для вас один из самых живописных регионов Грузии — верхнюю Аджарию. Вы познакомитесь с историей и бытом местных жителей, насладитесь природой, подышите свежим горным воздухом, поднимитесь выше облаков и получите море незабываемых эмоций. Итак, в программе:

  • Слияние двух рек Чорохи и Аджарисцкали;
  • Водопад Махунцети и мост царицы Тамар;
  • Монументальный акведук первой в Аджарии ГРЭС;
  • Мощный и величественный водопад Мериси;
  • Самый большой и самый древний мосты — Дандало и Фуртио;
  • Живописные ущелья Тибети и Чирухицкали с высоты замка Тамары;
  • Древний монастырь Схалта, построенный по приказу великой царицы;
  • 300-летний деревянный мост Хабелашвилеби;
  • Уникальная безопорная канатная дорога в село Таго на высоте 280 метров!
  • Ужин в кафе национальной кухни на альпийском лугу на высоте 1100 м.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Gl
  • Отдельно оплачивается ужин в кафе-шатре на альпийском лугу
  • Рекомендую взять с собой лёгкую верхнюю одежду — на высоте воздух более прохладный, чем в городе

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Руставели или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водопады
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Популярные места
Водопад Махунцети
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