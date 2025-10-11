Деревянные домики, запах трав и простое гостеприимство — это живая история высокогорной Аджарии.
В деревне Гомисмта, куда лежит наш путь, нет интернета, шума и витрин — только природа, покой и ветер. Здесь всё звучит иначе: шаги по земле, колокольчики на шее у коров, шорох травы. И мир становится чем-то иным, когда облака вдруг начинают скользить под ногами.
В деревне Гомисмта, куда лежит наш путь, нет интернета, шума и витрин — только природа, покой и ветер. Здесь всё звучит иначе: шаги по земле, колокольчики на шее у коров, шорох травы. И мир становится чем-то иным, когда облака вдруг начинают скользить под ногами.
Описание экскурсии
Вы рассмотрите архитектуру временных домиков, узнаете, как устроен сезонный быт пастухов и почему Гомисмта стала символом покоя.
Увидите редкое атмосферное явление — волны тумана плывут под ногами, словно вы стоите на краю другого мира.
Узнаете:
- откуда пошло название деревни
- почему облака собираются именно здесь
- как сюда добирались раньше
- какие здесь сохранились обычаи и культурные особенности аджарцев
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Батуми. Проедем по живописному серпантину с панорамами
11:00–12:30 — прибытие в Гомисмта, свободное время. Можно погулять по деревне, сделать фото, просто посидеть над облаками
12:30–14:00 — пикник на свежем воздухе (простая еда, которую мы возьмём с собой, входит в стоимость)
14:00–15:00 — выезд обратно
16:00–17:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном джипе, пикник на свежем воздухе (лёгкие закуски: сыр, овощи, фрукты, сэндвичи и домашнее вино)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Батуми
Мы предлагаем экскурсии и туры по солнечной Грузии. С нами вам будет комфортно, безопасно, уютно. Мы, русская семья, переехали в Грузию из Латинской Америки. Живём в Грузии более 5 лет, с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Манана
11 окт 2025
Были семьей на экскурсии, дорога серпантинная, поднимались медленно, на высоту 2000 м, ну очень красиво!!! Спасибо Гиви и Наталье за организацию!!!
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Батуми - в живописную горную Аджарию
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
30 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Сегодня в 14:30
Завтра в 17:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
7 янв в 08:00
8 янв в 08:00
от €150 за человека