Деревянные домики, запах трав и простое гостеприимство — это живая история высокогорной Аджарии. В деревне Гомисмта, куда лежит наш путь, нет интернета, шума и витрин — только природа, покой и ветер. Здесь всё звучит иначе: шаги по земле, колокольчики на шее у коров, шорох травы. И мир становится чем-то иным, когда облака вдруг начинают скользить под ногами.

Описание экскурсии

Вы рассмотрите архитектуру временных домиков, узнаете, как устроен сезонный быт пастухов и почему Гомисмта стала символом покоя.

Увидите редкое атмосферное явление — волны тумана плывут под ногами, словно вы стоите на краю другого мира.

Узнаете:

откуда пошло название деревни

почему облака собираются именно здесь

как сюда добирались раньше

какие здесь сохранились обычаи и культурные особенности аджарцев

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Батуми. Проедем по живописному серпантину с панорамами

11:00–12:30 — прибытие в Гомисмта, свободное время. Можно погулять по деревне, сделать фото, просто посидеть над облаками

12:30–14:00 — пикник на свежем воздухе (простая еда, которую мы возьмём с собой, входит в стоимость)

14:00–15:00 — выезд обратно

16:00–17:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали