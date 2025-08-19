В этом путешествии вы увидите их лучшие уголки — проедете вдоль клокочущей горной реки по узкому
Описание экскурсии
Впечатляющие виды
Наше путешествие начнётся с уникальной перспективы: смотровой площадки, где современность встречается с древностью. С одной стороны перед вами предстанет динамичный мегаполис Батуми с его яркими зданиями и бурлящей жизнью. С другой – величественная Гонио-Апсаросская крепость – немая свидетельница многовековой истории Колхиды, напоминающая о богатом и драматичном прошлом этих мест. Контраст моря и гор дополнит захватывающее зрелище.
Атмосфера горных поселений
Вы побываете в трёх аутентичных посёлках. Первая остановка — посёлок Мирвети, расположенный на территории национального парка Мачахела. Мы доберёмся сюда по необычному узкому подвесному мосту. Тропинки в посёлке Махунцети приведут вас к необыкновенному арочному мосту царицы Тамары. Я расскажу об особенностях его конструкции и истории — ни девять прошедших столетий, ни землетрясения не смогли разрушить мост.
Развалины древней крепости
Среди природы мы обязательно обратимся к истории края, посетив крепость Гвара 5-6 веков. Её удобное стратегическое расположение позволяло охранять путь к Чёрному морю. Вы осмотрите сохранившиеся элементы крепости и полюбуетесь сказочными видами долины, а я расскажу вам об истории этой цитадели.
Водопады
От окраины Мирвети через реликтовый самшитовый лес вьётся пешеходная тропинка — по ней вы придёте к водопаду Мирвети, полюбуетесь его водами в окружении буйной южной растительности и деревьев, покрытых мхом. В посёлке Махунцети вас встретит одноимённый 30-метровый водопад. Здесь, в бассейне, созданном в скалах самой природой, вы сможете искупаться в жаркий день, наслаждаясь игрой радуги в серебристых водах.
Вкусы гостеприимной Аджарии
Я родился и вырос в Батуми, поэтому обязательно поделюсь с вами своей любовью к Аджарии: расскажу о традициях, легендах и местных вкусах. Здесь помидор имеет вкус помидора, свежая пряная зелень только сорвана с грядки, а на столе стоит мягкий домашний сыр. В конце экскурсии вы побываете у хозяина марани (винодельни), который покажет виноградники и погреб, где созревает вино. А затем вас ждёт настоящее грузинское застолье!
Организационные детали
Транспортные расходы, обед, дегустация вина и вода включены в стоимость экскурсии.
в среду и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€58
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
Очень интересно)) рекомендую