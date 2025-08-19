Лучше гор только горы и вино! Групповая экскурсия из Батуми

Горные пейзажи с водопадами, развалины древней крепости и настоящее грузинское застолье с вином
Аджария — это не только ласковые лазурные воды Черного моря, но и живописные горы Кавказа.

В этом путешествии вы увидите их лучшие уголки — проедете вдоль клокочущей горной реки по узкому
серпантину, зажатому между ущельем и скалами. Заглянете в аутентичные поселения и увидите три водопада.

И везде вас будут сопровождать чистый горный воздух, ароматы леса и мягкие облака, укрывающие горные склоны. А обед с вином станет чудесным завершением этого дня без суеты.

Описание экскурсии

Впечатляющие виды

Наше путешествие начнётся с уникальной перспективы: смотровой площадки, где современность встречается с древностью. С одной стороны перед вами предстанет динамичный мегаполис Батуми с его яркими зданиями и бурлящей жизнью. С другой – величественная Гонио-Апсаросская крепость – немая свидетельница многовековой истории Колхиды, напоминающая о богатом и драматичном прошлом этих мест. Контраст моря и гор дополнит захватывающее зрелище.

Атмосфера горных поселений

Вы побываете в трёх аутентичных посёлках. Первая остановка — посёлок Мирвети, расположенный на территории национального парка Мачахела. Мы доберёмся сюда по необычному узкому подвесному мосту. Тропинки в посёлке Махунцети приведут вас к необыкновенному арочному мосту царицы Тамары. Я расскажу об особенностях его конструкции и истории — ни девять прошедших столетий, ни землетрясения не смогли разрушить мост.

Развалины древней крепости

Среди природы мы обязательно обратимся к истории края, посетив крепость Гвара 5-6 веков. Её удобное стратегическое расположение позволяло охранять путь к Чёрному морю. Вы осмотрите сохранившиеся элементы крепости и полюбуетесь сказочными видами долины, а я расскажу вам об истории этой цитадели.

Водопады

От окраины Мирвети через реликтовый самшитовый лес вьётся пешеходная тропинка — по ней вы придёте к водопаду Мирвети, полюбуетесь его водами в окружении буйной южной растительности и деревьев, покрытых мхом. В посёлке Махунцети вас встретит одноимённый 30-метровый водопад. Здесь, в бассейне, созданном в скалах самой природой, вы сможете искупаться в жаркий день, наслаждаясь игрой радуги в серебристых водах.

Вкусы гостеприимной Аджарии

Я родился и вырос в Батуми, поэтому обязательно поделюсь с вами своей любовью к Аджарии: расскажу о традициях, легендах и местных вкусах. Здесь помидор имеет вкус помидора, свежая пряная зелень только сорвана с грядки, а на столе стоит мягкий домашний сыр. В конце экскурсии вы побываете у хозяина марани (винодельни), который покажет виноградники и погреб, где созревает вино. А затем вас ждёт настоящее грузинское застолье!

Организационные детали

Транспортные расходы, обед, дегустация вина и вода включены в стоимость экскурсии.

в среду и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 397 туристов
Я — человек, который живет и дышит своим краем, своей родиной. Аджария — это уголок-загадка в современной Грузии, и я могу показать все самые необычные и безумно красивые места, потаённые тропки, водопады, леса, деревеньки. Покажу вам быт местных жителей. Научу вести настоящее грузинское застолье.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
tatiana
Провели прекрасный день в маленькой компании (были мы трое и еще пара) с гидом-водителем Артемом, человеком спокойным, учитывающим все пожелания участников. Природа этого края не нуждается в наших похвалах, не возможно ей не восхищаться. Обед в винодельне был неплох, но не очень щедр. А вот при дегустации не жалели, доливали по желанию без ограничений.
А
Алексей, спасибо большое за экскурсию!!!
Очень интересно)) рекомендую
Ю
Отличное путешествие в горы, очень интересно, красиво и главное вкусно 😀
П
Недавно посетили данную экскурсию и остались в полнейшем восторге! Наш невероятный гид Автандил, любящий свою страну и знающий о ней очень много, рассказывал нам про историю Грузии, историю хачапури и
ответил еще на большое количество интересующих вопросов. Отличный водитель, который не хочет быстро проехаться по всем локациям ради галочки, он искренне хотел, чтобы мы получили самые лучшие эмоции, за это человеческое отношение хочу выразить огромную благодарность. Мы побывали во многих интересных местах, купались в горной воде, дегустировали вина, и Автандил, как истинный знаток, рассказал про каждое вино. Не встречали мы в Грузии еще таких людей (да и не в Грузии, если честно, тоже). Сам маршрут экскурсии спланирован очень грамотно, на нашем пути было много крепостей, исторических объектов. Если вы еще раздумываете, стоит ехать или нет, надеюсь, я подсказываю вам правильный ответ. Огромное спасибо Автандилу, ваши тосты были прекрасны. Очень советую посетить данную экскурсию в компании с таким человеком!

Елена
Сегодня вернулись с экскурсии, нашим гидом был Артем. Конечно, экскурсия изначально носила прогулочно-развлекательный характер, но Артем тем не менее старательно отвечал на любые вопросы, касающиеся различных аспектов как Грузии целиком так и Батуми, Аджарии в частности. Обед был замечательный, действительно национальный и очень разнообразный, в горах, среди виноградников, с дегустацией различных вин. Артем, огромная благодарность за весь сегодняшний день!
Вадим
Доброго времени суток. Побывал я на экскурсии которая мне очень понравилась! На экскурсии я узнал очень много интересного о Грузии так как гид Автандил знает историю своей страны очень хорошо и было очень интересно заглянуть в уголки мест где мы побывали. Ну а дегустация вин это отдельная история, очень тепло встретили и накормили! Спасибо большое! Точно рекомендую 👌
