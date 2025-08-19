Аджария — это не только ласковые лазурные воды Черного моря, но и живописные горы Кавказа.В этом путешествии вы увидите их лучшие уголки — проедете вдоль клокочущей горной реки по узкому

серпантину, зажатому между ущельем и скалами. Заглянете в аутентичные поселения и увидите три водопада. И везде вас будут сопровождать чистый горный воздух, ароматы леса и мягкие облака, укрывающие горные склоны. А обед с вином станет чудесным завершением этого дня без суеты.

Описание экскурсии

Впечатляющие виды

Наше путешествие начнётся с уникальной перспективы: смотровой площадки, где современность встречается с древностью. С одной стороны перед вами предстанет динамичный мегаполис Батуми с его яркими зданиями и бурлящей жизнью. С другой – величественная Гонио-Апсаросская крепость – немая свидетельница многовековой истории Колхиды, напоминающая о богатом и драматичном прошлом этих мест. Контраст моря и гор дополнит захватывающее зрелище.

Атмосфера горных поселений

Вы побываете в трёх аутентичных посёлках. Первая остановка — посёлок Мирвети, расположенный на территории национального парка Мачахела. Мы доберёмся сюда по необычному узкому подвесному мосту. Тропинки в посёлке Махунцети приведут вас к необыкновенному арочному мосту царицы Тамары. Я расскажу об особенностях его конструкции и истории — ни девять прошедших столетий, ни землетрясения не смогли разрушить мост.

Развалины древней крепости

Среди природы мы обязательно обратимся к истории края, посетив крепость Гвара 5-6 веков. Её удобное стратегическое расположение позволяло охранять путь к Чёрному морю. Вы осмотрите сохранившиеся элементы крепости и полюбуетесь сказочными видами долины, а я расскажу вам об истории этой цитадели.

Водопады

От окраины Мирвети через реликтовый самшитовый лес вьётся пешеходная тропинка — по ней вы придёте к водопаду Мирвети, полюбуетесь его водами в окружении буйной южной растительности и деревьев, покрытых мхом. В посёлке Махунцети вас встретит одноимённый 30-метровый водопад. Здесь, в бассейне, созданном в скалах самой природой, вы сможете искупаться в жаркий день, наслаждаясь игрой радуги в серебристых водах.

Вкусы гостеприимной Аджарии

Я родился и вырос в Батуми, поэтому обязательно поделюсь с вами своей любовью к Аджарии: расскажу о традициях, легендах и местных вкусах. Здесь помидор имеет вкус помидора, свежая пряная зелень только сорвана с грядки, а на столе стоит мягкий домашний сыр. В конце экскурсии вы побываете у хозяина марани (винодельни), который покажет виноградники и погреб, где созревает вино. А затем вас ждёт настоящее грузинское застолье!

Организационные детали

Транспортные расходы, обед, дегустация вина и вода включены в стоимость экскурсии.