Приглашаю на динамичную и романтичную иммерсивную экскурсию по Батуми! Её главной темой станет любовь. Почему? Потому что Батуми — это город про любовь. Нигде в мире я не видел так много памятников влюбленным как на местной набережной. Вам предстоит не только слушать, но и выполнять задания, читать стихи, петь песни, танцевать. Одним словом, веселиться!

Описание

Что вас ожидает

По Батуми с огоньком

Вас встретят доброжелательные гиды и выдадут каждому участнику стильные наушники. В них вы и отправитесь гулять по городу, слушая истории любви известных людей, которые здесь жили или бывали. Каждая из них привязана к конкретному месту, которое вы увидите. Вы узнаете о мифах Древней Греции и Колхиде, о романе Али и Нино, о Пиросмани и Руставели, о Есенине и Булгакове. Главная изюминка прогулки в том, что голос в наушниках будет постоянно предлагать вам интересные активности. Например, повторить слова на грузинском, спеть песню Меладзе или вспомнить стихи Есенина. Скучно не будет точно!

Маршрут экскурсии

Площадь Европы — Фонтан Нептун — Драматический театр — Башня Алфавит — Маяк — Али и Нино — Набережная — Бульвар — Летний театр — Птичий питомник — ЗАГС — Фонтаны — Пирс

Организационные детали