Иммерсивная экскурсия по Батуми

Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями

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Ответы на вопросы
Приглашаю на динамичную и романтичную иммерсивную экскурсию по Батуми! Её главной темой станет любовь. Почему? Потому что Батуми — это город про любовь. Нигде в мире я не видел так много памятников влюбленным как на местной набережной. Вам предстоит не только слушать, но и выполнять задания, читать стихи, петь песни, танцевать. Одним словом, веселиться!
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Ближайшие даты:
30
апр
3
мая
4
мая
7
мая
10
мая
14
мая
17
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Батуми с огоньком

Вас встретят доброжелательные гиды и выдадут каждому участнику стильные наушники. В них вы и отправитесь гулять по городу, слушая истории любви известных людей, которые здесь жили или бывали. Каждая из них привязана к конкретному месту, которое вы увидите. Вы узнаете о мифах Древней Греции и Колхиде, о романе Али и Нино, о Пиросмани и Руставели, о Есенине и Булгакове. Главная изюминка прогулки в том, что голос в наушниках будет постоянно предлагать вам интересные активности. Например, повторить слова на грузинском, спеть песню Меладзе или вспомнить стихи Есенина. Скучно не будет точно!

Маршрут экскурсии

Площадь Европы — Фонтан Нептун — Драматический театр — Башня Алфавит — Маяк — Али и Нино — Набережная — Бульвар — Летний театр — Птичий питомник — ЗАГС — Фонтаны — Пирс

Организационные детали

  • Чтобы вы смогли раскрепоститься, в самом начале мы предложим всем вкусное белое вино. В качестве альтернативы — виноградную газировку.
  • Напитки и оборудование включены в стоимость
  • Дети 8+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние

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