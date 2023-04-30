Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
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Описание
Что вас ожидает
По Батуми с огоньком
Вас встретят доброжелательные гиды и выдадут каждому участнику стильные наушники. В них вы и отправитесь гулять по городу, слушая истории любви известных людей, которые здесь жили или бывали. Каждая из них привязана к конкретному месту, которое вы увидите. Вы узнаете о мифах Древней Греции и Колхиде, о романе Али и Нино, о Пиросмани и Руставели, о Есенине и Булгакове. Главная изюминка прогулки в том, что голос в наушниках будет постоянно предлагать вам интересные активности. Например, повторить слова на грузинском, спеть песню Меладзе или вспомнить стихи Есенина. Скучно не будет точно!
Маршрут экскурсии
Площадь Европы — Фонтан Нептун — Драматический театр — Башня Алфавит — Маяк — Али и Нино — Набережная — Бульвар — Летний театр — Птичий питомник — ЗАГС — Фонтаны — Пирс
Организационные детали
- Чтобы вы смогли раскрепоститься, в самом начале мы предложим всем вкусное белое вино. В качестве альтернативы — виноградную газировку.
- Напитки и оборудование включены в стоимость
- Дети 8+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Европы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.