Увидеть самое главное в Батуми

Найдено 20 экскурсий в категории «Самое главное» в Батуми, цены от €10, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
150 отзывов
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
45 за всё до 4 чел.
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
10 за человека
Многоликий Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
239 отзывов
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
52 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
42 за всё до 6 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Батуми - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
43 за всё до 6 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
100 за человека
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по Батуми
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 50 за всё до 6 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 60 за всё до 10 чел.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
53 за человека
Иммерсивная экскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
11 за человека
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
На сегвеях - по Батуми
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: возле комплекса «Магнолия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    6 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в
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    первый раз) в погоне за длинным рублем, такие люди как Александр - делают жизнь ярче и интереснее! Скажу честно, попали на данную экскурсию совершенно случайно, забронировали ее в самый последний момент. Александр, большой профессионал своего дела, прогулка с ним прошла очень легко, дружелюбно и информативно. Александр, желаем Вам крепкого здоровья и мирного неба над головой… Однозначно рекомендуем! С уважением, Геннадий!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый городЭкскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
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    природе, о Аджарии, её истории, жизне местных жителей. Потрясающая природа: горы, реки, водопады! Нам повезло с погодой, было сухо и солнечно. На обед и дегустацию вина мы останавливались в грузинской семье в горах. Но самое большое впечатление произвели грузинские танцы в исполнении детей хозяев! Талантливы, и своими танцами вдохновили всю группу!

    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много
  • З
    Зарема
    31 мая 2024
    Многоликий Батуми
    Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Все краски Батуми
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
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    находиться рядом! Чистые и культурные люди! Атмосферная кухня с музыкой и видом на горы! Люди добрые добрые - душа поет! Большая благодарностью Георгию и его напарнику!

    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Батуми и горная Аджария за 1 день
  2. Батуми глазами местных жителей
  3. Все краски Батуми
  4. Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
  5. Многоликий Батуми
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
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