1 чел.
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Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
€52 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€42 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
€43 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
€100 за человека
скидка
25%
Квест
3 часа
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€53 за человека
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
€11 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: возле комплекса «Магнолия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий6 июня 2024Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в
- ММария6 июня 2024Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
- ММарина5 июня 2024Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
- ЕЕвгений4 июня 2024Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
- ВВладимир1 июня 2024Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
- ЮЮлия31 мая 2024Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
- ЗЗарема31 мая 2024Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
- ССветлана30 мая 2024Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
- ККатя30 мая 2024Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Самое главное»
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